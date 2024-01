El Reino Unido prestará de nuevo las ‘joyas de la corona’ saqueadas de Ghana.El Reino Unido prestará de nuevo las ‘joyas de la corona’ saqueadas de Ghana.

HTML tags removed

El Reino Unido enviará algunos de las valiosas joyas de Ghana a casa, 150 años después de saquearlas del tribunal del rey Asante. Un tubo de paz de oro está entre los 32 artículos que regresarán bajo acuerdos de préstamo a largo plazo, se puede revelar por la BBC. El Museo Victoria & Albert (V&A) está prestando 17 piezas y 15 son del Museo Británico.

El jefe negociador de Ghana dijo que esperaba “un nuevo sentido de cooperación cultural” después de generaciones de enojo. Algunos museos nacionales en el Reino Unido – incluyendo el V&A y el British Museum – tienen prohibido por ley devolver permanentemente artículos en sus colecciones, y los préstamos como este son considerados una forma de permitir que los objetos regresen a sus países de origen. Una pipa de paz de oro está entre los 32 artículos, 150 años después de saquearla del tribunal del rey Asante.

Tristram Hunt, director del V&A, le dijo a la BBC que los artículos de oro de la corte son el equivalente a “nuestras Joyas de la Corona”. Los artículos que se prestarán, la mayoría de los cuales fueron tomados durante las guerras del siglo XIX entre los británicos y los Asante, incluyen una espada de estado y medallas de oro usadas por funcionarios encargados de limpiar el alma del rey.

Tristram Hunt le dice a la corresponsal de la BBC, Katie Razzall, que los museos del Reino Unido no “caerán” si devuelven artículos en préstamo. El Sr. Hunt dijo que cuando los museos sostienen “objetos con orígenes en guerra y saqueo en campañas militares, tenemos una responsabilidad con los países de origen para pensar en cómo podemos compartir esos de manera más justa hoy”.

Sin embargo, el Sr. Hunt insistió en que “esta nueva asociación cultural” no es una restitución por la puerta de atrás”, lo que significa que no es una forma de retornar la propiedad permanente a Ghana. Los acuerdos de préstamo de tres años, con opción de ampliar por tres años más, no están con el gobierno ghanés, sino con Otumfo Osei Tutu II – el actual rey Asante conocido como Asantehene – quien asistió a la coronación del Rey Carlos el año pasado.

Los artículos se exhibirán en el Museo del Palacio Manhyia en Kumasi, la capital de la región Asante, para celebrar el 25° aniversario del Asantehene. Los artefactos de oro Asante son el símbolo definitivo del gobierno real Asante y se cree que están imbuidos de los espíritus de los antiguos reyes Asante. El V&A está prestando 17 artículos, incluyendo un anillo de oro Asante, una insignia de oro usada por el “lavador de almas” del rey y una pipa ceremonial.

Tienen una importancia para Ghana comparable a las Bronces de Benin – miles de esculturas y placas saqueadas por Gran Bretaña del palacio del Reino de Benin, en el sur de Nigeria moderna. Nigeria ha estado exigiendo su devolución durante décadas.

Nana Oforiatta Ayim, asesora especial del ministro de Cultura de Ghana, le dijo a la BBC: “No son simplemente objetos, tienen una importancia espiritual también. Son parte del alma de la nación. Son pedazos de nosotros mismos que regresan”.

Ella dijo que el préstamo es “un buen punto de partida” en el aniversario del saqueo y “un signo de algún tipo de curación y conmemoración de la violencia que ocurrió”.

Los museos del Reino Unido tienen muchos más artículos tomados de Ghana, incluido una cabeza de trofeo de oro que está entre las piezas más famosas de la regalia Asante. Los Asante construyeron lo que fuera uno de los estados más poderosos y formidables del oeste de África, comerciando en, entre otros, oro, textiles y personas esclavizadas.

Los europeos se sintieron atraídos por lo que más tarde llamaron Costa de Oro por las historias de la riqueza africana y Gran Bretaña libró batallas repetidas con los Asante en el siglo XIX.

En 1874, después de un ataque Asante, las tropas británicas lanzaron una “expedición punitiva”, en el lenguaje colonial de la época, saqueando Kumasi y llevándose muchos de los tesoros del palacio.

La mayoría de los artículos prestados por el V&A se compraron en una subasta el 18 de abril de 1874 en Garrards, los joyeros de Londres que mantienen las Joyas de la Corona del Reino Unido. Incluyen tres pesados ??artículos de oro conocidos como insignias de “lavadores del alma” (Akrafokonmu), que se usaban alrededor del cuello de funcionarios de alto rango en la corte que eran responsables de limpiar el alma del rey.

Se han planteado preocupaciones en que esto significaría que los museos británicos perderían algunos de sus artículos más preciados en el futuro. O como la ex secretaria de Cultura, Michelle Donelan, me dijo en relación con la devolución de las Esculturas del Partenón, que “abriría el camino a la pregunta de todo el contenido de nuestros museos”.

Pero el Sr. Hunt dijo que muy pocos de sus…