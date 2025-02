El Reino Unido cambiará el impacto no deseado de no domiciliados en cuentas bancarias en el extranjero.

Manténgase informado con actualizaciones gratuitas

Se espera que los ministros del Reino Unido reviertan un elemento técnico de los cambios fiscales de no dom del Partido Laborista relacionados con el dinero en cuentas bancarias en el extranjero mientras dirigen la legislación para promulgar el presupuesto de octubre a través del parlamento.

Una disposición en la Ley de Finanzas habría significado que los no dom que se quedaran en el Reino Unido después de abril incurrieran en impuestos sobre el dinero movido a través de cuentas bancarias en el extranjero que habían obtenido en años anteriores cuando estaban exentos de impuestos en el Reino Unido, según abogados.

Un funcionario del Tesoro dijo el lunes que los cambios para revertir el efecto de la disposición estaban pendientes de aprobación ministerial.

El Tesoro dijo: “Estamos comprometidos a interactuar con las partes interesadas para garantizar que las reformas de los no dom funcionen lo mejor posible. Como es habitual, estamos considerando cualquier comentario técnico sobre la legislación como parte de este proceso”.

El cambio esperado sería la última modificación al movimiento de la canciller Rachel Reeves para abolir el estatus de no dom, que también introdujo impuestos sobre los fideicomisos en el extranjero y hizo que los activos mundiales de los no dom fueran responsables del impuesto de sucesiones.

El mes pasado, Reeves anunció un cambio menor en la polémica política, que los asesores fiscales dicen ha provocado una salida de los ricos, para facilitar que los no dom traigan ingresos y ganancias extranjeras a una tasa impositiva favorable.

Durante años, el Reino Unido ofreció a los no dom, extranjeros adinerados residentes en el Reino Unido, la oportunidad de evitar impuestos británicos sobre sus ingresos y ganancias en el extranjero mediante la reclamación de la “base de remesas”, lo que significaba que solo pagaban impuestos en el Reino Unido sobre el dinero traído a tierra firme.

Como parte de su presupuesto, Reeves abolió la base de remesas para que los no dom que permanecen en el país paguen impuestos sobre nuevos ingresos y ganancias extranjeros, como los contribuyentes domiciliados en el Reino Unido.

Pero los ingresos y ganancias extranjeros previamente obtenidos por los no dom bajo la base de remesas deben, según los planes del Partido Laborista, permanecer sin impuestos a menos que se traigan al Reino Unido.

Como parte de los cambios de no dom en la Ley de Finanzas, el Reino Unido habría aplicado normas estatutarias, en lugar de legales comunes, sobre el impuesto sobre ganancias de capital a las deudas. Este cambio significaría que las deudas se considerarían situadas dondequiera que el acreedor resida.

El dinero en las cuentas bancarias se considera una deuda pendiente del titular de la cuenta, por lo que hacer un depósito en una cuenta bancaria extranjera crearía una nueva deuda, que las disposiciones clasificarían como traer el dinero de vuelta al Reino Unido y, por lo tanto, incurrir en impuestos.

El funcionario del Tesoro dijo que las enmiendas planeadas a la Ley de Finanzas evitarían este resultado. No especificaron qué cambio se realizaría.

Christopher Groves, socio del bufete de abogados Withers, dijo que era “evidentemente incorrecto” si el cambio significaba que el dinero depositado en una cuenta bancaria en cualquier parte del mundo por un no dom se trataría como si se hubiera traído al Reino Unido.

Groves agregó que pensaba que el cambio era más probable que fuera una “consecuencia no deseada” en lugar de una estrategia: “Creo que el primer borrador de la legislación no es perfecto, lo cual, dado lo complicado que es, no es muy sorprendente”.

Dominic Lawrance, socio del bufete de abogados Charles Russell Speechlys, le dijo al HMRC en una carta a principios de este mes que era “asombroso” que un no dom que hubiera utilizado la base de remesas se volviera responsable de impuestos “al transferir efectivo a una cuenta bancaria en su nombre que no esté en el Reino Unido”.

Los cuerpos profesionales Step, que representa a abogados y contadores, y el Instituto de Asesores Fiscales han hecho representaciones al HMRC para advertir sobre el cambio.

El CIOT escribió que “no deberían introducirse reglas tan diferentes y complicadas en esta etapa tardía para determinar qué es una remesa imponible”.