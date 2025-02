El safety de los Detroit Lions, Brian Branch, triplica su salario para la temporada de la NFL 2026.

Con la salida de Aaron Glenn esta temporada para convertirse en entrenador en jefe de los New York Jets, los Detroit Lions llenaron su vacante de coordinador defensivo promocionando al entrenador de linebackers Kelvin Sheppard. Entre los objetivos declarados de Sheppard desde que asumió el cargo el 30 de enero está “asegurarse de encontrar ese equilibrio perfecto en jugadores que puedan jugar tanto la carrera como el pase y simplemente asegurarse de que encajen con lo que queremos ser porque eso supera todo”. El safety de los Lions, Brian Branch, parecería cumplir con esos requisitos. En su segunda temporada en la NFL, Branch lideró a Detroit con 79 tacleadas en solitario y mantuvo a los mariscales de campo contrarios en un rating de eficiencia de pase de 73.7 cuando lanzaban a los receptores que él cubría en 2024. Branch tuvo más intercepciones con cuatro que touchdowns permitidos con tres. Pero Sheppard dijo que Branch puede mejorar después de que el ex destacado de Alabama recibiera su primera invitación al Pro Bowl. “Brian Branch apenas va a su tercer año”, dijo Sheppard. “Ese es un jugador joven. Sé que vemos a este atleta dinámico, pero hay mucho por mejorar con ese jugador desde el cuello hacia arriba”. La temporada 2024 de Branch fue lo suficientemente buena como para que el safety recibiera un aumento sin necesidad de negociar con los Lions. Cuando se anunciaron las listas para los Juegos del Pro Bowl el 2 de enero, Branch se unió a sus compañeros de Alabama Xavier McKinney de los Green Bay Packers y Budda Baker de los Arizona Cardinals como safeties de la NFL. Bajo el programa de escaladores de rendimiento probado de la NFL, Branch obtuvo un aumento de al menos $3.6 millones para la temporada 2026 al ser parte del roster original del Pro Bowl (es decir, antes de las lesiones y las sustituciones del Super Bowl). El plan fue diseñado para recompensar a los jugadores elegidos en la segunda ronda o más tarde en el Draft de la NFL que superan sus contratos de novato. Cada jugador seleccionado firma un contrato de cuatro años por una cantidad predeterminada establecida por el acuerdo de negociación colectiva de la liga con su asociación de jugadores. Cada contrato de primera ronda también incluye una opción de equipo para una quinta temporada. Los contratos de novatos no pueden ser renegociados sin importar cuán bien juegue el jugador. Pero bajo el programa PPE, un jugador seleccionado en la segunda ronda que juegue a un nivel de estrella como Branch no tiene que esperar hasta que expire su contrato de cuatro años para ser recompensado. Un jugador seleccionado en el roster original del Pro Bowl en sus primeros tres años verá aumentado su salario de cuarta temporada al monto de la oferta de agente libre restringido de segunda ronda. No se sabe cuál será ese monto de dinero en 2026, pero la oferta de agente libre restringido de segunda ronda para 2025 es de $5.351 millones, según lo estimado por overthecap.com. Ese valor será mayor en 2026 cuando llegue la cuarta temporada de Branch y representará un salto respecto a su contrato, que estipulaba que el safety debía ser pagado $1.744 millones en la temporada final del acuerdo de cuatro años por $8.022 millones. Branch podría ser pagado aún más, pero eso requeriría negociaciones de contrato con los Lions. Un jugador reclutado puede firmar una extensión de contrato después de haber jugado tres temporadas. La próxima temporada baja, Detroit tendrá esa opción disponible con Branch, pero él ya ha triplicado su salario para 2026.