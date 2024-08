El salario mínimo federal ha sido de $7.25 por 15 años. ¿Cómo puede cambiar eso?

Los activistas se manifestaron en apoyo de un salario mínimo de $15 por hora y propinas para los trabajadores de restaurantes en Washington, D.C. el 8 de febrero de 2022.

Mandel Ngan | AFP | Getty Images

Recientemente se celebró un nuevo aniversario del salario mínimo federal. Pero para los trabajadores afectados, eso puede no ser motivo de celebración.

El salario mínimo federal ha estado estancado en $7.25 por hora durante 15 años.

En la campaña electoral, la nominada presidencial demócrata Kamala Harris sugirió recientemente que eso debería cambiar.

“Cuando sea presidenta, continuaremos nuestra lucha por las familias trabajadoras de Estados Unidos, incluido el aumento del salario mínimo y la eliminación de impuestos sobre propinas para los trabajadores de servicio y hostelería”, dijo Harris en un evento de campaña en Nevada el 10 de agosto.

Muchos estados han promulgado tasas mínimas de pago por hora que son más altas que el salario mínimo federal. Sin embargo, 20 estados tienen salarios que no son más altos que el nivel federal, según Business for a Fair Minimum Wage. Incluyen a Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin y Wyoming.

El salario mínimo federal para los trabajadores que reciben propinas es de $2.13 por hora, siempre que sus propinas los lleven al salario mínimo federal de $7.25 por hora. Michigan se convirtió recientemente en el primer estado en más de cuatro décadas en eliminar el salario mínimo submínimo para los trabajadores que reciben propinas.

Harris no ha dicho cuánto quiere aumentar el salario mínimo, aunque ha elogiado a los estados que han elevado la tasa a al menos $15 por hora.

La campaña de Harris no respondió a una solicitud de comentario de CNBC.

Los demócratas del Congreso en 2021 intentaron aumentar el salario mínimo federal a $15 por hora como parte de un paquete de ayuda Covid más amplio. Sin embargo, esos esfuerzos fracasaron después de determinarse que el cambio no podía incluirse en legislación manejada a través de una mayoría unipartidista.

En un debate de 2020, el entonces presidente Donald Trump expresó preocupaciones sobre si elevar el umbral de pago federal perjudicaría a las pequeñas empresas.

“¿Cómo estás ayudando a tus pequeñas empresas cuando estás forzando los salarios?” dijo Trump durante el debate de 2020. “Lo que va a suceder y lo que se ha demostrado que sucede es que cuando haces eso, estas pequeñas empresas despiden a muchos de sus empleados.”

La campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentario de CNBC.

Una encuesta de CNBC de principios de este año encontró que la mayoría de los propietarios de pequeñas empresas —el 61%— apoyan aumentar el salario mínimo de su estado, aunque la mitad dijo que dicho cambio podría hacer que fuera difícil pagar a trabajadores que son fundamentales para sus negocios.

Un punto que tiende a perderse en el debate sobre el salario mínimo es la conexión entre un salario más alto y un poder adquisitivo más fuerte del consumidor, según Holly Sklar, CEO del grupo de defensa Business for a Fair Minimum Wage.

“Cuando pierdes poder adquisitivo del salario mínimo, significa que estás perdiendo poder adquisitivo del cliente,” dijo Sklar.

Una vez que los trabajadores ganen salarios mínimos más altos, es más probable que gasten ese dinero, lo que ayudará a las empresas, dijo.

Elevar el salario mínimo federal de hoy ayudaría a los trabajadores con salarios bajos que están tratando de ganarse la vida y tener un sentido de seguridad económica, dijo Ben Zipperer, economista senior del Instituto de Política Económica, un grupo de expertos de Washington, D.C., que proporciona investigación económica.

“El salario mínimo ha perdido básicamente un 29%, un 30% de su poder adquisitivo en los últimos 15 años, simplemente porque el Congreso ha fallado en actualizarlo,” dijo Zipperer.

Elevar el umbral del salario mínimo a $15 por hora aumentaría los ingresos de aproximadamente 20 millones de trabajadores, dijo Zipperer. Eso incluiría a personas que son trabajadores con salarios bajos que pueden estar ganando un salario por hora ligeramente superior al umbral de salario mínimo federal.

“Los cambios en los salarios no necesariamente resultan en grandes cambios en el empleo,” dijo Zipperer.

“Cuando aumentas los salarios en un lugar de trabajo en particular, eso hace que sea mucho más fácil reclutar y retener trabajadores,” dijo.

Algunas empresas, como Target y Walmart, han establecido sus propios umbrales de salario mínimo más altos, a $15 y $14 por hora, respectivamente, en respuesta a las condiciones del mercado laboral minorista ajustado.

Sin embargo, los defensores esperan un cambio más amplio a nivel nacional.

“Esperamos apoyar los esfuerzos para aumentar el salario mínimo en la próxima Casa Blanca, en el próximo Congreso, y demostrar que hay un caso empresarial muy bueno para eso,” dijo Sklar.