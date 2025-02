El río del miedo de Teflón | Fortuna

“

El Teflón es el producto típicamente americano por excelencia. Fue descubierto por accidente y, como muchos descubrimientos de este tipo, fue al principio simplemente una creación en busca de un propósito. Versiones de él están en nuestras sartenes y bolsas de palomitas, en nuestros dispositivos médicos y aparatos electrónicos, en nuestras tijeras de podar y nuestros coches. Es ubicuo e indispensable. Es parte de nuestro vocabulario, pronunciado con envidia y exasperación para describir políticos y capos de la Mafia. Incluso ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial: se necesitaba Teflón para sellar correctamente las tuberías en la planta de difusión gaseosa donde se enriqueció el uranio para hacer las primeras bombas atómicas.

El Teflón es fabricado por Chemours, un fabricante de productos químicos que fue escindido de DuPont en 2015. En ese momento, muchos inversores pensaban que Chemours estaba destinado, incluso diseñado, a fracasar. Estaba cargado con las responsabilidades ambientales de DuPont y miles de millones en deuda. Pero la compañía demostró a los críticos que estaban equivocados y se ha convertido en un favorito de mercado al vender negocios, reducir costos y obtener ganancias de la amplia adopción de su línea Opteon de refrigerantes respetuosos con el medio ambiente. Con $6.200 millones en ventas, Chemours ocupa el puesto 451 en la lista Fortune 500 de este año, 31 lugares más que el año anterior. Mientras tanto, su exempresa matriz DuPont salió de la lista este año después de completar su fusión con Dow Chemical. (La combinada DowDuPont ocupa el puesto 47 en la lista de este año.) Las acciones de Chemours han subido más del 400% en los últimos dos años, frente a un aumento del 33% en el S&P 500.

En febrero de 2017, Chemours dio un gran paso hacia la resolución de sus problemas ambientales cuando ella y DuPont pudieron resolver, sin admitir culpa o responsabilidad, una extensa acción colectiva con demandantes que involucraban un producto químico conocido como C8, un ingrediente vital para hacer Teflón que ha sido vinculado a ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades. El acuerdo parecía señalar estabilidad y certeza para la joven compañía.

Sin embargo, Chemours (y por extensión, DuPont) se encuentra nuevamente en problemas legales y regulatorios con el Teflón. Esta vez se trata del químico desarrollado para reemplazar al C8 y cómo llegó a ser que las empresas descargaban este material por décadas desde una fábrica en Carolina del Norte rural al aire y al río Cape Fear, la fuente de agua para más de 250,000 personas en Wilmington, N.C.

El químico se llama GenX. (No confundir con la Generación X, el grupo demográfico que vino después de los baby boomers.) GenX está en todas partes alrededor de la fábrica de Chemours en Carolina del Norte, conocida como el Fayetteville Works. Está en la tierra, cayendo a la tierra con la lluvia. Está en los pozos de los residentes cercanos, dicen los funcionarios estatales, generando miedo y enojo.

Una carretera de acceso que lleva a las obras de Fayetteville de Chemours.Jeremy Lange para Fortune

Fotografiado por Jeremy Lange para Fortune

“La gente me pregunta por qué no me voy simplemente”, dijo Mike Watters, que vive cerca de la fábrica en cinco acres con un pozo y una propiedad contaminada por los vertidos de Chemours y se ha unido a una demanda contra la compañía. Tiene una respuesta simple: “Yo no causé esto. Ellos lo hicieron”.

Se ha vinculado a GenX con cáncer en animales de laboratorio. Un informe de 2016 del gobierno holandés—Chemours tiene una fábrica de Teflón en los Países Bajos—dijo que era menos tóxico que el C8 pero aún un “cancerígeno humano sospechoso”. Otras investigaciones sugieren que GenX es seguro en dosis bajas. No ha habido estudios de epidemiología humana.

La incertidumbre ha convertido a GenX en un símbolo de los llamados contaminantes emergentes, o químicos cuyos riesgos para la salud no se conocen. Está alimentando un debate nacional sobre cómo regular una industria en la que la innovación suele estar impulsada por el desarrollo de químicos de reemplazo que se dice que son más seguros, si no siempre realmente seguros. Esto se está produciendo mientras la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos está bajo escrutinio, con el administrador Scott Pruitt enfrentando múltiples investigaciones sobre sus gastos, viajes y vínculos con grupos de presión, al mismo tiempo que persigue políticas que podrían dificultar el control de lo que se bombea a nuestro aire y agua. La controversia de GenX puede mostrar los límites de esa estrategia: el designado por la administración Trump para la sección de la EPA que supervisa la contaminación química tuvo que retirarse, en parte, porque enfrentaba una dura resistencia por defender a GenX en el pasado.

