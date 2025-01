El significado de la contratación de Schottenheimer para Prescott y los Cowboys.

Todd Archer es un reportero de la NFL en ESPN y cubre a los Dallas Cowboys. Archer ha cubierto la NFL desde 1997 y a Dallas desde 2003. Se unió a ESPN en 2010. Puedes seguirlo en Twitter en @toddarcher.

FRISCO, Texas — De Tom Landry a Brian Schottenheimer.

Schottenheimer fue nombrado el décimo entrenador de los Dallas Cowboys el viernes y el noveno en la era de Jerry Jones como propietario y gerente general, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama Landry, Jimmy Johnson y Bill Parcells entre los entrenadores del equipo.

Schottenheimer reemplaza a Mike McCarthy, quien tuvo una marca de 49-35 en la temporada regular y 1-3 en la postemporada en cinco temporadas con los Cowboys.

McCarthy fue contratado para llevar a los Cowboys más allá del “montículo proverbial”, pero Dallas tiene la sequía más larga de juegos por el campeonato de la NFC en la conferencia con 29 años, mientras que los Washington Commanders llegaron al juego por el título esta temporada.

Los Cowboys recurrirán a un entrenador novato con la esperanza de traer el sexto trofeo de Super Bowl para la franquicia, y el cuarto bajo Jones, de regreso a Dallas.

La búsqueda que llevó a Jones a Schottenheimer, de 51 años, no incluyó entrevistas con nombres conocidos, aunque sí tuvo una conversación con el miembro del Salón de la Fama Deion Sanders, entrenador de la Universidad de Colorado. Los Cowboys entrevistaron al coordinador ofensivo de los Philadelphia Eagles Kellen Moore, al ex entrenador de los New York Jets Robert Saleh y al asistente de entrenador de los Seattle Seahawks Leslie Frazier.

Echando un vistazo más de cerca, el reportero de los Cowboys Todd Archer responde a cuatro preguntas importantes sobre la contratación, incluyendo lo que viene a continuación. El reportero nacional Jeremy Fowler comparte lo que está escuchando sobre la contratación, y el analista del draft Matt Miller lo proyecta hacia adelante. Finalmente, el analista Ben Solak califica la contratación.

Los Cowboys mantienen la estabilidad con Brian Schottenheimer como el nuevo entrenador en jefe, pero ¿cómo imprimirá su sello en las cosas?

¿Cuál es el trasfondo de entrenamiento de Schottenheimer?

Es hijo de un entrenador. Su padre, Marty, fue entrenador en jefe en Cleveland, Kansas City, Washington y San Diego. Las 200 victorias de Marty son la séptima más en la historia de la NFL, y llevó a los Browns y Chiefs a tres Juegos de Campeonato de la AFC.

Brian ha sido un entrenador asistente de la NFL durante 24 años, sirviendo 14 de esos años como coordinador ofensivo, incluidos los dos últimos con los Cowboys, aunque no llamaba jugadas. Fue el llamador de jugadas para los New York Jets (2006-2011), Rams (2012-2014) y Seahawks (2018-2020).

Es conocido más como un coordinador enfocado en la carrera, pero en sus tres años con los Seahawks, Russell Wilson lanzó 106 pases de touchdown con 25 intercepciones. También llamó jugadas para los últimos cuatro partidos de la temporada 2021, cuando fue el coordinador de juego aéreo con los Jacksonville Jaguars después de que Urban Meyer fuera despedido. – Archer

¿Por qué Schottenheimer consiguió el trabajo por encima de Moore y Sanders?

Si Sanders nunca realmente entrevistó para el trabajo, ¿realmente era un candidato? Según fuentes, Moore lo hizo bien en su reunión virtual con el club. Tal vez el momento perjudicó su candidatura ya que los Eagles siguen vivos en los playoffs.

¿Traerá un nuevo cuerpo técnico?

La respuesta fácil es sí, porque todo el cuerpo técnico de 2024 ya no está bajo contrato. El coordinador de equipos especiales John Fassel ya se ha unido a los Tennessee Titans. Algunos asistentes han sido informados de que no volverán, pero los Cowboys les gustaría mantener a algunos, como el entrenador de ala cerrada Lunda Wells, quien podría ser candidato para entrenar a la línea ofensiva.

El coordinador defensivo Mike Zimmer no se comprometió sobre su futuro al final de la temporada, pero hay quienes en la organización creen que podría haber terminado de entrenar. El ex entrenador de los Bears Matt Eberflus es un candidato principal para coordinador defensivo, dijeron fuentes a Fowler. Eberflus fue asistente de los Cowboys de 2011 a 2017.

Dado que Schottenheimer ha estado en nueve organizaciones diferentes, conoce a mucha gente en la liga. – Archer

¿Será suficientemente bueno el roster de los Cowboys en 2025 para contender por un Super Bowl?

Jerry Jones dirá que sí en algún momento, pero es un roster que necesita trabajo en ambos lados del campo después de terminar 7-10 en 2024. Los Cowboys sufrieron una serie de lesiones de jugadores clave, pero ese no es el único motivo por el que terminaron tan mal. Incluso cuando el roster estaba sano, el equipo tuvo dificultades.

¿Qué es lo que más necesitan los Cowboys en la primera ronda del draft y quién podría estar disponible en la duodécima selección?

Todo menos un mariscal de campo. Los Cowboys tienen una clara necesidad de corredor con Rico Dowdle listo para convertirse en agente libre. También están desesperados por un WR2 que acompañe a CeeDee Lamb y podrían abordar necesidades en la posición de ala cerrada, en el lado opuesto de Micah Parsons, en la posición de tackle defensivo o en la de guardia ofensivo. Los Cowboys tienen muchos huecos, pero eso les da opciones.

El corredor de Boise State, Ashton Jeanty, sería una solución rápida para el juego terrestre si estuviera disponible. Jeanty corrió para 2,601 yardas y 29 touchdowns la temporada pasada, liderando la FBS en ambas categorías. Es probable que sea el jugador mejor clasificado en el tablero (es el número 6 en mis clasificaciones) cuando le toque el turno a Dallas, pero los Cowboys ansían jugadores explosivos en toda la ofensiva. Si Dallas decide esperar en la posición de corredor debido a la profundidad en esa posición, el receptor de Missouri Luther Burden III o el ala cerrada de Penn State Tyler Warren podrían contribuir inmediatamente. – Miller

¿Cómo calificarías esta contratación?

C. ¿Cuál era el punto de despedir a McCarthy para promover a su coordinador ofensivo? ¿Se supone que cambiará algo en términos de esquema con otra rama del árbol de la Costa Oeste? ¿Se supone que la gestión del juego mejorará con un entrenador en jefe novato?

Estoy seguro de que Schottenheimer tiene algunas ideas nuevas y puede modernizarse de alguna manera, pero hay una razón por la que ha sido un coordinador ofensivo de por vida. Schottenheimer no es considerado un candidato a entrenador en jefe que empuje los límites. – Solak