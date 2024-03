El secretario de Ciencia del Reino Unido paga daños financiados por los contribuyentes a académico por falsa acusación de apoyo a Hamas.

LONDRES (AP) — Los contribuyentes británicos se han quedado pagando la cuenta después de que una ministra del Gabinete se disculpara y pagara daños a una académica a la que acusó de expresar simpatía por Hamas.

La Secretaria de Ciencia Michelle Donelan reconoció que no había “evidencia” de que Kate Sang, profesora de estudios de género y empleo en la Universidad Heriot-Watt, apoyara a Hamas, que está prohibido como grupo terrorista en Gran Bretaña.

“Acepto plenamente que ella no es una extremista, una seguidora de Hamas o de cualquier otra organización prohibida y observo que una investigación independiente ha concluido que no hay evidencia de que lo sea. He eliminado mi publicación original en mi cuenta de X,” dijo Donelan el martes.

Donelan pagó una suma no revelada en daños, que provino de fondos públicos.

Donelan presentó una queja al organismo público UK Research and Innovation en octubre después de que Sang tuiteara “esto es inquietante,” enlazando un artículo del periódico The Guardian sobre el gobierno instando a la policía a reprimir las manifestaciones pro-palestinas tras el ataque de Hamas a Israel. Sang es miembro del grupo asesor de igualdad, diversidad e inclusión de UKRI.

En la carta, que también fue publicada en redes sociales, Donelan exigió que Sang y otra académica, Kamna Patel, fueran removidas de sus cargos en el organismo.

UK Research and Innovation investigó y no encontró evidencia de que ninguna de las dos académicas hubiera expresado opiniones extremistas o apoyo a Hamas.

Sang, quien había iniciado una acción por difamación, dijo estar “encantada de que este asunto haya concluido, pero muy perturbada por la forma en que Michelle Donelan y UKRI se comportaron.” Dijo que donaría parte del acuerdo financiero a la caridad.