El tubería que lleva agua del río Cape Fear a la planta de tratamiento de agua de Wilmington, N.C.Jeremy Lange para Fortune

Fotografiado por Jeremy Lange para Fortune

Entretanto, las autoridades de Carolina del Norte están tratando de controlar a Chemours a través de una regulación más estricta y litigios. En una demanda pendiente, el estado afirma que la compañía engañó sistemáticamente a sus reguladores sobre sus emisiones. “De hecho, la información proporcionada por DuPont y Chemours llevó al personal de la División de Recursos Hídricos a creer razonablemente que GenX no se estaba descargando en el Cape Fear”, dice el documento del estado. ­Chemours aún no ha respondido ni ha comentado públicamente sobre las acusaciones. Chemours también enfrenta una serie de demandas de propietarios de propiedades con pozos supuestamente contaminados, de residentes que dependen del agua potable pública y de los gobiernos locales que obtienen su agua del Cape Fear.

“Queremos una garantía de que las cosas que van al río que no podemos filtrar sean seguras para nuestro agua potable, y eso no es algo por lo que nuestros contribuyentes deban pagar”, dice Jim Flechtner, el director ejecutivo de la Autoridad de Servicios Públicos del Cabo Fear, que es demandante y está considerando si construir una planta de tratamiento de $46 millones para filtrar GenX y contaminantes relacionados.

Ken Madsen llena botellas con agua no contaminada en el parque Ogden en Wilmington. Al igual que muchos residentes, Madsen no beberá agua de su grifo desde el descubrimiento de GenX en el suministro.Jeremy Lange para Fortune

Fotografiado por Jeremy Lange para Fortune

Chemours declinó las repetidas peticiones de entrevistas de Fortune. En documentos judiciales, la compañía ha dicho que siguió los procedimientos adecuados en sus vertidos y que GenX no es tóxico en las cantidades liberadas. Pero la compañía ahora está capturando sus aguas residuales contaminadas con GenX y enviándolas fuera del sitio para su eliminación. Chemours ha sido ordenada a proporcionar agua embotellada a muchos residentes que viven cerca de la fábrica, y ha dicho al estado que gastará $100 millones para eliminar virtualmente todas sus emisiones de aire contaminadas.

“Seguimos creyendo que ninguno de los vertidos… ha afectado negativamente la salud de nadie.”



Mark Vergnano, CEO de Chemours

El CEO de Chemours, Mark Vergnano, dijo en una conferencia de ganancias en febrero que no hay motivo de preocupación y que Chemours ha mantenido un perfil bajo para respetar el proceso de buscar una solución a largo plazo. “Quiero ser claro en que seguimos creyendo que ninguno de las vertidos, ya sea antes de que nos convirtiéramos en una empresa independiente a mediados de 2015 o después, ha afectado negativamente la salud de nadie,” dijo.

Si bien Vergnano es muy respetado en la industria por su disciplina y habilidades de ejecución, el buen momento también ha jugado un papel en la recuperación de la empresa. Los precios del dióxido de titanio, la mayor línea de productos de la compañía, se estabilizaron justo cuando Opteon despegó, dando a Chemours un impulso necesario. “Opteon cambió el rumbo de la empresa,” dice James Butkiewicz, profesor de economía en la Universidad de Delaware quien ha seguido de cerca Chemours desde su escisión.

Pero el Teflón y GenX proyectan una sombra sobre las perspectivas futuras de Chemours. Moody’s dijo recientemente que sería poco probable que considere una mejora para la deuda de Chemours, ahora en Ba2, “hasta que el riesgo de litigio tenga mayor claridad o hasta que haya parámetros de acuerdo más claros con uno o más de los demandantes”. Tanto para la compañía como para los residentes de Wilmington, la resolución podría no llegar pronto.

Si hay algo que se adhiere al Teflón, parece ser la controversia.

Plunkett: AP/REX/Shutterstock; Técnico: Hagley Archive—Science Source; Bomba atómica: Prisma Bildagentur/UIG via Getty Images; sartén: Yay Media AS/Alamy: traje espacial: NASA/The LIFE Picture Collection/Getty Images; bota: Kurguzova—Getty images; Reagan: Tony Korody—Sygma via Getty Images; Gotti: The Life Picture Collection/Getty Images; Ross: Larry Hulst—Michael Ochs Archives/Getty Images; protesta: Ken Blevins—The Star-News via AP

Al igual que Tylenol, Teflón es una marca para algo mucho más difícil de pronunciar. El material real es una mezcla llamada politetrafluoroetileno, o PTFE, que fue descubierto en 1938 por Roy J. Plunkett, un químico de 27 años, mientras trabajaba en nuevos refrigerantes en el laboratorio Jackson de DuPont en Deepwater, N.J. Un experimento parecía ser un fracaso. Pero cuando Plunkett tomó la sustancia cerosa que quedaba dentro de un cilindro de laboratorio y la probó, descubrió que el material era extremadamente resistente al calor y la corrosión y tenía casi ninguna fricción superficial. La existencia del Teflón no sería revelada al público hasta 1946.

