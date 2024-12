El regreso de Trump tiene a las mujeres que usan el anillo inteligente Oura para rastrear períodos en pánico por la privacidad.

“

A medida que Donald Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca, millones de mujeres se cuestionan lo que eso significa para ellas, o más específicamente, lo que significa para sus cuerpos.

En la semana anterior a la victoria electoral del candidato republicano, las búsquedas en Google de aplicaciones de seguimiento de ciclos menstruales aumentaron en popularidad.

Las consultas principales incluyeron ‘¿Debería eliminar mi aplicación de seguimiento de ciclo menstrual?’ y ‘Aplicación de seguimiento de ciclo menstrual más privada’.

Algunas mujeres cuestionan la privacidad de sus datos de ovulación y fertilidad por miedo a que pueda ser utilizada en su contra bajo una segunda administración de Trump.

Según un estudio publicado por la Comisión Federal de Comercio, redactado por investigadores y profesores de la Universidad de Duke, las aplicaciones de seguimiento de ciclos menstruales “rastrean y recopilan una gran cantidad de datos sensibles, incluidos datos del ciclo menstrual, embarazo, vida sexual y ubicación, que pueden utilizarse para detectar o inferir abortos”.

Las preocupaciones de privacidad se “agudizan en la era posterior a Roe v. Wade, ya que las fuerzas del orden ahora pueden solicitar registros relacionados con la fertilidad a las compañías de aplicaciones de seguimiento del ciclo menstrual como evidencia de crímenes”, agrega el informe.

Las dos principales búsquedas destacadas para las personas que buscan en Google sobre la privacidad de las aplicaciones de seguimiento de ciclo estaban relacionadas con el anillo Oura, un dispositivo de salud portátil finlandés que realiza un seguimiento de todo, desde la temperatura corporal y la duración del sueño hasta la tasa de oxígeno en la sangre.

Una característica que también ha sido popular entre los usuarios es la ‘intuición de ciclo’, que incluye un rastreador de predicción de período y posibles actualizaciones de embarazo.

Mientras que Oura ha sido ampliamente adoptada por mujeres como una poderosa herramienta en un sistema de salud que a menudo las decepciona, este mismo grupo demográfico ahora está preocupado de haber revelado demasiado de sí mismas a las compañías de tecnología de la salud.

De hecho, se espera que el mercado de ‘dispositivos portátiles’ aumente rápidamente en tamaño en los próximos años, de un valor de mercado de $72 mil millones en 2023 a más de $186 mil millones para 2030, liderado por empresas como Apple, Samsung y Garmin.

Oura también está creciendo rápidamente.

Más de 2.5 millones de personas ahora usan uno de los anillos de titanio de la empresa finlandesa, con precios que oscilan entre $299 y $499, y se espera que las ventas anuales se dupliquen este año a aproximadamente $500 millones.

El CEO de la compañía, Tom Hale, sabe que sus clientes están preocupados de haber compartido demasiada información. Dijo que sus datos privados son exactamente eso: privados.

Hablando con Fortune en Web Summit en Lisboa, Hale dijo: “Incluimos una función en el producto que te permite básicamente eliminar selectivamente tus datos de la aplicación. Y lo hicimos a petición de los usuarios que lo solicitaron”.

Hale destacó que Oura, al igual que otras marcas de salud, está sujeta a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), que protege la información médica de los individuos y limita la medida en que sus datos pueden ser compartidos sin el consentimiento del paciente.

Dicho esto, HIPAA permite a las agencias gubernamentales y federales solicitar información a los proveedores de servicios de salud por razones legales o de salud pública, una causa de preocupación para las mujeres que cuestionan hasta qué punto una administración de Trump podría hacer cumplir la regulación del aborto.

Cuando se le preguntó sobre este punto por Fortune, Hale dijo que Oura “haría lo que nuestros clientes nos pidan y quieran que hagamos”, incluida la acción de anonimizar por completo todos los datos.

Además, Hale dijo que la política de Oura es notificar a los usuarios si alguno de sus datos se está compartiendo, brindando a las mujeres una ventana de oportunidad para eliminar todos sus datos históricos si sienten la necesidad de hacerlo.

Oura agregó: “Como empresa con sede en Finlandia, Oura cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), lo que significa que tenemos salvaguardias técnicas y organizativas para mantener seguros y seguros los datos de los miembros bajo los estándares más altos requeridos por las regulaciones europeas de privacidad”.

Realidad o retórica

Hale cree que la cuestión de si eliminar los datos del ciclo es un problema particular para los miembros de Oura porque ha sido tan ampliamente adoptada por mujeres más jóvenes.

De hecho, las mujeres en sus 20 son el segmento de más rápido crecimiento de la marca, y este número se ha más que duplicado en el último año.

Las personas de entre 25 y 34 años representan el 36% de las mujeres que utilizan la marca, dice Hale, con un 23% adicional de entre 35 y 44 años.

Hale explica que parte de esto se debe al factor de forma del anillo, ya que a las mujeres les gusta el elemento de joyería de los dispositivos portátiles.

Pero continuó: “El otro factor, por supuesto, es un movimiento generalizado lejos del patriarcado, en muchas formas, en la medicina. Ya sea la gasolina de alguien que está pasando por algo y ellos dicen, ‘Bueno, sí, estará bien, solo relaja tu estrés’ o médicos que recetan anticonceptivos en exceso porque les preocupa que no los tomes regularmente.

“Hay todas estas cosas en las que las mujeres están diciendo ‘¿Sabes qué? Mi cuerpo, mi elección. Seré dueña de mi experiencia de salud y lo haré de manera independiente del patriarcado’. Extrañamente, Oura se ha convertido en un emblema de eso”.

Aunque Hale quiere que sea fácil para las mujeres eliminar sus datos de la plataforma de Oura, cuestionó si esto es una reacción a una retórica política en lugar de una amenaza real.

Además, el dato de ubicación puede presentar más preocupaciones probatorias que la información del ciclo, agregó, diciendo que la eliminación de datos debería ser “bastante suficiente” para tranquilizar a los usuarios.

“No conozco ningún caso en el que los datos biométricos de alguien estén siendo impugnados o utilizados en su contra”, agregó Hale. “Probablemente sea más una declaración sobre la atmósfera política. Dicho esto, es importante que hagamos que ese riesgo sea cero si podemos hacerlo”.

Por supuesto, el código de privacidad de datos de Hale y Oura no es solo para las personas que quieren mantener su información de ciclo para sí mismas.

“Como empresa de salud, nuestro trabajo es atenderte en nombre de tu salud”, dijo Hale. “No estamos ahí para servir a las aseguradoras, no estamos ahí para servir a los anunciantes. No estamos ahí para servir a nuestro propio ecosistema porque no tenemos un ecosistema.”

“Nuestro propósito es únicamente tu salud. Creo que la realidad es que la única forma en que puedes medir eso es la confianza, y la confianza viene porque lo hacemos bien más a menudo que la mayoría de los dispositivos portátiles. Lo hacemos bien de tal manera que piensas ‘Creo que puedo confiar en esta cosa’ y eso es realmente poderoso.”

