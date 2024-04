El servicio de VPN de Google One se suspenderá para los usuarios de Apple más adelante este año.

Los usuarios de Apple con suscripciones a Google One están por un cambio. Google ha comenzado a notificar a los suscriptores que el servicio VPN gratuito ofrecido a través de Google One será descontinuado a finales de 2024. Esto significa que los usuarios que dependen de Google One para una navegación segura en sus iPhones, iPads y Macs necesitarán encontrar soluciones alternativas. Se vio en X.

El servicio VPN de Google One se lanzó en 2020 como parte de los planes de suscripción de almacenamiento en la nube. Inicialmente, solo era accesible con los planes de nivel superior que ofrecían 2TB de almacenamiento o más. Sin embargo, en marzo de 2023, Google amplió el acceso para incluir todos los planes de Google One. Esto viene después de que Google anunciara que pronto traerá Magic Editor a iPhones y iPads.

Aunque la fecha específica para el cierre permanece sin revelarse, Google cita el bajo uso como la razón para discontinuar la función VPN. Esto les permite reenfocar recursos en “características más demandadas con Google One”, según un comunicado de la empresa a 9to5Google.

Ahora, Google está “descontinuando la función de VPN ya que al parecer las personas simplemente no la estaban utilizando”.

Sin embargo, Google VPN es un poco diferente de otros proveedores de VPN. Mientras que otros proveedores de VPN te permiten elegir la región, Google VPN te asigna una dirección IP basada en tu región actual. Pero ese no es el motivo por el que existe Google VPN, su principal propósito es ocultar tu IP. Los sitios web no pueden usar esta dirección IP para determinar tu ubicación precisa.

Para los usuarios de Pixel (Pixel 7 y posterior), hay un ligero respiro. Google seguirá ofreciendo su servicio VPN integrado directamente dentro de la aplicación de configuración en estos dispositivos. Esta funcionalidad debutó en el Pixel 8 y recientemente se extendió a la serie Pixel 7 con la actualización Beta 1 de Android 15.

La descontinuación del servicio VPN de Google One específicamente para usuarios de Apple destaca el panorama en constante evolución de soluciones de privacidad digital. Con un número creciente de opciones disponibles, es un momento oportuno para que los usuarios de Apple exploren y encuentren el servicio VPN que mejor se adapte a sus necesidades.