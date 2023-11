El SBU de Ucrania acusa a 30 colaboradores en la región de Zaporizhzhya Oblast.

El servicio de seguridad SBU de Ucrania ha acusado a 30 colaboradores que se unieron a las filas del Ministerio del Interior de Rusia (MVD) en áreas ocupadas de la región de Zaporizhzhya, según dijo la SBU en una publicación en Telegram el 30 de noviembre.

Los traidores fueron responsables de intentar establecer la autoridad del Kremlin sobre el territorio ucraniano y reprimir a la población local, según la SBU.

Entre los sospechosos se encuentran antiguos agentes de la ley locales que, al comienzo de la invasión a gran escala, apoyaron la invasión rusa. Más tarde, el servicio de seguridad FSB de Rusia designó a ocho de los colaboradores a “puestos de dirección” dentro de la “autoridad” ocupante, con otros 22 convirtiéndose en sus subordinados.

Se dice que los colaboradores, siguiendo instrucciones de Moscú, están involucrados en organizar represiones masivas contra el movimiento de resistencia ucraniano. Los colaboradores son acusados de secuestrar personas, encarcelamiento ilegal y el uso de diversas formas de tortura, incluyendo descargas eléctricas y hambre forzada.

Los acusados enfrentarían hasta 15 años de prisión.

