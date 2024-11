El Sen. Rounds arremete contra quienes concederían a Putin en Ucrania.

Sen. Mike Rounds (R-S.D.) empujó contra la idea de que la guerra rusa en Ucrania podría terminar en negociación pacífica, diciendo que aquellos que sostienen esa vista “pueden estar engañándose” a si mismos.

En un discurso en el Foro de Seguridad Internacional de Halifax este fin de semana, Rounds llamó al presidente ruso Vladímir Putin un “tirano” y sugirió que se sorprendería si Putin estuviera satisfecho con cualquier concesión de Occidente.

“Es hora de mirar esta situación con seriedad y realmente preguntarnos, ¿crees que este tirano, si le ofreces una parte de un país libre, crees que va a parar?” dijo Rounds. “O crees que va a mirar eso y decir, ‘Ves? Somos fuerza. Somos fuerza de Rusia.'”

“Ve, creo que eso es lo que pasa”, continuó Rounds.

Rounds dijo que Estados Unidos necesita apoyar a Ucrania y dar al país democrático la autoridad para determinar por sí mismo el mejor camino a seguir.

“Creo que lo mejor que podemos hacer en el mundo es comprometernos con Ucrania”, dijo Rounds, “permitirles participar en decidir si la victoria se logra realmente y si Rusia continuaría apoyando a un tirano a medida que los ataúdes siguen llegando a casa.”

Rounds reconoció que la mayoría de las guerras terminan en tratados, pero dijo que, a veces, cuando han estado involucrados tiranos, las negociaciones han quedado fuera de la mesa.

“Desearía poder decir que hay una salida fácil. No la hay”, dijo Rounds. “Y aunque la gran mayoría de todas las guerras terminan con un tratado de paz, no sucedió en Alemania. No sucedió en Japón.”

Rounds, aliado del presidente electo Trump, elogió a la administración Biden por apoyar a Ucrania pero fue crítico con la velocidad a la que se han suministrado armas. Señaló que Estados Unidos está ofreciendo “nuestro tesoro, no nuestra sangre”, y “Ucrania ha ofrecido no solo todo lo que tienen, y tener esta pelea en su propia tierra, han ofrecido la sangre de sus propios hijos.”

Rounds dejó claro en sus comentarios que no habla ni por la actual administración de Biden, ni por la próxima administración de Trump. Dijo que solo ofrecía su propia opinión.

Trump ha dicho en el pasado que pondría fin a la guerra en Ucrania antes de la inauguración el 20 de enero, pero ha ofrecido pocos detalles sobre cómo se lograría, lo que ha llevado a temores de que cedería territorio tomado por Rusia en la guerra de casi tres años.

