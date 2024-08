El rey Carlos despide al equipo de seguridad privada del príncipe Andrés.

La seguridad privada del Príncipe Andrew ha sido financiada de forma privada por Carlos después de perder la protección policial financiada públicamente en 2022.

Según The Sun on Sunday, a los miembros del equipo de seguridad se les ha dicho que sus servicios no serán necesarios a partir de noviembre.

Un informante del palacio le dijo al periódico: “Todos están especulando que esto significa que el Duque tendrá que abandonar el Royal Lodge, porque ¿qué otra razón podría haber para quitarle su seguridad?”.

Fuentes agregaron: “No es un secreto que el Rey quiere que se vaya”.

Equipo de seguridad del Príncipe Andrew despedido por el Rey



The Sun dijo que tanto Carlos como Andrew están alojados en la finca Balmoral en Escocia este fin de semana.

La presión sobre Andrew continúa aumentando después de la divulgación de cientos de páginas de documentos judiciales relacionados con el escándalo de Jeffrey Epstein.

A principios de este año, se informó que Andrew rechazó una oferta para mudarse del Royal Lodge a la cercana Frogmore Cottage.

Se dijo que el duque había firmado un contrato de arrendamiento de 75 años de la mansión en 2003.

En enero, se sugirió que Andrew tendría que financiar los costos de seguridad de varios millones de libras en Royal Lodge si quería quedarse en la mansión de 30 habitaciones en Windsor Great Park.

Un lote de documentos legales revelados a principios de este año detallaba cómo Juan Alessi, ex ama de llaves de Epstein, afirmaba que el duque recibía masajes diarios cuando pasaba “semanas” en la casa de Florida del financiero pedófilo.

Juan Alessi, quien trabajaba en la residencia de Epstein en Palm Beach, dijo que tanto el duque como su ex esposa Sarah, Duquesa de York, eran amigos de Epstein y de la ahora convicta traficante de sexo Ghislaine Maxwell.

Las acusaciones anteriores de que Andrew agredió sexualmente a Virginia Giuffre tres veces cuando tenía 17 años, incluyendo durante una orgía, resurgieron en los documentos judiciales.

Él niega enfáticamente las acusaciones y en 2022 pagó millones a la Sra. Giuffre para resolver un caso civil fuera de los tribunales, diciendo que nunca la conoció.

La Policía Metropolitana dijo que no se ha iniciado una nueva investigación.