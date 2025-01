El secuestro provoca temores de un regreso al oscuro pasado de Kenia.

La desaparición informada de más de 80 críticos del gobierno en los últimos seis meses ha provocado una enorme reacción pública en Kenia. Un juez ha advertido que encarcelará a altos funcionarios de seguridad por desacato al tribunal el lunes si no se presentan por tercera vez para rendir cuentas por una reciente serie de presuntos secuestros. El caso está vinculado a las desapariciones documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia desde que comenzaron las protestas nacionales contra las propuestas de aumentos de impuestos en junio pasado. Se dice que al menos 24 siguen desaparecidos. La policía y el gobierno niegan los secuestros y detenciones ilegales de manifestantes, pero el país tiene una historia de secuestros patrocinados por el estado, y algunos kenianos temen que estén regresando a ese oscuro pasado. El Inspector General de la Policía Douglas Kanja y el Director de Investigaciones Criminales Mohamed Amin recibieron la orden de llevar a siete influyentes de las redes sociales que desaparecieron en diciembre a la corte. Cinco reaparecieron repentinamente a principios de enero en varios lugares del país. Los abogados de Kanja pidieron al tribunal más tiempo para tomar declaraciones de ellos y presentar un informe. “El chico no ha compartido mucho… parecía estar en estado de shock”, fuente: Gerald Mwangi Karicha, descripción de la fuente: padre de Billy Mwangi, imagen: Gerald Mwangi Karicha. Billy Mwangi es uno de los cinco. El joven de 24 años fue dejado por sus presuntos secuestradores a 75 km de su ciudad natal en Embu, en el centro de Kenia, en un aparente acto de intimidación. El padre de Billy, Gerald Mwangi Karicha, le dijo a la BBC que su hijo estaba traumatizado. “El chico no ha compartido mucho”, dijo. “Todo lo que puedo decir es que cuando llegó, no era como de costumbre. Parecía estar en shock”. Billy, un estudiante universitario que había sido un crítico vocal del gobierno en las redes sociales, desapareció el 21 de diciembre de 2024 mientras estaba en una peluquería en Embu. Según testigos, hombres encapuchados llegaron en un Toyota Fielder y una camioneta de doble cabina, lo metieron en uno de los vehículos y se fueron a toda velocidad. Dentro de unas horas, los peores temores de su familia comenzaron a materializarse. “La mayoría de los fines de semana, estamos juntos viendo fútbol. Su club es el Chelsea; el mío es el Arsenal”, dijo Gerald. Llamó a Billy para hablar de un partido de fútbol en la noche de su desaparición, solo para encontrar el teléfono de su hijo apagado. El dueño de la peluquería luego le informó sobre el secuestro, desencadenando una búsqueda frenética. La madre de Billy se desmayó cuando escuchó la noticia y las semanas que siguieron fueron angustiantes para la familia. Tan pronto como fue encontrado, Billy fue llevado al hospital para un chequeo de rutina. Su familia dice que todavía se está recuperando del trauma, pero su liberación les ha traído un poco de alivio. Como muchos que han reaparecido después de presuntos secuestros, Billy ha dicho poco sobre su calvario, tal vez por miedo. Los hermanos Longton – Aslam (izquierda) y Jamil (derecha) – estuvieron detenidos durante 32 días. Aslam le dijo a la BBC que era golpeado regularmente por sus secuestradores [BBC]. Jamil y Aslam Longton también guardaron silencio después de ser liberados en septiembre de 32 días de cautiverio. Los hermanos fueron advertidos, dice Jamil, que serían asesinados si acudían a los medios de comunicación. Tres meses después, un funcionario del gobierno se refirió públicamente a su caso como un arresto legal. Los hermanos tomaron esto como confirmación de que un organismo gubernamental era responsable de lo que habían pasado y encontraron la valentía para hablar. “La constitución de Kenia es muy clara”, dice Jamil. “Deberías ser arrestado y llevado a la corte dentro de 24 horas. Nosotros estuvimos 32 días. Nunca se nos asignó un abogado que nos representara en ningún lugar. No se nos permitió ver a nuestra familia o comunicarnos con nuestra familia. Así que esto no es un arresto, esto es un secuestro”. Los hermanos le dijeron a la BBC que Aslam había ayudado a organizar protestas contra los aumentos de impuestos en la ciudad de Kitengela, cerca de la capital, Nairobi, y había sido advertido