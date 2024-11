El representante del Partido Republicano, Steel, concede en la carrera por la Cámara de California.

La representante Michelle Steel (R-Calif.) ha concedido la derrota en su candidatura a la reelección contra el demócrata Derek Tran para representar el Distrito 45 del Congreso de California.

La carrera de Steel es una de las dos que Decision Desk HQ, que se asocia con The Hill, aún no ha llamado, pero Tran declaró la victoria el lunes. La aparente victoria de Tran es un cambio para los demócratas que mantendrá la mayoría republicana de la Cámara en no más de unos pocos escaños.

Tran actualmente lidera a Steel por poco más de 600 votos de más de 315,000 emitidos.

“El viaje para trabajar en nombre de los inmigrantes legales y familias en dificultades me llevó a un lugar que nunca podría haber imaginado, y por el cual siempre estaré agradecida: el Congreso de los Estados Unidos”, dijo Steel el miércoles en una declaración publicada en la plataforma social X. “Todo es la voluntad de Dios y, como todos los viajes, este está terminando para que comience uno nuevo”.

Agradeció a sus seguidores, personal y familiares y prometió que “nunca dejaría de luchar” por ellos.

Tran dijo en su declaración que, como hijo de refugiados vietnamitas, entiende el “viaje y los sacrificios” que muchos en su distrito han hecho.

“Desde la necesidad de atención médica y vivienda asequible hasta la importancia de una economía que incluye a todos, las personas aquí están mirando hacia el futuro con esperanza y determinación”, dijo. “Espero representar ese optimismo y trabajar incansablemente para garantizar que las voces de nuestras comunidades se escuchen en Washington”.

La conclusión de la carrera en el Distrito 45 deja solo la elección del Distrito 13 de California entre el Representante John Duarte (R) y el demócrata Adam Gray sin llamar.

Gray, ex miembro de la Asamblea estatal, lidera estrechamente a Duarte, lo que sería un gran cambio para los demócratas, aunque la carrera sigue siendo muy reñida con votos que todavía se están contando tres semanas después de las elecciones. Con el 99.4 por ciento del voto, Gray lideró a Duarte por 182 votos, o el 0.1 por ciento.

La carrera en el distrito, que incluye el Valle de San Joaquín, ha sido de ida y vuelta desde el Día de las Elecciones, con los dos candidatos intercambiando el liderazgo.

La contienda en el Distrito 13 del Congreso de California ha sido una de las elecciones más seguidas en este ciclo, con los demócratas esperando destituir a Duarte después de que el área votara por el presidente Biden por 10.9 puntos porcentuales en 2020. El Cook Political Report calificó la carrera de este año como “un juego de azar”.

El resultado de la carrera en el Distrito 13 de California determinará qué tan escasa es la mayoría republicana en la Cámara. Hasta el momento, se proyecta que los republicanos ganarán 220 escaños en la Cámara, mientras que se espera que los demócratas ganen al menos 213, con las dos carreras en California sin llamar. Pero la ventaja republicana está lista para estrecharse a principios del próximo año, ya que algunos legisladores abandonan la Cámara para servir en el Gabinete del presidente electo Trump.

El representante Mike Waltz (R-Fla.) renunciará el 20 de enero para convertirse en asesor de seguridad nacional, se espera que la representante Elise Stefanik (R-NY) abandone la Cámara a principios del próximo año después de que Trump la nominara como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y el ex representante Matt Gaetz (R-Fla.) dijo que no prestará juramento para el Congreso 119 después de ser nominado para fiscal general, luego retirando su nombre de consideración.

Con la victoria de Tran, si Gray mantiene su ligera ventaja en el Distrito 13 del Congreso de California y es declarado ganador, y si los tres escaños de Walz, Stefanik y Gaetz permanecen vacantes al mismo tiempo, la mayoría republicana en la Cámara será de 217-215, lo que significa que no pueden perder ningún miembro en votos partidistas. Un voto empatado en la Cámara fracasa.

