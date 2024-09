El Senador Tillis emite ultimátum al candidato del GOP en un estado clave: ‘Debiendo algo al Presidente Trump’

El senador republicano Thom Tillis, R-N.C., emitió un ultimátum al candidato republicano a gobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson, luego del escándalo de su presunta participación en pornografía, diciendo que “le debe al presidente Trump”.

“Si la información sobre Mark Robinson es una total invención de los medios, él necesita tomar acciones legales de inmediato,” Tillis dijo en un post del viernes en X.

“Si la información es cierta, le debe al presidente Trump y a todos los republicanos asumir responsabilidad por sus acciones y poner el futuro de NC y nuestro partido antes que él mismo,” dijo.

ESTADO BATALLA REPUBLICANO NIEGA PARTICIPACIÓN EN ESCÁNDALO DE PORNOGRAFÍA, DESPRECIÁNDOLO COMO ‘BASURA DE TABLOIDE’

El vicegobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson, llega durante un mitin de “Get Out The Vote” en Greensboro, N.C., el 2 de marzo. (Imágenes de Getty)

La declaración de Tillis llegó después de que Robinson hiciera un video en redes sociales negando su participación en el escándalo y prometiendo seguir en la carrera para convertirse en gobernador del Viejo Estado del Norte.

“Permítanme asegurarles, las cosas que verán en esa historia, esas no son las palabras de Mark Robinson. Conocen mis palabras, conocen mi carácter, y saben que he sido completamente transparente en esta carrera y antes. Amigos, en esta carrera ahora mismo, nuestros oponentes están desesperados por cambiar el enfoque de los temas sustanciales y enfocarse en lo que les preocupa a ustedes en una trampa salaz, basura de tabloide,” dijo en el video de X.

CANDIDATO REPUBLICANO A GOBERNADOR DE NC MARK ROBINSON ENFRENTA LLAMADOS A RETIRARSE ANTE RUMORES DE UNA BOMBA

Fox News Digital se ha comunicado con la campaña de Robinson para obtener comentarios.

En comentarios a CNN, Robinson dijo que esto “no es de nosotros”.

“Esto no es de nosotros. Estas no son nuestras palabras. Y esto no es algo que me caracterice,” dijo Robinson. “No voy a entrar en los detalles de cómo alguien fabricó estas mentiras de tabloide salaces.”

Mark Robinson, vicegobernador de Carolina del Norte y candidato a gobernador, da un discurso antes de que el ex presidente Donald Trump hable en un evento de campaña en Harrah’s Cherokee Center el 14 de agosto de 2024, en Asheville, Carolina del Norte.

En el reporte de CNN del jueves por la tarde, el medio alegó el uso previo de Robinson de un sitio de pornografía llamado “Nude Africa”.

En el sitio pornográfico, Robinson presuntamente conversó con otros usuarios sobre espiar a mujeres en vestuarios cuando era adolescente, describiéndose a sí mismo como un “nazi negro” y declarando un gusto por la pornografía transexual. La participación del candidato abarcó desde 2008 hasta 2012, según CNN, mucho antes de que Robinson entrara en la arena política en 2019.

REPUBLICANO MARK ROBINSON SOBRE HISTÓRICA VICTORIA COMO VICEGOBERNADOR: ‘ESTE PARTIDO ESTÁ ABIERTO A TODOS’

El reporte de CNN alega que Robinson usaba un seudónimo en el sitio pornográfico, “minisoldr.”

“¡Llegué a un lugar que era un callejón sin salida pero tenía dos grandes rejillas de ventilación sobre él! ¡Casualmente daba al lado de las duchas! ¡Me senté allí durante aproximadamente una hora y observé cómo varias chicas entraban y se duchaban,” Robinson presuntamente escribió en Nude Africa.

En otro post en 2010, CNN reportó que Robinson presuntamente dijo, “¡Soy un nazi negro!” al discutir sobre republicanos negros.

El vicegobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson, habla en la conferencia Faith and Freedom Road to Majority en el Washington Hilton el 21 de junio de 2024, en Washington, D.C. (Imágenes de Getty)

Las acusaciones llegan en un momento en que Carolina del Norte sigue siendo un estado de batalla altamente disputado a medida que las elecciones de 2024 se acercan.

Los estados clave de batalla, incluyendo Carolina del Norte, tuvieron márgenes muy estrechos que decidieron la victoria de Biden en las elecciones de 2020 sobre Trump.

En 2020, Trump ganó por poco Carolina del Norte por poco más de 1 punto. Las últimas encuestas en la monumental carrera presidencial de 2024 sugieren una contienda reñida, con el ex presidente teniendo una ligera ventaja.

Los colaboradores de Fox News Digital Emma Colton, Paul Steinhauser y Tyler Olson contribuyeron a este informe.

