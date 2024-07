El Show de MacRumors: Luke Miani Habla sobre el Apple Watch X

El YouTuber y podcaster Luke Miani se une a nosotros en el episodio de esta semana de The MacRumors Show para discutir todos los últimos rumores sobre el próximo Apple Watch “Serie X”.

El Apple Watch Serie X, que llega diez años después de que el Apple Watch fuera anunciado originalmente junto con el iPhone 6, inicialmente se rumoreaba que sería una gran renovación del dispositivo. Ahora, parece que la actualización será más pequeña de lo esperado, centrándose en nuevos tamaños de carcasa y pantalla, pero con un diseño que sigue siendo efectivamente el mismo. Se espera que las opciones de carcasa actuales de 41 mm y 45 mm sean reemplazadas por modelos de 45 mm y 49 mm, lo que significa que el modelo más grande tendría el mismo tamaño que el Apple Watch Ultra. Se espera que los dos modelos ofrezcan tamaños de pantalla de 1,89 pulgadas y 2,04 pulgadas, respectivamente.

El Apple Watch Serie X también podría incluir detección de hipertensión y apnea del sueño, una pantalla más eficiente y una placa lógica más delgada. Se espera que el Apple Watch Ultra 3 sea en gran medida igual al modelo anterior, pero potencialmente agregar una opción de color negro y las funciones de salud que también llegarán a la Serie X. También podría estar en camino un Apple Watch SE de tercera generación con los tamaños de carcasa y pantalla más grandes del Apple Watch Serie 7, aumentando de 40 mm y 44 mm a 41 mm y 45 mm.

