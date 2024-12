El Senado avanza proyecto de ley para aumentar los beneficios del Seguro Social para millones de personas.

El Senado votó abrumadoramente el jueves para avanzar un proyecto de ley para aumentar los beneficios de Seguro Social para más de 2 millones de estadounidenses al derogar dos leyes que han limitado los pagos a trabajadores del sector público estatal y local y sus familias.

Avanzó con un voto de 73-23.

Fue un fuerte apoyo a una ley que ayudaría a oficiales de policía, bomberos, educadores y empleados gubernamentales que reciben beneficios de una pensión pública no cubierta por el Seguro Social.

La legislación pasó la Cámara anteriormente este mes con un voto de 327 a 75.

Todavía debe pasar un obstáculo procedimental más en el Senado antes de recibir una votación final. Se espera que el presidente Biden la firme una vez que llegue a su escritorio.

La Sen. Susan Collins (R-Maine), que abogó por la legislación, dijo que abordaría “las horrendas inequidades” de la Disposición de Eliminación del Provento (WEP) y la Compensación por Pensión del Gobierno (GPO).

Juntos, los dos estatutos reducen los beneficios del Seguro Social para trabajadores que reciben pensiones públicas y sus cónyuges, y legisladores que apoyaron la medida dijeron que en algunos casos recortaba tanto los beneficios que empujaba a los jubilados cerca de la pobreza.

“Ambos crearon tales inequidades para personas que habían ganado sus beneficios del Seguro Social o que tenían cónyuges que trabajaban en el sector privado y ganaban sus beneficios”, dijo Collins.

El Sen. Bill Cassidy (R-La.), quien se unió a sus colegas para reintroducir la legislación en este Congreso, habló sobre la Sra. Betty, una maestra de civismo de la escuela secundaria en Louisiana, que “trabajó toda su vida enseñando en escuelas públicas” y cuyo esposo trabajaba para Exxon. Vio que su beneficio mensual del Seguro Social se reducía a $200 al mes después de que su esposo falleció.

“Hubiera estado mejor si nunca hubiera trabajado que si hubiera trabajado cuando se trataba de su beneficio del Seguro Social”, dijo Cassidy.

Dijo que las enfermeras, técnicos y conserjes del hospital público donde él trabajaba como médico enfrentan los mismos recortes en los beneficios del Seguro Social debido a WEP y GPO.

Los patrocinadores del proyecto de ley dicen que cerca de $2.3 millones de estadounidenses verían aumentar sus beneficios del Seguro Social una vez que la legislación sea firmada.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) proyectó en septiembre que la legislación agregaría $196 mil millones al déficit federal en la próxima década y aceleraría la insolvencia del Seguro Social en seis meses sin una intervención adicional del Congreso.

La legislación encontró una fuerte resistencia de halcones del presupuesto en la Conferencia Republicana del Senado durante una reunión contenciosa el martes.

El Presidente del Comité de Dirección del Senado, Mike Lee (R-Utah), pidió compensar el costo de la legislación para evitar abrir “un agujero masivo en el fondo fiduciario del Seguro Social”.

“Debe ser compensado de una forma u otra. Nunca en la historia, que yo sepa, hemos desatado tal bomba masiva que abriría un agujero masivo en el fondo fiduciario del Seguro Social: $200 mil millones”, dijo.

“Entiendo la necesidad de abordar algunas inequidades que han surgido en esta área. No creo que haya ningún miembro de nuestra conferencia que no piense que necesitamos hacer algunas reparaciones, pero creo que nos estamos engañando y maltratando al pueblo estadounidense si abrimos un agujero de $200 mil millones en él y no pensamos en cómo arreglarlo”, dijo.

El Senador Republicano Whip John Thune (S.D.), quien asumirá como líder de la mayoría en el Senado el próximo año, expresó su oposición al proyecto de ley a puertas cerradas.

Pero Thune luego le dijo a los reporteros que permitiría a sus colegas republicanos votar como quisieran.

“Creo que al final, dependerá de los miembros individuales tomar sus propias decisiones”, dijo.

Veinticuatro senadores republicanos votaron para poner fin al debate sobre la medida el miércoles, incluido el Vicepresidente electo JD Vance (Ohio).

El Sen. Mike Braun (R-Ind.), un autoproclamado conservador fiscal que votó a favor del proyecto de ley, dijo que el costo de restablecer los beneficios completos del Seguro Social para millones de estadounidenses no costaría tanto en la gran escala del gasto en Washington.

“Era lógica simple para mí, aunque he sido uno de los conservadores fiscales más ruidosos”, dijo. “Estaba abordando, en mi opinión, un problema real de inequidad”.

Llamó al costo del proyecto de ley “cambalache por año” considerando que el gobierno federal ahora gasta más de $6 billones al año.

Dos miembros salientes de la facción demócrata, los Senadores Tom Carper (D-Del.) y Joe Manchin (I-W.Va.), votaron en contra del proyecto de ley.

