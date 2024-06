El Reino Unido corre el riesgo de perder la corona tecnológica de Europa.

“

El escritor es presidente y cofundador de Founders Forum Group, Founders Factory y Firstminute Capital

Una de las compañías más emocionantes del mundo en este momento es Mistral, una start-up de inteligencia artificial con sede en París. En tan solo un año ha pasado de ser una idea en las mentes de sus fundadores a una empresa bien financiada capaz de competir con empresas como OpenAI.

Algunos de los mejores talentos técnicos internacionales del mundo, incluidos antiguos líderes de Nvidia y Tesla, ahora eligen comenzar sus empresas en París. El mes pasado, la conferencia tecnológica francesa VivaTech atrajo a más de 165,000 visitantes, un nuevo récord.

Estos son todos signos de que el ecosistema tecnológico francés ha alcanzado un punto de inflexión. Estamos muy lejos de la (en un momento referida) Francia aburrida y cerrada de hace una década, cuando se podía contar el número de emocionantes start-ups con una sola mano.

¿Qué ha cambiado? Según los asistentes que se reunieron en un pequeño evento posterior a VivaTech que organizamos, la respuesta no es política sino algo aún más poderoso: el marketing. Más específicamente, personajes del sector en Francia le atribuyen al joven presidente Emmanuel Macron que, desde que fue elegido en 2017, ha sido un apasionado defensor del ecosistema tecnológico.

“El cambio más importante que hemos tenido en la tecnología francesa es tener un joven presidente pro-negocios elegido”, dijo Xavier Niel, el multimillonario empresario de las telecomunicaciones e inversor. “No es lo que realmente cambió lo que más importó, es la imagen de Francia que él cambió por completo”.

Los comentarios de Niel llevaron a una discusión entre los asistentes, incluido el inventor de la World Wide Web Sir Tim Berners-Lee, el científico jefe de IA de Meta Yann LeCun, Charles Gorintin (cofundador de Mistral) y Jim Breyer, el multimillonario inversor estadounidense, sobre el poder de los políticos para dar forma a la imagen de los ecosistemas tecnológicos para bien o para mal.

Su conversación me hizo preguntarme sobre las prioridades del próximo gobierno en el Reino Unido. ¿Será el futuro primer ministro quien grite que el Reino Unido está abierto al emprendimiento?

Aunque el Reino Unido sigue siendo el ecosistema tecnológico más vibrante de Europa, las coronas pueden perderse. Algunas partes de la política del país han retrocedido. Por ejemplo, el alivio para emprendedores ha pasado de un límite vitalicio de £10 millones bajo Gordon Brown a £1 millón. Los gobiernos recientes no siempre han tenido el mensaje sobre tecnología en primer plano.

Recientemente, un político senior del Reino Unido me dijo que “no hay votos en la tecnología”. ¿Esto inspira confianza en el futuro de nuestro país como líder mundial en el sector? Combine eso con cambios draconianos para no residentes, aumentos propuestos en impuestos sobre intereses de capital privado, leyes onerosas de protección al trabajador y una inminente represión a los inmigrantes calificados y no es de extrañar que estemos en peligro.

Mientras tanto, los franceses están siendo más amigables con los fundadores. Están emulando algunas de las políticas pro-emprendimiento del Reino Unido, como el Esquema de Inversión Empresarial, y yendo más lejos en otras áreas. Políticas como las reglas de “apport-cession” permiten a los fundadores reinvertir su capital libre de impuestos en un plazo de dos años. Además, el “pacte Dutreil” puede reducir el impuesto de sucesiones sobre empresas hasta en un 75 por ciento. Las estructuras de tenencia también permiten protección de capital hasta que se paguen dividendos. También están avanzando en fondos de pensiones que invierten en activos privados, mientras que su mercado de valores está ahora posicionado para competir con el del Reino Unido. Y políticas amigables como el régimen fiscal “impatriate” son más atractivas que su equivalente de cuatro años en el Reino Unido.

Me encantaría que el próximo primer ministro del Reino Unido tome decisiones políticas amigables con la tecnología. Pero igual de importante, me encantaría que reconocieran el enorme poder de ser un defensor de la escena tecnológica británica en el escenario mundial.

El Partido Laborista anunciará pronto sus políticas tecnológicas y espero que sean audaces, a largo plazo y no populistas. En el lado conservador, el Primer Ministro Rishi Sunak ha sido obstaculizado por algunos fanáticos en su partido, pero claramente tiene fluidez en tecnología. Podría usar esta habilidad para llevar a los innovadores del Reino Unido al siguiente nivel y convertir al país en un imán de talento global. Ya ha tenido éxito notable con la Cumbre de IA del Reino Unido. Los emprendedores británicos tienen muchas ideas pero el país necesita construir una voz fuerte.

La Semana de la Tecnología de Londres tiene lugar esta semana y estamos organizando nuestro evento anual Founders Forum Global, que reúne a muchos de los mejores fundadores del mundo en el Reino Unido. Podría ser una oportunidad para que las comunidades tecnológicas de Francia y el Reino Unido profundicen su cooperación y asociación. Pero espero que los políticos de ambos lados del pasillo se inspiren para pensar en cómo amplificar el trabajo de las empresas destacadas.

Me considero uno de los mayores defensores del Reino Unido. Como inmigrante que ha elegido vivir aquí por más de 45 años, quiero ver que este país siga prosperando. En mi opinión, todavía es el mejor lugar en Europa para comenzar un negocio tecnológico. Aun así, los vientos del cambio son amenazantes. No podemos ser complacientes.