GenX y C8 pertenecen a una clase de productos químicos conocidos como sustancias perfluoroalquiladas, o PFAS. Son auxiliares de polimerización utilizados para hacer Teflón y sustancias similares. En el núcleo de estas moléculas hay un enlace de carbono-flúor que es extremadamente fuerte y resistente, cualidades que terminan en la sustancia terminada. 3M solía hacer C8 para sus productos Scotchgard y también vendió el químico a DuPont para hacer Teflón. Pero 3M dejó de producir C8 en 2000 cuando comenzaron a surgir preocupaciones sobre la exposición al químico. (En febrero de 2018, la compañía acordó pagar $850 millones al estado de Minnesota para resolver reclamaciones de que los vertidos de fluoroquímicos de sus fábricas contaminaron el agua potable cerca de St. Paul; al anunciar el acuerdo, 3M dijo que no creía que hubiera un problema de salud pública relacionado con PFC.) Para fines de 2000, DuPont estaba fabricando C8 en las instalaciones de Fayetteville y enviando el químico a su fábrica en Parkersburg, W.Va., para hacer Teflón.

Finalmente, DuPont decidió pasar a otra cosa de C8 también. Los estudios epidemiológicos han vinculado a C8 con enfermedades de la tiroides, ciertos tipos de cáncer, colitis ulcerativa, hipertensión inducida por el embarazo y colesterol alto. Incluso cuando DuPont estaba luchando contra demandas relacionadas con el complejo de Parkersburg (ahora propiedad de Chemours), estaba trabajando con otras compañías químicas y el gobierno para eliminar C8. Ese programa comenzó en 2006 y las compañías acordaron eliminar C8 y químicos similares para 2015. Lograron ese objetivo, pero se enfrentaron a un problema separado: DuPont aún necesitaba un auxiliar de polimerización.

Entra GenX.

“La gente me pregunta por qué no simplemente me voy”, dice un residente exasperado. “No causé esto. Ellos lo hicieron.”



Había razones para creer que el químico sería menos problemático que su predecesor. C8 tiene ocho átomos de carbono. Los compuestos GenX son moléculas de PFAS de cadena corta, con solo seis átomos de carbono, y algunas investigaciones indicaron que una cadena más corta podría ser menos tóxica y menos probable que se acumule en organismos. En materiales de marketing, la tecnología GenX fue aclamada por tener un “perfil toxicológico favorable”.

En 2009, DuPont firmó un acuerdo de consentimiento con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que permitía la producción de GenX, siempre y cuando hubiera estrictos controles de emisiones y más pruebas de sus efectos en la salud. Dentro de la comunidad científica, todavía hay desacuerdo sobre si el gobierno declaró la victoria demasiado rápido. Pero DuPont comenzó a fabricar GenX en su fábrica en Carolina del Norte.

Las instalaciones de Fayetteville se encuentran a 50 millas al noroeste de donde la ciudad de Wilmington—junto con los condados de Brunswick y Pender—toma el agua de un estrecho entrante justo arriba del último dique en Cape Fear, después del cual el río pasa por una enorme fábrica de papel y se vuelve salobre con las mareas.

Kemp Burdette, guardián del río Cape Fear, ha ayudado a concienciar sobre los vertidos de GenX en el agua.Jeremy Lange para Fortune

Fotografiado por Jeremy Lange para Fortune

Cerca de la fábrica, en el extremo norte del condado de Bladen, el Cape Fear es apenas un rizo en la topografía, apenas una cinta fangosa que corta entre granjas, bosques de madera y pequeñas ciudades. Unas pocas millas río abajo de las instalaciones de Fayetteville se encuentra el matadero de cerdos más grande del mundo, que una vez fue parte del imperio de Smithfield Foods y desde 2013 está controlado por un conglomerado chino. El matadero, con su fuerza laboral predominantemente inmigrante y los dueños extranjeros, solía dominar los titulares. Eso fue antes de GenX.

La química perfluorada es compleja en teoría, pero también puede ser imprecisa en la práctica. Por ejemplo, un ingeniero de DuPont escribió esto a los reguladores estatales en 2002: “Como con todos los procesos químicos, reacciones secundarias a la reacción del producto deseado crean docenas o cientos de subproductos en concentraciones muy bajas.” El ingeniero dijo que la fluoroquímica involucrada era “excepcionalmente complicada” y explicó que “la mayoría de los subproductos son compuestos desconocidos”. La empresa no estaba segura de si era necesario probar y informar sobre estos subproductos y preguntó al estado por sugerencias. No hay registro de que el estado haya respondido.

Los científicos de la EPA detectaron por primera vez GenX en el Cape Fear en 2012. Las muestras de agua tomadas entonces revelaron una amplia gama de compuestos perfluorados. Avances en el uso de espectrometría de masas de alta resolución junto con mucha investigación en bases de datos industriales y gubernamentales permitieron a los investigadores identificar estos químicos, dice Mark Strynar, un científico de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la EPA que dirigió la investigación. Un año después, Strynar y otros investigadores regresaron al río con la esperanza de responder a preguntas más concret