El riesgo financiero sistémico en el centro de Trump Mk II

Las principales nominaciones al equipo principal de Donald Trump son, de alguna manera, como las de muchos presidentes anteriores: abrumadoramente hombres, abrumadoramente ricos y en gran medida provenientes de la industria de servicios financieros.

Y sin embargo, los nominados de Trump difieren en un aspecto importante. No son convencionales. En particular, la lista no incluye banqueros prominentes, rompiendo la tradición (incluso mantenida por Trump en su primer mandato) de que los nombramientos de financieros normalmente se tomarían de entidades como Goldman Sachs.

Esto es cierto en general, desde el vicepresidente electo JD Vance, un capitalista de riesgo, y el nominado a secretario del Tesoro Scott Bessent, un gestor de fondos de cobertura, hasta el nuevo embajador del Reino Unido Warren Stephens, un banquero de inversión autodidacta, y el nuevo embajador de Turquía Tom Barrack, un inversor en capital privado y en bienes raíces.

La mayoría de los nominados financieros de Trump han sido importantes donantes para su campaña y/o socios comerciales durante su carrera como magnate inmobiliario.

El “sistema de reparto” de favoritismos en la política estadounidense, una tradición del siglo XVIII que permitía a los presidentes fortalecer la lealtad nombrando amigos y familiares en papeles gubernamentales, se suponía que se había eliminado mediante una serie de reformas legislativas iniciadas a finales del siglo XIX. El presidente entrante no solo ha abrazado el sistema hecho famoso por Andrew Jackson, el séptimo presidente de EE. UU., sino que lo ha hecho de una manera que creará enormes conflictos de interés financieros y políticos. La efectividad de las restricciones legales para controlar estos conflictos es incierta.

La lectura optimista de las nominaciones de Trump hasta la fecha es que se trata de personas directas que eliminarán la burocracia y traerán energía a una agenda de reforma centrada en el crecimiento. Elon Musk, el copresidente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, es su encarnación principal.

La amplitud de los propios intereses comerciales de Musk dificulta determinar todos los conflictos en relación con Tesla, SpaceX u otras empresas. Otra área a tener en cuenta proviene de la estrecha afinidad de Musk con las finanzas: empezó como cofundador de PayPal. X Payments, su plataforma de pagos incipiente, tiene ambiciones de convertirse en el WeChat del oeste y copiar el enorme éxito de la “app de todo” china. Un fuerte apoyo gubernamental y regulatorio podría impulsar significativamente la plataforma.

Más profundo aún sería cómo parece estar a punto de invertirse la actitud oficial de EE. UU. hacia las finanzas criptográficas (otro de los temas favoritos de Musk). Bajo el liderazgo de Gary Gensler, la Comisión de Valores y Bolsa ha adoptado una postura abiertamente hostil: se han presentado múltiples casos contra empresas criptográficas por fraude, “wash trading” que infla los volúmenes de transacción, violaciones de registro y otras conductas indebidas.

Sin embargo, Gensler será reemplazado por Paul Atkins, un férreo desregulador, que copreside la Token Alliance, un grupo de presión criptográfico. Atkins será respaldado por varios otros nominados de alto rango del gobierno de Trump: principalmente Howard Lutnick, que es un defensor criptográfico vocal, con fuertes lazos con Tether como secretario de comercio; y David Sacks, que es un aliado cercano de Musk y excompañero de PayPal, como el llamado zar de IA y cripto del la Casa Blanca.

En el ámbito de la inversión, Trump ha elegido a Stephen Feinberg, cofundador y co-CEO de Cerberus Capital Management, como su subsecretario de Defensa, abriendo otro posible conflicto, dada la historia de Cerberus de invertir en negocios de defensa. De manera similar, en la administración de la seguridad social, elegir a Frank Bisignano, jefe de tecnología de pagos, para estar a cargo presenta tanto una fuente de reforma como un conflicto a gestionar.

Independientemente de lo positivo que pueda ver las potenciales recompensas de la interrupción, el riesgo de poner intereses creados a cargo de estas áreas es significativo.

Una curiosidad es que, a pesar de la ausencia de grandes banqueros entre los nominados de Trump, los grandes bancos podrían ser ganadores notables. Suavizar las regulaciones bancarias conocidas como “Basilea III” podría ahorrarles miles de millones de dólares en cargos de capital.

Reformar el sistema de seguros federales de depósitos probablemente les beneficiaría a expensas de las instituciones más pequeñas, a medida que los ahorradores trasladen su dinero a bancos más grandes y seguros. Y cualquier movimiento para poner fin al apoyo estatal a las hipotecas, mediante la plena privatización de Fannie Mae y Freddie Mac, también sería una victoria relativa para los grandes bancos.

En el camino, tales cambios revolucionarios podrían desencadenar trastornos o una crisis. Ese puede ser el momento en que Trump sienta la necesidad de obtener consejos más convencionales de Wall Street.

