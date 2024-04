El respuesta de Wordle de hoy es la más difícil del año, con un puntaje promedio de 5.4, y ‘Wordle 1037 X’ es tendencia en Twitter – aquí te explicamos por qué es tan difícil y qué hacer en el futuro.

Hoy en día, Wordle es el desafío más difícil que hemos tenido hasta ahora en 2024, pero eso no se acerca a describir lo difícil que es. ‘Wordle 1,037 X’ está en tendencia en Twitter, lo cual siempre es un signo de un rompecabezas difícil, y hasta ahora un 13% de jugadores han fallado.

Resolverlo en seis intentos o menos y mantener tu racha en Wordle será un desafío, eso es seguro. Pero hay formas de jugar para evitar la angustia (o el equivalente de Wordle; después de todo, esto es solo un juego). Estas estrategias podrían ser demasiado tarde para ayudarte ahora, pero podrían salvarte la próxima vez que aparezca un juego como este. Y lo hará.

Para explicar cuáles son, necesitaré incluir SPOILERS PARA EL WORDLE DE HOY, JUEGO #1,037, EL DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024. Así que por favor, no sigas leyendo si aún no lo has completado. Solo ten en cuenta que tal vez quieras algunos consejos para el Wordle de hoy antes de hacerlo.

¿Qué tan difícil?

De acuerdo, hablemos sobre la palabra de Wordle de hoy y exactamente qué tan difícil fue.

La respuesta al juego #1,037, asumiendo que ya has jugado ** ¡ALERTA DE SPOILER FINAL! **, es JOLLY, y realmente está causando muchos problemas.

La forma en que evaluo la dificultad de cada Wordle es consultando a WordleBot, la herramienta ayudante con inteligencia artificial del New York Times. Cada día, WordleBot analiza los juegos de todos los que juegan y reporta un puntaje promedio para él. Y hoy, dice que las personas lo están resolviendo en un promedio de 5.4 intentos. Eso se basa en una muestra aleatoria de 1,778,346 Wordlers que hasta ahora lo han jugado, ¡así que es una encuesta bastante amplia!

He registrado los puntajes promedio de WordleBot todos los días desde el lanzamiento de la herramienta en abril de 2022, lo que significa que ahora tengo una lista de 749 juegos clasificados por dificultad. Según esa medida, JOLLY es el Wordle más difícil hasta ahora en 2024, superando cómodamente al anterior titular de ese título, PIPER, que fue un juego de 5.2 en febrero.

Pero eso solo cuenta la mitad de la historia, porque JOLLY de hecho es el Wordle más difícil desde junio de 2023, y en realidad es el cuarto peor de la historia. Solo PARER (puntaje promedio 6.3), MUMMY (5.8) y JAZZY (5.5) han sido más difíciles, mientras que FOYER, RIPER y JOKER todos tuvieron el mismo promedio de 5.4.

Sin sorpresas, muchos jugadores están luchando. Unos 233,791 Wordlers no han logrado resolverlo hasta el momento de escribir esto, lo que equivale al 13% del total. Esa es una tasa de fracaso muy alta.

Ve a Twitter y podrás ver la reacción, con decenas de jugadores publicando sus juegos y lamentando su suerte:

Wordle 1,037 X/6🟨⬛⬛⬛⬛⬛🟨🟨⬛⬛🟨🟩⬛⬛🟩⬛🟩🟩🟩🟩⬛🟩🟩🟩🟩⬛🟩🟩🟩🟩@albolt76 #Wordle1037👍😉🤣 pic.twitter.com/RWbFz6v5bK20 de abril de 2024

Ver más

Wordle 1,037 X/6⬜⬜🟨⬜⬜⬜🟩⬜⬜⬜⬜🟩⬜🟩⬜⬜🟩🟩🟩🟩⬜🟩🟩🟩🟩⬜🟩🟩🟩🟩 Missed the most obvious one. Good luck pic.twitter.com/GjBRBRE9IE21 de abril de 2024

Ver más

Wordle 1,037 X/6⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛🟩🟨⬛🟩🟩🟩🟩⬛🟩🟩🟩🟩⬛🟩🟩🟩🟩 pic.twitter.com/KUpOz8H0bs21 de abril de 2024

Ver más

Una mirada rápida es suficiente para ver una de las principales causas de esta avalancha de fallos, a saber, el problema de demasiadas respuestas. Pero está lejos de ser la única.

