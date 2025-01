El Senado del Partido Republicano rechaza la propuesta conservadora de la Cámara sobre las tasas impositivas corporativas.

La propuesta conservadora de la Cámara para aumentar los impuestos corporativos para compensar el costo del paquete fiscal del presidente electo Trump no está siendo bien recibida en el Senado, donde los republicanos advierten a sus colegas de la Cámara que se echen hacia atrás.

El Senado GOP argumenta que aumentar los impuestos corporativos podría reducir la actividad económica, llevar a adquisiciones extranjeras de corporaciones estadounidenses y resultar en pérdida de empleo.

“Absolutamente no”, dijo el senador Markwayne Mullin (R-Okla.) sobre las propuestas de aumentar la tasa impositiva corporativa.

“Estábamos tratando de ser competitivos en el escenario mundial cuando la bajamos al 21 por ciento”, dijo. “Aumentar eso no es la forma de impulsar una economía”.

Algunos conservadores, especialmente el representante Chip Roy (Texas), han sugerido la idea de aumentar la tasa impositiva corporativa en unos puntos porcentuales para garantizar que el paquete de reconciliación presupuestaria que el Congreso planea aprobar más adelante este año no aumente el déficit.

Más recientemente, la Cámara de la Libertad propuso compensar el costo de elevar el límite de deducciones fiscales estatales y locales (SALT) para individuos y familias restringiendo las deducciones fiscales estatales y locales para corporaciones.

Mullin y otros senadores GOP también están frenando esa idea.

“Para compensar el SALT, no aumentamos los impuestos corporativos para hacerlo. Así no es como lo hacemos. Los impuestos corporativos son las personas que emplean individuos. No solo afecta a las grandes corporaciones … El 50 por ciento de los empleados de todo Estados Unidos y el 75 por ciento de los de Oklahoma están empleados por pequeñas corporaciones”, dijo.

Roy dijo el año pasado que estaría abierto a aumentar la tasa impositiva corporativa del 21 por ciento al 25 por ciento para ayudar a pagar el alivio fiscal para individuos y pequeñas empresas.

El tejano dijo a The Hill en una entrevista la semana pasada que los aumentos de impuestos corporativos deberían estar “sobre la mesa” como posibles maneras de mantener la agenda legislativa de Trump sin aumentar la deuda creciente de la nación.

“Estoy en registro diciendo que todo debería estar sobre la mesa, y estoy en registro diciendo, ¿por qué deberíamos permitir que los impuestos corporativos se queden como están, o pensar en bajarlos, si … no estamos haciendo lo que necesitamos hacer en lo del lado de la tasa impositiva individual o si no estamos equilibrando el presupuesto o siendo neutral con el déficit?”, dijo.

Algunos senadores republicanos dicen que están dispuestos a escuchar a los colegas de la Cámara que abogan por impuestos corporativos más altos.

“Personalmente, creo que en la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos fuimos demasiado lejos en términos del alivio fiscal que le dimos a las [corporaciones]”, dijo el senador Ron Johnson (R-Wis.), refiriéndose al proyecto de ley de recorte de impuestos de Trump de 2017.

“La tasa efectiva para las grandes corporaciones ahora es del 10.8 por ciento, para las pequeñas corporaciones es del 14.8 por ciento. Cuando comenzamos esto en 2017, la tasa efectiva era de 21.8 por ciento. Éramos competitivos con el promedio de la OCDE en ese entonces”, dijo. “Hubo una razón por la que me resistí a votar por eso en ese entonces.

“Quiero una reconsideración completa de nuestro sistema tributario”, agregó Johnson, quien dijo que el sistema actual da a las corporaciones una ventaja sobre el “95 por ciento de las empresas estadounidenses”.

Pero otros senadores republicanos advierten que aumentar los impuestos corporativos enfrentará una fuerte oposición.

“Se podría argumentar que tal vez fuimos demasiado lejos [al recortar los impuestos corporativos] en 2017, pero no sé cómo el orador [Mike] Johnson [R-La.] hará que eso funcione”, dijo el senador Thom Tillis (R-N.C.). “No sé cómo lograría que la gente vote a favor de un aumento de impuestos corporativos, pero eso es algo con lo que tendrá que lidiar.”

Los senadores republicanos no están a favor de aumentar el límite de SALT en general, argumentando que hacerlo requiere que los estados de bajo impuesto subvencionen lo que llaman las “malas políticas fiscales” de California, Nueva Jersey, Nueva York y otros estados azules de alto costo.

“Voy a intentar llegar a ‘sí’, pero la gente necesita entender que esto es muy personal para mí en el caso de SALT”, dijo Tillis, quien trabajó como presidente de la Cámara de Carolina del Norte para eliminar las deducciones de SALT en su estado natal.

“Todos necesitan entender que están abogando por subsidiar una mala política fiscal en sus estados”, dijo Tillis sobre los legisladores republicanos que desean aumentar cuánto pueden deducir los ciudadanos en impuestos estatales y locales.

“Entiendo políticamente por qué lo están haciendo. … Están diciendo, ‘Mira, somos un estado de altos impuestos. La legislatura y el gobernador siguen gravándonos y gravándonos. Necesitamos dólares federales de otros estados para que no sea tan perjudicial'”, dijo. “Mejor que venga con muchas políticas muy buenas pro-crecimiento para que me lo trague, porque eso es una píldora amarga.”

Los senadores republicanos dicen que aumentar los impuestos corporativos va en la dirección equivocada.

“Estamos en una competencia con otros países para atraer capital. Países como Irlanda y otros han reducido su tasa impositiva corporativa y se han beneficiado enormemente”, dijo el senador John Cornyn (R-Texas), miembro del Comité de Finanzas.

El senador de Texas argumentó que si bien los impuestos corporativos bajos son una buena política económica, permitir que las personas en estados de alto costo, típicamente demócratas, deduzcan más de sus impuestos estatales y locales es injusto para el resto del país.

“Me doy cuenta de que el orador Johnson tiene problemas para conseguir votos para cualquier cosa, y sé que tendrá que lidiar con el problema de SALT, pero no sé por qué los contribuyentes de Texas deberían subsidiar estas jurisdicciones de impuestos altos como Nueva York y California, lo que haría aumentar la deducción”, dijo.

“Va a ser un cubo de Rubik”, dijo sobre el desafío complejo que enfrenta Johnson para reunir casi toda su caucus republicana para apoyar un paquete fiscal.

La mayoría de Johnson puede ser tan pequeña como uno, dos o tres escaños cuando el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria finalmente llegue al piso de la Cámara, lo que significa que solo unos pocos legisladores republicanos podrán ejercer un tremendo poder sobre el resultado.

La mayoría de la Cámara estrecha le ha dado un poder extraordinario a los legisladores que llaman a aumentar los impuestos corporativos y un mayor límite en las deducciones de SALT.

Los senadores republicanos están tratando de sofocar el debate sobre el aumento de los impuestos corporativos antes de que gane más impulso en el Capitolio.

“No soy un tipo que esté a favor de subir las tasas impositivas”, dijo el senador republicano John Barrasso (Wyo.).