El sector de viajes y turismo de Arabia Saudita continúa batiendo récords.

(12/06/24)

La Investigación de Impacto Económico (EIR) del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) de 2024 ha

revelado un año récord para el turismo en Arabia Saudita, con nuevos récords en la contribución al PIB, la creación de empleo y

el gasto de los visitantes.

El año pasado, el sector de viajes y turismo de Arabia Saudita creció más del 32% para

contribuir con un récord de SAR 444,3 mil millones al PIB de Arabia Saudita,

representando el 11,5% de toda la economía.

Esa cifra supera el

récord anterior en casi un 30% y subraya el papel crucial

del sector en el marco económico nacional.

Los empleos apoyados por el sector crecieron en 436.000 para

alcanzar más de 2,5 millones, representando casi uno de cada cinco empleos en el

país.

Aunque los trabajos perdidos durante la pandemia fueron

totalmente recuperados en 2022, estas últimas cifras muestran que

el empleo en el sector de viajes y turismo ha aumentado casi un 24% desde el

pico anterior.

Habitación en el Four Seasons Hotel Riyadh

El gasto de los visitantes internacionales aumentó casi

un 57% para llegar a SAR 227,4 mil millones, rompiendo el récord anterior por SAR

93,6 mil millones, mientras que el gasto de visitantes nacionales creció en un 21,5% para llegar a SAR

142,5 mil millones.

Siete años antes de su objetivo, Arabia Saudita recibió 100 millones de turistas en 2023 y ahora se dirige hacia mayores alturas habiéndose propuesto un ambicioso objetivo de atraer 150 millones de turistas para 2030.

“Los últimos datos del WTTC proporcionan más

pruebas del éxito rápido que hemos logrado al transformar

la industria turística de Arabia Saudita”, dijo Su Excelencia Ahmed

Al-Khateeb, Ministro de Turismo de Arabia Saudita y Presidente del

Consejo Ejecutivo de la OMT. “El turismo es un pilar clave de los planes de diversificación económica de la Visión

2030 del Reino y hemos avanzado mucho en

promover la inversión en el sector – con más de $800 mil millones

destinados para 2030 – así como en la creación de nuevos empleos y en el crecimiento de la

contribución del turismo al PIB”.

Este año, se prevé que el viaje y el turismo sigan creciendo

a un ritmo acelerado, con una contribución al PIB que alcanzará los SAR 498

mil millones,

mientras que los empleos aumentarán en más de 158.000 para alcanzar casi

2,7 millones.

Se proyecta que el gasto de los visitantes internacionales

alcance los SAR 256 mil millones, casi el doble del punto más alto anterior, y

se espera que el gasto de los visitantes nacionales alcance los SAR 155,2 mil millones

El WTTC también ha pronosticado que el

sector de viajes y turismo de Arabia Saudita crecerá su contribución anual al PIB a asombrosos SAR

836,1 mil millones para 2034, casi el 16% de la economía saudita, y empleará a más de 3,6 millones de personas en todo el país, con uno de cada cinco

personas trabajando en el sector.

“Los logros extraordinarios del sector de viajes y turismo de Arabia Saudita el año pasado marcan un momento crucial en su

camino hacia convertirse en un líder mundial en turismo”, dijo Julia

Simpson, Presidenta y CEO del WTTC. “Este éxito es el resultado directo de

del compromiso visionario del Reino con el sector, mostrando una

impresionante fusión de patrimonio cultural y

iniciativas turísticas innovadoras. A medida que el sector continúa expandiéndose, promete

jugar un papel crucial en el futuro económico diversificado del país,

mientras contribuye significativamente al desarrollo global de viajes y turismo”.

El sector de viajes y turismo de Oriente Medio creció más del

25% en 2023 para alcanzar casi $460 mil millones. Los empleos alcanzaron casi

7,75 millones y el gasto internacional creció un 50% para alcanzar $179,8

mil millones.

El gasto de visitantes nacionales aumentó un 16,5% para llegar a más de $205

mil millones.

El WTTC ha pronosticado que el sector de viajes y turismo de Oriente Medio continuará creciendo a lo largo de 2024 con la

contribución al PIB que alcanzará los $507 mil millones. Se prevé que los empleos alcancen los

8,3 millones, el gasto de visitantes internacionales se proyecta que alcance los $198

mil millones

y se espera que el gasto de visitantes nacionales supere los

$224 mil millones.

