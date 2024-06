El sector tecnológico de Israel representa el 20% de la economía, según la Autoridad de Innovación.

Por Steven Sheer

JERUSALÉN (Reuters) – El sector de alta tecnología de Israel ahora representa el 20% del producto interno bruto del país, informó la Autoridad de Innovación de Israel (IIA) el martes, instando al gobierno a invertir más para permitir que la tecnología crezca más rápido.

En su informe Estado del Sector de Alta Tecnología en Israel 2024, la autoridad financiada por el estado dijo que a pesar de la guerra de ocho meses contra el grupo islamista palestino Hamas en Gaza, el sector tecnológico continúa creciendo, aunque más lento que en 2021 y 2022, y sigue siendo el principal motor de crecimiento de Israel. Representa el 53% de las exportaciones totales.

El año pasado se crearon alrededor de 600 nuevas empresas emergentes mientras que las empresas tecnológicas recaudaron 8 mil millones de dólares en 2023, un 55% menos que en 2022. En total, Israel cuenta con unas 9,200 empresas tecnológicas con una fuerza laboral de 400,000 personas.

Dror Bin, director ejecutivo de la IIA, dijo que si bien su presupuesto ha crecido para ayudar a financiar iniciativas por un total de 250 millones de dólares para ayudar a las empresas emergentes con dificultades para recaudar dinero debido a la guerra y a un entorno global de financiamiento difícil, el estado necesita “apostar más” por las inversiones tecnológicas.

“Israel no tiene muchos recursos naturales – no somos un superpoder del petróleo y el gas”, dijo Bin a Reuters. “Somos un país al borde del desierto, por lo que no tenemos mucha agua. El único recurso natural que tenemos son las células grises en los cerebros de la gente aquí y necesitamos asegurarnos de que esto siga prosperando y creciendo”.

La ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología, Gamliel, estuvo de acuerdo en que la innovación es el recurso más importante de Israel y que el gobierno “debe seguir apoyando a las empresas y desarrollar la infraestructura necesaria”.

Bin anticipa un año similar en 2024 al del año pasado debido a la ansiedad sobre las rondas de financiamiento, pero los extranjeros siguen siendo inversores activos ya que saben cómo evaluar los riesgos de invertir en Israel y quieren invertir mientras las valoraciones sigan siendo atractivas. Dijo que le gustaría ver a más israelíes invertir.

La ciberseguridad y la tecnología financiera siguen siendo los sectores más atractivos para los inversores, pero la tecnología climática representó una de cada seis nuevas empresas emergentes, ya que los emprendedores buscan resolver los desafíos que enfrenta un planeta “que se está calentando, y cómo proporcionar alimentos, agua, buenos servicios de atención médica en una población envejecida”, dijo.

Aproximadamente el 8% de los trabajadores tecnológicos fueron llamados al servicio de reserva del ejército, mientras que otros también fueron sacados de sus zonas de confort para ser voluntarios, señaló.

Como resultado, conocieron a nuevas personas y vieron una serie de necesidades civiles y de defensa.

Después de la guerra,” dijo Bin, “veremos un boom de empresas emergentes en Israel debido a todas estas cosas locas que han ocurrido aquí desde el 7 de octubre.”

(Reporte de Steven Sheer; Edición de Hugh Lawson)