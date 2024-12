El repunte bursátil alemán contrarresta la penumbra europea.

“

La sombría perspectiva de invertir en Europa después de la reelección de Donald Trump como presidente de EE. UU. es profunda, inevitable, deprimente y tal vez un poco equivocada.

Los conocedores tristes de la temporada de perspectivas de inversión para el próximo año entre bancos de inversión y gestores de activos (bueno, soy culpable) saben que el consenso en este punto es verdaderamente abrumador y sorprendentemente simple: compre acciones en EE. UU. Siga comprando en EE. UU. Cree en la historia del excepcionalismo estadounidense. No solo EE. UU. está en su mejor momento, sino que Europa es un desastre. Es muy difícil discutir en contra de esto y, por lo que puedo ver, pocos lo intentan siquiera.

El mensaje del banco suizo UBS, por ejemplo, es que las acciones europeas probablemente se mantendrán “laterales” en 2025. Tomen eso como un llamado a la acción.

Y sin embargo, la verdad incómoda es que uno de los mercados bursátiles con mejor rendimiento en el mundo desde la elección de EE. UU. es Alemania. No, en serio.

El índice Dax 40 ha subido rápidamente en las últimas semanas, superando los 20,000 por primera vez en la historia. Ha subido un 7 por ciento desde el día de las elecciones de EE. UU. hace un mes (el tiempo vuela), con un aumento especialmente notable desde los últimos días de noviembre. El mercado estadounidense ha acaparado toda la atención, y eso es razonable, dado que el índice S&P 500 de las principales acciones de EE. UU. tiene una capitalización de mercado de $51tn, frente a los €1.4tn del Dax. Simplemente importa más. Aun así, el salto postelectoral en el mercado alemán está apenas detrás de su primo estadounidense mucho más grande y supera a sus pares europeos.

“Es difícil saber exactamente por qué” está sucediendo esto, dice Gerry Fowler, jefe de estrategia de acciones europeas de UBS. Pero dice que se reduce a algunas compañías en el índice.

Tiene razón, por supuesto. En primer lugar en la lista está Siemens Energy, que ha subido un 35 por ciento en el último mes. Justo detrás está Rheinmetall, el grupo armamentístico, que ha subido un 32 por ciento en el último mes. En el grupo siguiente tenemos al minorista en línea Zalando subiendo un 29 por ciento y al grupo automotriz Continental, subiendo un 17 por ciento.

Este es un recordatorio útil de algunas cosas. Una es que cuando los inversores deciden en masa alejarse de un sector en particular, no se necesita mucha compra para enviar acciones individuales o índices nacionales disparados.

Fowler señala que en toda Europa, las acciones con fuertes vínculos con China han estado superando recientemente. Algunos inversores valientes han llegado a la conclusión de que las cosas solo pueden mejorar para la economía china después de un año difícil, y Europa es un buen lugar para reflejar esa visión.

Otro es que inmediatamente después del encanto de las elecciones de EE. UU., Alemania cayó en aguas políticas calientes. Se han convocado elecciones federales anticipadas para febrero y el debate se está calentando sobre si Alemania debería aflojar su resistencia de larga data a un endeudamiento y gasto fiscal más generosos. “Existe la esperanza de que las elecciones alemanas puedan generar un cambio”, dice Fowler, en cuanto a la expansión del déficit y la estrategia corporativa amplia, especialmente en el crucial sector automotriz.

En los márgenes, puede haber otros factores en juego aquí. La pérdida de Francia es la ganancia de Alemania, por ejemplo: su mal momento político ha castigado sus acciones más severamente. Además, la historia del excepcionalismo estadounidense, combinada con los planes de aranceles comerciales de Trump, ha generado un aumento de la fuerza del dólar, lo que se traduce en debilidad del euro. Eso beneficia a los exportadores europeos y debería ayudar a atenuar el efecto de los aranceles adicionales. También ha inflado los bonos del gobierno de la Eurozona en previsión de un crecimiento más lento en la región. Los rendimientos más bajos actúan como amortiguadores al reducir los costos de los préstamos y ayudan a respaldar la demanda de acciones. Esto puede no ser suficiente para proteger a toda la región de un rendimiento inferior, pero ayuda.

El punto más importante aquí es que el mantra de “EE. UU. bien, Europa mal” es una herramienta rudimentaria. Europa no ha renunciado a su transición a la energía verde, ni mucho menos. Eso sostiene la demanda de algunos de los grandes ganadores alemanes del último mes. Y la necesidad de que Europa mejore en el gasto de defensa, especialmente desde la reelección de Trump, es obvia. Esto abre muchas oportunidades para los inversores que al menos esperan saber dónde encontrarlas.

“Esto es lo principal que la gente necesita recordar: la economía europea y las compañías europeas no son lo mismo”, me dijo Helen Jewell, directora de inversiones para acciones fundamentales de BlackRock en Europa, esta semana. “El excepcionalismo estadounidense no significa que Europa sea terrible. No significa que la gente deba ignorarla… La gente busca excusas para invertir en EE. UU. en lugar de en Europa”, añadió.

Este es un estribillo común entre los grandes gestores de activos, que a menudo dicen que los clientes a menudo señalan incluso episodios menores de inestabilidad política como motivo para mantenerse alejados de Europa. Un brote de tranquilidad política en Alemania y Francia sería realmente útil en términos de convencer a los inversores locales de mantener los fondos en la región y atraer fondos del extranjero.

Mézclalo con un débil destello de esperanza de que Alemania pueda romper con la tradición y gastar para salir de apuros, y ya tienes los elementos para una racha sólida en acciones seleccionadas que pocos esperan.

