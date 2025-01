El Show de MacRumors: El Desafío de Samsung a Apple en 2025

¡El MacRumors Show ha vuelto para el 2025! En el episodio de esta semana, analizamos cómo los últimos anuncios de Samsung desafían a Apple.

Esta semana, Samsung anunció el Galaxy S25, el Galaxy S25+ y el Galaxy S25 Ultra de gama alta. Los nuevos dispositivos competirán directamente con la línea de iPhone 16 de Apple y el próximo iPhone 17.

Al igual que el ‌iPhone 16‌, la inteligencia artificial es un enfoque principal para la línea S25, con Samsung promocionando un nuevo “Motor de Datos Personales” con una “Barra Now” similar a Dynamic Island con un “Now Brief” que guía a los usuarios a lo largo de su día, Circle to Search, edición de fotos generativa, búsquedas contextualizadas con acciones sugeridas, mejor comprensión del lenguaje natural, integraciones con terceros a través de Gemini, Portrait Studio y más.

Samsung también presentó el nuevo “Galaxy S25 Edge”, una variante super delgada del S25 que se lanzará en la primera mitad de 2025. Parece estar posicionado como un rival directo del próximo “‌iPhone 17‌ Air” de Apple, que se espera sea el iPhone más delgado hasta ahora con solo 6mm y una desviación radical de los dispositivos anteriores con una pantalla de 6.6 pulgadas con ProMotion, un altavoz único, una cámara trasera única y el módem 5G personalizado de Apple.

Finalmente, Samsung presentó su próximo visor AR/VR “Proyecto Moohan”, que ha diseñado en colaboración con Google. Está destinado a competir con el Vision Pro de Apple y tiene una gran similitud en términos de diseño.

