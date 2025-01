El regreso de Trump a la oficina es recibido con optimismo y altas expectativas, según una encuesta de CBS News.

La mayoría de los estadounidenses están optimista acerca de los próximos cuatro años con Donald Trump, incluso más que en el 2017 antes de su primer mandato. Y la mayoría tienen esperanzas acerca del próximo año.

Esto se ve reforzado por las expectativas de los estadounidenses de una buena economía en el 2025, más alta de lo que actualmente la califican, junto con la amplia creencia entre sus votantes de que Trump bajará los precios de los alimentos, los hará financieramente más solventes y traerá más paz y estabilidad al mundo.

Todo esto refleja muchas de las razones por las que Trump ganó en primer lugar.

En esta era hiperpartidista, sin embargo, el optimismo hacia los presidentes entrantes no es tan alto como solía ser. Para Carter y Reagan, ambos Bushes, Clinton y Obama, las encuestas de CBS News en ese momento mostraron un optimismo mayor que el que disfrutan actualmente tanto el presidente Biden en el 2021 como Trump hoy en día. Esto es en gran parte porque hoy en día, los partidarios opuestos son menos propensos a expresar positividad.

Solo así como las opiniones económicas y la inflación impulsaron a Trump a ganar, hoy muchos estadounidenses, especialmente los votantes de Trump, esperan estar financieramente mejor.

Y así como la inflación y la economía fueron temas principales en las elecciones, son de lejos las principales cosas que quieren que Trump priorice ahora.

Los estadounidenses están más esperanzados acerca del próximo año en general de lo que estaban a principios del 2021, cuando la pandemia aún estaba en marcha.

Mirando hacia el extranjero, más piensan que Trump aumentará la paz y estabilidad en el mundo que disminuirá, y específicamente, disminuirá el conflicto entre Israel y sus vecinos en el Medio Oriente.

(Por el contrario, poco más de la mitad mira hacia atrás ahora y dicen que las políticas del Sr. Biden crearon más conflicto allí.)

Otras posibles ideas de políticas.

La mayoría de los estadounidenses están a favor de las deportaciones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, como lo estaban durante la campaña, aunque no de utilizar al ejército para llevar a cabo las deportaciones.

En una serie de otras posibles ideas de políticas, las opiniones están más divididas. Poner fin a la ciudadanía por nacimiento no es ampliamente popular, y solo divide a los partidarios de Trump.

La gente no está convencida de la idea de comprar Groenlandia. La mayoría de los votantes de Trump la aprobarían, pero no de manera universal, y no es una idea popular más allá de eso.

Arroja una luz importante sobre cómo piensan los estadounidenses que piensa Trump, muchos de ellos sienten que simplemente está aprovechando para una negociación más grande.

Sobre imponer aranceles a bienes importados, los votantes de Trump favorecen abrumadoramente la idea (a pesar de que no necesariamente piensan que esto reducirá los precios), mientras que una ligera mayoría de los estadounidenses en general está en contra.

La idea de poner fin o reducir los programas de DEI es fuertemente apoyada por sus votantes; el resto del país está más dividido.

Mirando hacia adelante: Demócratas y oposición

Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses dicen que están preocupados por el estado de la política estadounidense en este momento, y esa preocupación es mayor entre los demócratas, cuyas filas no parecen especialmente activadas en este momento.

Muchos demócratas se describen a sí mismos como “desmoralizados”, junto con estar “agotados” y “preocupados” por la política estadounidense cuando se les pide que elijan descriptores. Pocos dicen que incluso están “interesados”. Incluso menos dicen que están “motivados”.

Están aproximadamente divididos sobre si quieren que los demócratas del Congreso encuentren un terreno común o se opongan a Trump en cada momento; los más liberales son los más opuestos. Y luego tienen algo, aunque no mucho, de confianza en que su liderazgo del Congreso pueda oponerse efectivamente a Trump cuando no estén de acuerdo.

También hay un sentido entre ellos de oportunidad perdida a medida que el Sr. Biden se retira: un poco más de la mitad piensa que Harris podría haber ganado si el Sr. Biden hubiera renunciado antes.

Biden, mientras tanto, sale con los estadounidenses evaluando su presidencia tan baja como nunca durante su mandato.

Mirando hacia adelante a lo largo de otras líneas demográficas, parte del panorama de los estadounidenses sobre la administración de Trump sigue algunos de los contornos de lo que sucedió en noviembre.

Trump ganó terreno en el 2020 con los votantes más jóvenes, y hoy, los jóvenes estadounidenses son más propensos a expresar optimismo acerca de él que los estadounidenses mayores. (También son generalmente más propensos a expresar optimismo cada vez que se les pide mirar hacia adelante.) Trump lo hizo mejor con los hombres y ganó terreno con las mujeres, y hoy ambos son optimistas, especialmente los hombres.

Hoy, casi una cuarta parte de los votantes que respaldaron a Kamala Harris son optimistas ahora acerca de los próximos cuatro años con Trump, reflejando quizás cierta disposición de ellos a reevaluarlo una vez que asuma el cargo, algo que a menudo vemos con los seguidores de un candidato perdedor, al menos al principio.

En general, más estadounidenses están animando a la nueva administración a tener éxito, en comparación con muy pocos para que fracase. La proporción es mucho mayor para el éxito deseado. Esto es similar a como era para Joe Biden hace cuatro años, también. Y luego para muchos, simplemente depende de lo que Trump intente hacer.

Esta encuesta de CBS News/YouGov se realizó con una muestra nacionalmente representativa de 2,174 adultos estadounidenses entrevistados entre el 15 y el 17 de enero de 2025. La muestra se ponderó para ser representativa de adultos a nivel nacional según el género, la edad, la raza y la educación, basándose en la Encuesta de la Comunidad Americana del Censo de los EE. UU. y la Encuesta de la Población Actual, así como el voto presidencial del 2024. El margen de error es de ±2.5 puntos.

Anthony Salvanto

p class=”content-author__text”>Anthony Salvanto, Ph.D., es el director ejecutivo de elecciones y encuestas de CBS News. Supervisa la Encuesta de CBS News y todas las encuestas sobre temas y dirige el escritorio de decisiones de CBS News que estima los resultados de las noches electorales.