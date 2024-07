El Reino Unido supera a China en tecnología, consolidando su posición como el segundo ecosistema más grande del mundo por financiamiento.

“

China puede ser la segunda economía mundial, pero cuando se trata de financiación para startups, el Reino Unido está dando golpes por encima de su peso.

Las startups en el Reino Unido recaudaron $6.7 mil millones en financiamiento durante la primera mitad de 2024, ayudando a destronar a China y llevando al Reino Unido al segundo lugar a nivel mundial en fondos recaudados, según un nuevo informe.

Cruciales en el éxito del Reino Unido fueron una docena de rondas de financiamiento por encima de los $100 millones, incluidas las del banco digital Monzo ($620 millones), el prestamista Abound ($862 millones) y la startup de conducción automatizada Waybe ($1.05 mil millones).

Aunque la cifra general del Reino Unido disminuyó un 2% interanual, según datos de la plataforma global de inteligencia de mercado Tracxn, siguió siendo más sólida que la de China, cuya financiación se ubicó en $6.1 mil millones en la primera mitad de 2024, ayudando al Reino Unido a situarse en el segundo lugar a nivel mundial.

La victoria es un hito para el sector tecnológico del Reino Unido, que ha estado bajo presión debido a una serie de desafíos, incluyendo el Brexit, COVID-19 y la subsiguiente desaceleración económica mundial.

Solo los EE. UU. vieron que las startups recaudaron más capital en la primera mitad del año, con un total combinado de $54.8 mil millones recaudados en alrededor de 2,654 rondas de financiamiento.

Más preocupante para el Reino Unido en el futuro es la relativa falta de nuevas compañías valoradas en más de $1 mil millones, una marcada falta de OPIs y un declive tanto en inversores internacionales como institucionales que respaldan las startups del Reino Unido.

Solo se registró un nuevo unicornio en H1 2024 por Tracxn, el proveedor de software de gestión de hospitalidad Mews, que posiblemente ni siquiera sea un unicornio del Reino Unido ya que fue fundado en Ámsterdam.

En cuanto a las OPIs, la Bolsa de Valores de Londres ha estado lidiando con una sequía de nuevas cotizaciones, ya que muchas compañías de alto crecimiento eligen otros mercados europeos o los EE. UU. en lugar del Reino Unido.

Tracxn registró solo tres OPIs en el Reino Unido, las de Marex, AWAKN y Perfect Moment.

Solo había 546 inversores institucionales activos operando en el Reino Unido durante la primera mitad de 2024, en comparación con 729 durante la primera mitad de 2023. El número de inversores internacionales experimentó una disminución similar, pasando de 437 en H1 2023 a 326 en 2024.

Con la llegada del nuevo Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, muchos esperarán que el primer gobierno laborista en 14 años siga apoyando la posición del Reino Unido como jugador clave en el panorama tecnológico global.

Suscríbete al boletín Fortune Next to Lead para obtener estrategias semanales sobre cómo llegar a la oficina principal. Regístrate gratis.