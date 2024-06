El remaster de Turok 3 recibirá un lanzamiento físico.

Si creciste con una Nintendo 64, es probable que estés familiarizado con la serie de Turok, y ahora tienes la oportunidad de revivir esa magia con el lanzamiento físico del remaster de Turok 3: Shadow of Oblivion. Limited Run Games ha anunciado un lanzamiento físico oficial del juego, con preórdenes disponibles desde el 7 de junio. Las preórdenes también se pueden realizar hasta el 7 de julio, cuando el juego se lance.

Como su nombre indica, Limited Run no saca demasiadas copias de los lanzamientos que realiza. Así que los fans de Turok definitivamente querrán aprovechar este lanzamiento si desean tener una copia física. Podrás adquirir el juego en tres plataformas diferentes: Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. También habrá dos ediciones disponibles. La Edición Estándar, que tendrá un precio de $30, y la Edición Clásica que costará $60.

Considera la Edición Clásica como una edición Deluxe especial, ya que viene con unos cuantos extras. Una vez más, ten en cuenta que serán limitadas. Dicho esto, no se menciona cuántas copias se están haciendo.

El lanzamiento físico de Turok 3 se une a Turok 1 & 2 para Xbox

Si un lanzamiento físico de Turok 3: Shadow of Oblivion no era suficiente, también puedes tener lanzamientos físicos de las remasterizaciones de Turok 1 y Turok 2. Estos solo se están lanzando para Xbox One, y hay una buena razón para ello. Los lanzamientos de PS4 y Nintendo Switch de ambas remasterizaciones se realizaron hace años. Ambos juegos llegaron a Nintendo Switch en 2019 y luego a PS4 en 2021. Xbox One era la única plataforma de consola que aún no había recibido una copia. ¡Eso es, hasta ahora!

Esto significa que si juegas en Xbox, puedes obtener fácilmente toda la trilogía de una sola vez. Procura tener en cuenta que ninguno de estos lanzamientos estará disponible en poco tiempo. Las preórdenes comienzan hoy, pero las copias físicas aún están en preproducción. Los pedidos no se enviarán hasta octubre.

Añade a tu colección de Turok con más regalos

Junto con los juegos, Limited Run está mejorando tu colección con más regalos temáticos de Turok. El primero es una funda rígida que encajará todos los estuches de los tres juegos en su interior. Si planeas tener los tres, esta funda será una forma agradable de mantenerlos todos juntos y organizados. Estos serán compatibles con Nintendo Switch, PS4 y Xbox One.

Otros regalos están incluidos en la Edición Clásica. Estos incluyen una caja retro con relieve de papel aluminio, un póster reversible, la banda sonora del juego en CD y una réplica de cartucho retro de metal.