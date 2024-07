El senador Bob Menéndez encontrado culpable en esquema de soborno.

El senador de Nueva Jersey Bob Menéndez ha sido encontrado culpable de 16 cargos relacionados con un esquema en el que aceptó sobornos, incluyendo barras de oro y un Mercedes-Benz, a cambio de ayudar a gobiernos extranjeros. Menéndez – antes el jefe del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado – ahora enfrenta la perspectiva de décadas en prisión y posible expulsión del partido Demócrata. Ha mantenido que no era culpable durante el juicio de ocho semanas, y sus abogados argumentaron que los regalos que aceptó no calificaban como sobornos, porque los fiscales no lograron demostrar que tomó alguna acción específica como resultado de recibirlos.