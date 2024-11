El reino de Asante de Ghana: Celebrando al rey exiliado por los británicos a Seychelles

Los largos años de exilio cambiaron a Prempeh. Aprendió a leer y escribir, y instó a los niños asantes a asistir a la escuela. Abrazó el cristianismo y, en palabras del historiador y político asante Albert Adu Boahen, “rígidamente e implacablemente impuso esa religión a sus compañeros de prisión política y sus hijos”. En la Iglesia Anglicana de San Pablo, los asantes no eran los únicos exiliados en la congregación, ya que a menudo se sentaban con el Rey Mwanga de Buganda y el Rey Kabalega de Bunyoro, ambos de la actual Uganda. De hecho, en varias ocasiones, los británicos también enviaron prisioneros políticos de Egipto, Palestina, Zanzíbar, las Maldivas, Malasia y Chipre a Seychelles, que era conocido como una “prisión sin barrotes”, ya que su aislamiento lo hacía el lugar perfecto, desde el punto de vista británico, para poner a los opositores problemáticos. Pasaron los años, y Prempeh soñaba con volver a casa. En 1918, escribió al Rey Jorge V y suplicó que se le permitiera regresar. “Considerad cuán miserable soy, pues fui hecho prisionero… durante ahora 22 años, y ahora qué miserable es ver que padre, madre, hermano y casi tres cuartos de los jefes están muertos. El resto, algunos están ciegos, algunos están agotados por la vejez y el resto están siendo atacados por diversas enfermedades”, escribió Prempeh. Unos años más tarde, los británicos, quizás conscientes de que la muerte potencial de Prempeh en el exilio podría traer problemas políticos en Asante, finalmente cedieron. En noviembre de 1924, Prempeh viajó en barco de regreso a África Occidental con unos 50 compañeros asantes, la mayoría de los cuales habían nacido en Seychelles. “Nosotros, que no lo conocemos, estamos más que ansiosos por ver su rostro”, escribió un periódico local prominente, The Gold Coast Leader. En Kumasi, muchos durmieron en la estación de tren para saludarlo y, según un funcionario británico, “la escena presentada por la enorme asamblea… con sus cintas blancas en la cabeza significando alegría o victoria, algunos riendo y vitoreando, mientras que otros lloraban de emoción, fue un espectáculo muy conmovedor y nunca antes olvidado”. En teoría, “el Sr. Edward Prempeh” era ahora un ciudadano privado, pero su pueblo lo trató como un rey y le presentó la regalía real, incluido el Asiento Dorado, que se dice contiene el alma de la nación Asante.