El repunte de $3 billones de Nvidia está en peligro, Wall Street no se inmuta.

Nvidia Corp. ha experimentado un aumento de $3 billones en su valor de mercado en los dos años desde que ChatGPT ayudó a desencadenar una fiebre de inteligencia artificial más grande que cualquier rally de acciones en la historia en un período de tiempo tan corto. Pero ahora el panorama está cambiando para el fabricante de chips.

Competidores y clientes están intensificando sus esfuerzos para obtener una mayor parte del mercado de chips de inteligencia artificial. El crecimiento explosivo de los ingresos del sector se está desacelerando. La Casa Blanca de Biden está buscando limitar la venta de los chips más avanzados de Nvidia en el extranjero, aunque no está claro cómo el gobierno entrante del Presidente electo Donald Trump manejará eso.

¿Suena aterrador? Ninguno de estos riesgos está frenando a los inversores de apostar a que el rally de Nvidia podría sumar cientos de miles de millones de dólares más en valor de mercado en 2025 a medida que la avalancha de gasto en computación de inteligencia artificial sigue ganando impulso.

“No estoy preocupado de que hayamos visto un pico en Nvidia”, dijo Kevin Mahn, director de inversiones de Hennion & Walsh Asset Management. “Todavía hay más crecimiento por venir, aunque también deberíamos ver más volatilidad. La revolución de la inteligencia artificial va a ser un largo camino con muchos baches”.

Esa turbulencia se ha visto recientemente, con las acciones de Nvidia cayendo después de una presentación del director ejecutivo Jensen Huang que no cumplió con las altas expectativas de los inversores. La acción cayó durante cinco sesiones consecutivas, perdiendo un 12% desde su máximo récord el 6 de enero, según su cierre del martes. Subió un 1,7% el miércoles.

Los inversores dicen que este tipo de fluctuaciones son parte del juego.

“Las acciones de Nvidia siempre van a ser mucho más volátiles que el mercado”, dijo Joanne Feeney, gestora de cartera y socia de Advisors Capital Management, que elevó su objetivo de precio en las acciones a principios de esta semana. “Vemos que tiene múltiples años de crecimiento de ganancias muy por encima del promedio, y vemos que eso explica y sustenta la valoración”.

Se proyecta que las acciones de Nvidia aumentarán aproximadamente un 30% en el próximo año, según el promedio de objetivos de precio de los analistas recopilados por Bloomberg. Esto le daría al fabricante de chips un valor de mercado de más de $4 billones, potencialmente eclipsando a sus competidores más cercanos, Apple Inc. y Microsoft Corp. Se espera que sus ingresos alcancen los $129 mil millones en su año fiscal actual, que finaliza el 30 de enero, frente a los $27 mil millones de hace dos años.

Historia Continúa

Dicho esto, hay muchos peligros potenciales por delante. Veamos los principales problemas que Nvidia enfrenta en el próximo año:

Gasto en IA

El rally de Nvidia depende en última instancia de la demanda de servicios de IA. Casi la mitad de sus ingresos proviene de un puñado de gigantes tecnológicos que están apresurándose a agregar capacidad informática. Se proyecta que los gastos de capital de Microsoft, Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc. alcanzarán combinados los $257 mil millones en el año fiscal actual, frente a los $209 mil millones en 2024. Por supuesto, esos planes podrían cambiar si las empresas y sus clientes no están generando las grandes ventas que esperaban de la IA.

“En algún momento necesitaremos ver que las nuevas aplicaciones impulsen la aceleración de los ingresos para que otras empresas continúen invirtiendo en esto”, dijo Gil Luria, jefe de investigación tecnológica en D.A. Davidson y uno de los ocho de 78 analistas seguidos por Bloomberg que no tiene una recomendación de compra en las acciones.

Fuera de los fabricantes de hardware como Nvidia, el crecimiento de ingresos de IA más visible proviene de los grandes proveedores de servicios web como Amazon, Google Cloud y Azure de Microsoft. Sin embargo, es todavía una cantidad relativamente pequeña en comparación con cuánto las empresas están gastando en desarrollar la tecnología.

Hasta ahora, pocos de los clientes de computación en la nube de los gigantes tecnológicos están viendo un crecimiento significativo de los ingresos de la IA. Las acciones de Salesforce.com Inc. se han disparado debido a las altas expectativas de nuevas ofertas de IA, pero la empresa de software de gestión de relaciones con los clientes no ha visto un impulso significativo en las ventas todavía. Palantir Technologies Inc., que fabrica software de análisis de datos, ha dicho que sus servicios de IA están impulsando el crecimiento de los ingresos.

