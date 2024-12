El Senado de Georgia puede citar a Fani Willis, dictaminan los tribunales.

Únete a Fox News para acceder a este contenido

Un juez de Georgia ha dictaminado que los legisladores estatales pueden citar a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, como parte de una investigación sobre si incurrió en mala conducta durante su enjuiciamiento del presidente electo Donald Trump.

En su orden del 23 de diciembre, la jueza Shukura Ingram del Tribunal Superior del Condado de Fulton dio a Willis hasta el 13 de enero para presentar una lista de privilegios reclamados y objeciones a lo que se haya citado.

Willis planea apelar la decisión.

“Creemos que la decisión es incorrecta y apelaremos”, escribió el ex gobernador de Georgia Roy Barnes, quien representa a Willis en el caso, en un correo electrónico a The Associated Press.

EL TRIBUNAL DE APELACIONES DE GEORGIA DESCALIFICA A LA FISCAL FANI WILLIS Y A SU EQUIPO DEL CASO DE INTERFERENCIA ELECTORAL DE TRUMP

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, se ve en Atlanta. (Alyssa Pointer, Getty Images)

A principios de este mes, un tribunal de apelaciones removió a Willis del caso de interferencia electoral de Georgia contra Trump y otros, citando una “apariencia de impropiedad”. El panel también mencionó la relación romántica entre Willis y el fiscal especial Nathan Wade.

“Este es un caso raro en el que la descalificación es obligatoria y ningún otro remedio será suficiente para restaurar la confianza del público en la integridad de estos procedimientos”, dijo el tribunal.

En ese momento, Trump calificó el caso como una “vergüenza para la justicia”.

“Fue iniciado por el DOJ de Biden como un ataque a su oponente político, Donald Trump”, dijo, “Utilizaron a cualquier persona, y ella ha sido descalificada, y su novio también fue descalificado, y se robaron fondos y fueron de viaje.”

El presidente electo Donald Trump señala en AmericaFest, el domingo 22 de diciembre de 2024, en Phoenix. El lunes, Trump se comprometió a que el Departamento de Justicia busque la pena de muerte después de que el presidente Biden conmutara las sentencias de muerte de 37 presos. (Foto AP / Rick Scuteri)

En agosto, el comité del Senado liderado por los republicanos envió citaciones a Willis para obligarla a testificar en septiembre. No compareció a una audiencia ese mes cuando los legisladores esperaban interrogarla.

El comité fue formado para examinar las acusaciones de mala conducta contra Willis durante su enjuiciamiento de Trump por sus esfuerzos para revertir la derrota electoral del expresidente en Georgia en 2020.

FANI WILLIS ESTABA ‘AMEDRENTADA’ PORQUE SU CASO CONTRA TRUMP ERA ‘DÉBIL’, DICE EL ABOGADO

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, Fani Willis y el fiscal especial Nathan Wade. (Getty Images)

Barnes, abogado de Willis, argumentó que las citaciones eran demasiado amplias y no estaban relacionadas con una necesidad legislativa legítima y que el comité del Senado no tenía el poder para citarla en primer lugar.

Uno de los problemas planteados es que el mandato legislativo de Georgia terminará cuando los legisladores juren sus nuevos mandatos el 13 de enero. El senador estatal republicano Greg Dolezal dijo la semana pasada que planea presentar legislación para restablecer el comité al inicio de la sesión legislativa de 2025.

“La ley es clara, y el fallo confirma lo que sabíamos desde el principio”, escribió Dolezal en un mensaje de texto el viernes. “La jueza Ingram rechazó todos los argumentos presentados por Willis en su intento de evitar prestar testimonio al comité bajo juramento. Espero que la fiscal Willis honre la citación y proporcione documentos y testimonios a nuestro comité.”

The Associated Press contribuyó a este informe.