El senador Kim indica estar abierto a Stefanik, Rubio, pero tiene “preocupaciones reales” sobre Patel, Hegseth.

El Sen. Andy Kim (D-N.J.) el domingo señaló una apertura a apoyar a la Rep. Elise Stefanik (R-N.Y.) y al Sen. Marco Rubio (R-Fla.) para sus respectivos puestos en la próxima administración de Trump, pero dijo que tiene preocupaciones sobre algunas de las otras opciones del Presidente electo Trump.

En una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN, la presentadora Dana Bash preguntó a Kim si podía imaginar votar por Kash Patel o Pete Hegseth, a quienes Trump seleccionó para servir como jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y secretario de Defensa, respectivamente.

Kim respondió señalando a Stefanik y Rubio, a quienes Trump designó como embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas y secretario de Estado, respectivamente, como nominados con los que podría estar de acuerdo.

“Mira, he tenido conversaciones con la Congresista Elise Stefanik. Me senté a hablar con el Senador Rubio. Sabes, todavía estoy pasando por el proceso y quiero asegurarme de hacerlo bien, pero fueron buenas conversaciones, donde pudimos adentrarnos en detalle”, dijo Kim al ser preguntado sobre Patel y Hegseth.

“Así que, crees que hay algunos nominados con los que creo que puedo trabajar”, agregó Kim.

Kim dijo, sin embargo, que sus preocupaciones radican en Patel y Hegseth. Señaló específicamente sus preocupaciones sobre los comentarios previos de Patel sobre desmantelar el “estado profundo” y las declaraciones de Hegseth contra las mujeres sirviendo en el ejército, que desde entonces ha rectificado.

“Pero también estoy profundamente preocupado por lo que he escuchado decir al Sr. Patel en el pasado, y sobre ir tras cosas, ya sabes, como está siendo nominado para un rol de liderar una agencia que ha hablado de desmantelar, ha hablado sobre el estado profundo y, ya sabes, y yendo tras ello”, dijo Kim. “Antes fui un servidor público de carrera en el gobierno federal, trabajé bajo ambos Bush y Obama. Serví al país, no a un partido, y me preocupa algunos de los tonos ahí.”

Kim dijo que espera hablar con Hegseth, pero hasta ahora, tiene “preocupaciones reales”.

“Con Hegseth, espero tener la oportunidad de poder hablar con él, pero algunas de las cosas que dijo antes sobre no pensar que las mujeres deberían servir en combate, algunas de las otras acusaciones que hemos escuchado, son profundamente alarmantes. Trabajé en el Pentágono antes, en la Oficina del Secretario de Defensa. Sé cómo es ese trabajo, y necesito saber si está a la altura de la tarea. Y hasta ahora, tengo preocupaciones reales.”

Enlace de la fuente