por agentes de seguridad a detener su activismo. Un día de agosto, los dos fueron metidos en un coche frente a su casa, encapuchados y esposados, y llevados a un lugar desconocido donde los tuvieron en pequeñas celdas oscuras. Aslam dice que era golpeado regularmente, su tormentor exigiendo saber quién financiaba las protestas. “Estaba muy asustado”, dice. “Cuando se abría la puerta, ese hombre venía con un cable de fibra y una barra de metal. “Tenía miedo de que hubiera venido a golpearme o a acabar conmigo: solo había dos opciones, golpearme o matarme”. Jamil describe a sus secuestradores como fuertemente armados, capaces de rastrear sus teléfonos móviles y lo suficientemente seguros para recogerlos a plena luz del día, operando con un nivel de recursos y grado de flexibilidad que grupos de derechos humanos han reportado en muchos casos. “[El presidente Ruto] no ha avalado ninguna forma de secuestro en absoluto, porque es un hombre que cree en el Estado de Derecho”, fuente: Isaac Mwaura, descripción de la fuente: portavoz del gobierno keniano, imagen: Isaac Mwaura. Pero esto no significa que sean agentes oficiales de seguridad, dice el portavoz del gobierno Isaac Mwaura, negando que el estado esté detrás de los secuestros. “La seguridad organizada también puede ser parte de la delincuencia organizada”, le dijo a la BBC. “También podría ser por razones políticas… Nuestros detractores políticos realmente se han centrado en este tema. Realmente corren con él solo para saldar cuentas políticas”. El Sr. Mwaura se negó a comentar sobre el caso del ministro del gobierno Justin Muturi, una de las acusaciones más contundentes contra las agencias de seguridad de Kenia. Muturi dice que su hijo fue recogido por el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) y solo fue liberado después de hacer un llamado directo al presidente William Ruto. “Eso es un asunto de investigación, porque esa es su versión de la historia”, dijo el Sr. Mwaura. “Pero ¿cuál es la contra-historia del Servicio Nacional de Inteligencia? Me gustaría decir categóricamente que el presidente de la República de Kenia, que es el jefe de gobierno, no ha avalado ninguna forma de secuestro en absoluto, porque es un hombre que cree en el Estado de Derecho”. De hecho, Ruto ha prometido públicamente detener los secuestros, obligado a responder a la indignación pública y a la preocupación de los aliados occidentales. Muchos están angustiados de que la aparentemente sistemática desaparición de activistas antigubernamentales haya resurgido de esta manera, recordando métodos similares utilizados durante el liderazgo autoritario de Daniel arap Moi en las décadas de 1980 y 1990. La ira pública está aumentando por el secuestro de críticos del gobierno [Reuters]. Gitobu Imanyara, periodista y activista que abogó por la política de partidos múltiples a principios de la década de 1990, fue arrestado y golpeado por el régimen de Moi. No tiene ninguna duda de que está viendo el “guion de Moi” en acción ahora. Pero, dice, los tiempos han cambiado. Las enmiendas constitucionales han establecido más mecanismos de responsabilidad y “hay un mayor segmento de la sociedad keniana que no se dejará intimidar”. “El espacio democrático se ha expandido tanto que el gobierno no puede desechar las voces democráticas de disensión”, dijo a la BBC. Además, con las redes sociales, “la palabra se difunde casi instantáneamente”, dijo. “Ya no podemos ser censurados de la forma en que solíamos ser censurados en esos días en que solo podíamos usar teléfonos fijos”. “Estamos tan deprimidos, tan devastados… estamos rezando para que lo encuentren”, fuente: Stacey Mutua, descripción de la fuente: hermana de Steve Mbisi, quien desapareció en diciembre, imagen: Stacey Mutua. Los informes de desapariciones se han reducido en las últimas semanas. Pero a pesar del anuncio de investigaciones policiales, nadie ha sido acusado, y mucho menos condenado, por llevarlas a cabo. Varios grupos de defensa han solicitado al fiscal general que los casos de secuestro sean referidos a la Corte Penal Internacional (CPI). En cuanto a las familias de los que todavía están desaparecidos, la pesadilla continúa. “Estamos tan deprimidos, tan devastados”, dice Stacey Mutua, la hermana de Steve Mbisi, uno de los siete que desaparecieron en diciembre. “Esperamos que lo liberen. La mayoría de los secuestrados fueron liberados, pero él todavía sigue desaparecido. Estamos rezando para que lo encuentren”.