Demasiadas respuestas

(Crédito de la imagen: New York Times)

Muchos de los Wordles más difíciles comparten un tema común, a saber, las demasiadas respuestas. En otras palabras, la solución es una que podría haber sido otra palabra si solo se cambiara una (o a veces dos) letras.

Hay varias de estas trampas, por ejemplo, -IGHT, -OUND y -ATCH. El primero de ellos tiene nueve soluciones posibles: WIGHT, EIGHT, RIGHT, TIGHT, LIGHT, FIGHT, SIGHT, MIGHT y NIGHT. El segundo tiene ocho: WOUND, ROUND, POUND, HOUND, FOUND, SOUND, MOUND y BOUND, mientras que el tercero tiene siete (WATCH, PATCH, LATCH, HATCH, MATCH, BATCH y CATCH).

La trampa de -OLLY, por otro lado, está a la par con -ATCH, porque tiene siete respuestas definitivas: LOLLY, JOLLY, HOLLY, GOLLY, FOLLY, MOLLY y DOLLY. Está entre los formatos de palabras más difíciles.

Estos juegos son una pesadilla si juegas en modo difícil, donde fácilmente puedes quedarte atascado con cuatro letras verdes y ser obligado a adivinar letras aleatoriamente en busca de la correcta. ¡Así que mi primer consejo es simplemente no jugar en modo difícil! O, si decides hacerlo, debes tener en cuenta que este tipo de cosas podría suceder y protegerte desde el principio,

Aún peor aquí, la respuesta eventual fue JOLLY, que comienza con la letra menos común en el juego. Esto es algo que pruebo en mi análisis de cada respuesta de Wordle; J solo aparece en 27 de las 2,309 soluciones originales de Wordle, por lo que no es una letra que la gente use muy a menudo.

Agrega a eso el hecho de que JOLLY también incluye una letra repetida, lo cual es menos común que obtener cinco letras individuales, y tienes un juego que está diseñado para hacer tu vida difícil.

Cómo jugar uno de estos juegos y ganar

La clave para vencer un juego como JOLLY, a menos que juegues en modo difícil, es reducir tus opciones lo antes posible.

Esto significa no perseguir un puntaje alto, porque por ese camino solo hay desastre. Digamos que estableces que esta es una palabra -OLLY tan temprano como en el tercer intento, lo cual no es irrazonable dependiendo de cuál fue tu palabra inicial. En ese escenario, puede ser tentador adivinar palabras comunes como FOLLY, por ejemplo, o HOLLY, en busca de ese puntaje promedio de 4/6 que supera la media.

NO HAGAS ESTO.

En su lugar, en cuanto te das cuenta de que quedan más respuestas que intentos, la única forma de vencer de manera consistente a Wordle es encontrar una palabra que reduzca las opciones lo máximo posible. En mi ejemplo anterior, fue MIGHT, porque eso eliminó MOLLY, GOLLY y HOLLY en un solo intento, dejándome solo con JOLLY para jugar la próxima vez.

Esto va en contra de los instintos de muchas personas, porque implica dejar de lado las letras verdes, lo cual simplemente se siente mal. Pero es lo que hace WordleBot, y el ‘bot es mucho más inteligente que tú o yo.

En algunos casos, incluso podrías necesitar jugar dos palabras así, de hecho, eso es lo que hice; LOWLY, que jugué en el intento anterior a MIGHT, fue elegida en parte para descartar LOLLY como una opción. Lo importante es establecer cuáles son todas las opciones, hacer una lista de todas esas letras posibles (en este caso F, H, G, L, M, D y J), y luego pensar en palabras que contengan tantas de ellas como sea posible.

Podrías considerar que esta es una forma de jugar a Wordle excesivamente cautelosa y quizás cobarde, pero si valoras tu racha, es el único enfoque que tiene sentido.

