El repunte de las acciones de Microsoft podría estar formando el preocupante patrón de gráfico de bandera bajista.

Me gusta hacer referencia al trabajo del pionero financiero y "Padre del Análisis Técnico" Charles Dow, cuyo trabajo a principios del siglo XX dio forma a cómo generaciones de inversores han tratado de dar sentido a los movimientos del mercado. La base del trabajo de Dow se basaba en el análisis de tendencias de precios, comparando los puntos máximos y mínimos para definir y seguir las tendencias a lo largo del tiempo. Una primera mirada al gráfico de Microsoft (MSFT) puede sugerir una tendencia constante al alza de máximos y mínimos cada vez más altos. Y aunque esta tendencia alcista a corto plazo es una observación válida, esto también significa que Microsoft podría estar formando el temido patrón "bandera bajista", que a menudo precede a una fuerte caída. Un patrón de bandera bajista ocurre cuando tienes una tendencia a la baja inicial, en este caso, la caída de $470 a $385 desde principios de julio hasta principios de agosto de este año. Luego podemos ver un canal de tendencia alcista a corto plazo formado por los máximos y mínimos de agosto y septiembre. Septiembre ha sido un mes decente para MSFT, habiendo ganado alrededor del 5% desde finales de agosto. De hecho, los puntos mínimos de agosto y septiembre se encuentran justo alrededor del promedio móvil de 200 días, lo que añade convicción a una tesis alcista a corto plazo. Objetivo a la baja Si bien la tendencia a corto plazo es positiva, el riesgo ahora es que Microsoft vuelva a bajar para confirmar un patrón de bandera bajista, lo que indicaría una ruptura más amplia en este nombre Magnificent 7. Si MSFT bajara por debajo de $410 en las próximas semanas, eso completaría el patrón de bandera bajista, y también haría que el precio volviera por debajo del promedio móvil de 200 días. Esto también sugeriría un objetivo mínimo a la baja de alrededor de $370, lo que representaría un retroceso del 61.8% de la fase de rally de octubre de 2023 a julio de 2024. Desde una perspectiva estacional, dada la debilidad que suele experimentarse en septiembre, esto podría preparar a MSFT para un clásico rally en el cuarto trimestre hacia la fortaleza de fin de año. Si bien los gráficos como el de Microsoft siguen estando en una posición de fuerza, comienzan a mostrar señales de debilidad que han sido comunes en rotaciones bajistas anteriores. Uno de los grandes beneficios del análisis técnico es establecer una declaración de "si-entonces" como la que hemos esbozado hoy, ayudando a los inversores a gestionar el riesgo mientras identifican posibles oportunidades. -David Keller, CMT marketmisbehavior.com