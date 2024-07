El Reino Unido retira el desafío a las órdenes de detención propuestas del ICC contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant.

Desbloquea el Resumen del Editor de forma gratuita

El viernes, Sir Keir Starmer puso tensiones en las relaciones de Gran Bretaña con Estados Unidos e Israel después de que retirara un desafío propuesto por el Reino Unido a la Corte Penal Internacional por emitir una orden de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra en Gaza.

El primer ministro británico tenía hasta el viernes para decidir si presentaba argumentos legales para respaldar las preguntas planteadas por el anterior gobierno conservador sobre la jurisdicción de la CPI para emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Desde Downing Street se indicó: “El gobierno no continuará con esto, siguiendo nuestra posición de que es un asunto para que decidan los tribunales”.

Un portavoz de Starmer insistió en que el gobierno no había “retirado” el desafío, sino que no seguiría adelante con “una propuesta del gobierno anterior”, que no fue presentada formalmente a la CPI antes de las elecciones en el Reino Unido el 4 de julio.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había calificado previamente como “escandalosa” la solicitud del fiscal de la CPI de obtener órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, y Washington esperaba que Gran Bretaña liderara un desafío a la medida.

Pero desde que ganó las elecciones en el Reino Unido, Starmer ha cambiado la postura de Gran Bretaña en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, alejándola de la tomada por Rishi Sunak, ex primer ministro conservador, y la tomada por la administración de Biden.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra los dos políticos israelíes, así como contra altos líderes de Hamas, en mayo por presuntos crímenes de guerra en Gaza, lo que provocó una oposición inmediata por parte del gobierno de Sunak. Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI, pero el Reino Unido ratificó el Estatuto de Roma que estableció el tribunal.

Andrew Mitchell, ex ministro de Relaciones Exteriores del Partido Conservador, dijo en mayo: “No creemos que la CPI tenga jurisdicción en este caso, el Reino Unido no ha reconocido a Palestina como un estado y Israel no es parte del Estatuto de Roma”.

David Lammy, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores del Partido Laborista, dijo en ese momento que la CPI era “un pilar del sistema legal internacional”, añadiendo: “Las democracias que creen en el estado de derecho deben someterse a ella.”

La CPI estableció un plazo hasta el 26 de julio para que Gran Bretaña presentara argumentos legales sobre la jurisdicción del tribunal, creando una decisión difícil para Starmer, que ahora está abriendo divisiones políticas con Washington sobre la guerra en Gaza.

Este mes, Lammy anunció que Gran Bretaña restablecería la financiación a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA. Gran Bretaña fue uno de los países que suspendió la financiación a la agencia este año, siguiendo el liderazgo de Estados Unidos, tras las acusaciones de Israel de que varios miembros de la UNRWA habían participado en el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas que desencadenó la guerra.

El gobierno conservador se movió en gran medida al unísono con la administración de Biden en lo que respecta a la guerra entre Israel y Hamas. Apoyó firmemente a Israel, pero presionó por un alto el fuego y se mostró cada vez más crítico con las restricciones de Israel sobre el flujo de ayuda a Gaza después de que las agencias de la ONU advirtieran sobre la amenaza de hambruna y enfermedades generalizadas.

El Reino Unido continuó vendiendo armas a Israel mientras expertos legales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras agencias gubernamentales realizaban evaluaciones sobre si se había violado el derecho humanitario internacional en Gaza.

El gobierno laborista tendrá que tomar una decisión similar próximamente sobre si Israel ha violado el derecho humanitario, y en ese caso, si debe suspender las ventas de armas. Eso se considera tanto una decisión política como legal, con consecuencias adicionales para la relación del Reino Unido con Estados Unidos e Israel.

Netanyahu calificó las órdenes de arresto propuestas por la CPI como “una indignación moral de proporciones históricas”. Añadió que “no hay ninguna equivalencia—ninguna—entre Israel y Hamas”.