“Es imperativo que los clientes de hiperescala comiencen a generar rendimientos significativos”, dijo Luria.

Competencia

Nvidia tiene un monopolio virtual en aceleradores de IA y está tratando de mantenerse por delante de la competencia acelerando el ritmo de lanzamiento de nuevas líneas de chips. Su último modelo, Blackwell, inicialmente enfrentó desafíos de fabricación que retrasaron su lanzamiento. Pero Huang dijo que ahora está en plena producción y comenzará a enviarse en el trimestre actual, añadiendo que la demanda de Blackwell es “muy fuerte” y se espera que exceda la oferta durante varios trimestres.

Advanced Micro Devices Inc. es probablemente el competidor más cercano de Nvidia. Pero sus ventas proyectadas de aceleradores de IA de más de $5 mil millones en 2024 son solo una pequeña fracción de los $114 mil millones esperados de ingresos en centros de datos de Nvidia en el año fiscal actual. Intel Corp., que está en medio de una difícil reestructuración, está aún más rezagado, ya que las órdenes más débiles de lo esperado de aceleradores de IA han llevado a ventas que la empresa dijo que no alcanzarán su objetivo de $500 millones para 2024.

Mientras tanto, los fabricantes de chips Broadcom Inc. y Marvell Technology Inc. están ganando impulso en las ventas de semiconductores hechos a medida y componentes de redes utilizados en los centros de datos. Broadcom pronosticó en diciembre que el mercado para los componentes de IA que diseña alcanzará hasta $90 mil millones para el año fiscal 2027, lo que hizo que sus acciones se dispararan y planteó preocupaciones de que los llamados chips ASIC podrían quitar participación de mercado a Nvidia.

Sin embargo, es poco probable que esos chips personalizados dañen mucho a Nvidia dada la significativa mejora tecnológica de Blackwell, según analistas de Morgan Stanley liderados por Joseph Moore.

“Competir directamente con Nvidia en especificaciones a nivel de clúster seguirá siendo un desafío”, escribieron en diciembre.

Y luego están los mayores clientes del fabricante de chips, que se apresuran a desarrollar sus propios semiconductores para evitar los altos precios de Nvidia. Amazon ha comenzado a enviar la segunda generación de Trainium, que tiene como objetivo unir en clústeres de hasta 100,000 chips. Google de Alphabet comenzó a construir un chip de IA hace una década, y se espera que la última edición esté ampliamente disponible este año. Microsoft Corp. anunció un acelerador llamado Maia y una unidad central de procesamiento a finales de 2023.

Valoración

Cuánto pagarán los inversores por las acciones de Nvidia se reduce a su perspectiva de crecimiento. Con clientes dispuestos a gastar más en hardware y la competencia aún tratando de alcanzar el ritmo, esa visión parece brillante en este momento. Las acciones se cotizan a casi 31 veces las ganancias proyectadas en los próximos 12 meses, por debajo del promedio de las últimas décadas de 34 veces, según datos recopilados por Bloomberg.

Sin embargo, esa valoración requiere que los beneficios de Nvidia sigan creciendo en un momento en que el crecimiento se está desacelerando y se espera que los costos más altos relacionados con el desarrollo de Blackwell pesen sobre los márgenes. Se proyecta que las ventas de Nvidia aumentarán un 112% en el año fiscal 2025, un 53% en el año fiscal 2026 y un 21% en el año fiscal 2027. Se espera que su margen bruto baje hasta el 73% en el trimestre actual, frente al 75% en el período anterior, dijo Nvidia en noviembre. Sin embargo, anticipa que los márgenes se recuperarán cuando aumente la producción.

Para una empresa que está creciendo tan rápido como Nvidia, todo suma un precio justo, según Scott Yuschak, director gerente de estrategia de acciones en Truist Advisory Services.

“Todavía queda mucho crecimiento para Nvidia en 2025 y sigue habiendo razones para estar interesado en las acciones”, dijo Yuschak. “Sin embargo, ese número depende de un gasto cada vez mayor. Si hay signos de desaceleración en el gasto en IA, el precio que los inversores están dispuestos a pagar por las acciones de Nvidia caerá”.

