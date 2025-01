El Reino Unido enfrenta cuatro años de dolor económico debido al presupuesto del Partido Laborista, dice el cofundador de BrewDog | Noticias de dinero

Gran Bretaña se enfrenta a cuatro años de dolor económico porque el gobierno ha hecho la vida difícil para las empresas tras el presupuesto, según ha dicho el cofundador de BrewDog a Sky News.

James Watt también ha sugerido que el Reino Unido es perezoso y solo el trabajo duro llevará a la prosperidad, algo que falta en el país.

La revisión estará liderada por el ex presidente de John Lewis, Sir Charlie Mayfield, en un momento en el que alrededor de 3.7 millones de personas en edad laboral reciben beneficios relacionados con la salud, lo cual es 1.2 millones más que en febrero de 2020.

Gran Bretaña ahora está gastando más en beneficios por incapacidad y discapacidad (casi £65bn) que en defensa, y esa cifra está destinada a subir.

“Creo que el gobierno Laborista ciertamente no ha ayudado a las empresas y no ha ayudado a los fundadores”, dijo. “Creo que el presupuesto es realmente, realmente malo para el Reino Unido y ha causado mucho daño. Y creo que la actitud del Reino Unido hacia el éxito y hacia los emprendedores no nos ayuda.

Cuando contrastas eso con la actitud Americana hacia el éxito, esa es una de las razones por las que ves tantos más fundadores y emprendedores en América que en el Reino Unido en este momento.”

“El economía del Reino Unido se dirige hacia una recesión”, dijo el Sr. Watt, quien renunció como director general de BrewDog el mayo pasado. “Tenemos niveles de deuda que son demasiado altos, estamos tratando de gravar nuestro camino hacia la prosperidad económica, lo cual no creo que funcione en absoluto.