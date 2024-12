El reparador de relojes nigeriano perdido en el tiempo en Kaduna.

Kaduna solía tener un área dedicada donde muchos vendedores y reparadores de relojes establecían sus negocios. “El lugar ha sido demolido y ahora está vacío”, dice Baba Bala de manera lamentable, agregando que la mayoría de sus colegas están muertos o han abandonado el negocio. Uno de los que admitió la derrota fue Isa Sani. “Ir a mi taller de reparaciones a diario significaba sentarme y no hacer nada – por eso decidí dejar de ir en 2019”, dijo el hombre de 65 años a la BBC. “Tengo tierra y mis hijos me ayudan a cultivar en ella – así es como me las arreglo estos días.” Se lamenta: “No creo que los relojes de pulsera vuelvan a estar de moda”. Los jóvenes que trabajan en las tiendas de suministros de construcción junto a Baba Bala están de acuerdo. Faisal Abdulkarim y Yusuf Yusha’u, ambos de 18 años, nunca han tenido relojes ya que nunca han visto la necesidad de tenerlos. “Puedo ver la hora en mi teléfono cuando quiera y siempre lo tengo conmigo”, dijo uno. El Dr. Umar Abdulmajid, profesor de comunicaciones en la Universidad Yusuf Maitama en Kano, cree que las cosas pueden cambiar. “Los relojes de pulsera convencionales están sin duda perdiendo popularidad y con ello trabajos como el de reparación de relojes también, pero con los relojes inteligentes creo que podrían volver a estar de moda. El hecho de que un reloj inteligente puede hacer mucho más que simplemente mostrar la hora significa que podría seguir atrayendo a la gente.” Sugiere que los antiguos reparadores de relojes aprendan a lidiar con esta nueva tecnología: “Si no te mueves con los tiempos, te quedas atrás”. Pero Baba Bala, quien regresó de Abuja a Kaduna para abrir su tienda hace unos 20 años ya que quería estar más cerca de su creciente familia, dice que esto no le interesa. “Esto es lo que amo hacer, me considero un médico para relojes de pulsera enfermos – además, no estoy haciéndome más joven”.