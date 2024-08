El retorno de la inteligencia artificial humana supera las ventas.

“

A finales del año pasado, el ex diseñador de Apple Imran Chaudhri y la ex gerente de software de Apple Bethany Bongiorno lanzaron uno de los primeros dispositivos portátiles de IA bajo su marca Humane. El pin de IA de Humane, con un precio de $699, no tuvo una buena acogida y muchas críticas señalaron su bajo rendimiento.

Humane sigue luchando y ahora, las devoluciones superan a las ventas. Según The Verge, se devolvieron más pines de IA de los que se compraron durante el período entre mayo y agosto. Se han devuelto tantos pines que solo quedan alrededor de 7,000 unidades en poder de los consumidores, con alrededor de 10,000 enviadas inicialmente.

La empresa solo vendió alrededor de $9 millones en Pines de IA en total, y está tratando de lidiar con $1 millón en devoluciones. Humane no puede reacondicionar los Pines de IA devueltos debido a una limitación técnica con la conectividad celular, y las unidades devueltas son simplemente residuos electrónicos en este momento.

Humane también tuvo un problema con el Estuche de Carga para el dispositivo, que se descubrió que representaba un riesgo de incendio. Humane envió correos electrónicos a los clientes indicándoles que dejen de usar el Accesorio de Estuche de Carga. No se ofrecieron reembolsos, pero se les dio a los clientes dos meses gratis del servicio de suscripción de Humane.

Humane recaudó más de $200 millones de inversores y había planeado vender alrededor de 100,000 pines durante su primer año, pero el bajo rendimiento parece haber hundido el dispositivo. The Verge afirma que los revisores familiares y amigos previos al lanzamiento expresaron preocupaciones sobre la funcionalidad del Pin de IA, pero fue lanzado a pesar de los comentarios.

Un portavoz de Humane le dijo a The Verge que había “inexactitudes” en los datos financieros que el sitio obtuvo, pero no se proporcionaron detalles específicos. Humane dijo que la empresa sigue “comprometida a desbloquear una nueva era de informática ambiental y contextual” y que ha habido actualizaciones de software para abordar los comentarios de los usuarios.

