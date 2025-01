El regreso de los palestinos en espera mientras Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo de tregua

Miles de palestinos desplazados han sido impedidos de regresar a sus hogares en el norte de la Franja de Gaza, después de que Israel bloqueara una carretera principal, acusando a Hamas de violar los términos del acuerdo de alto el fuego.

El conflicto surgió después de que Hamas liberara a cuatro soldados israelíes mujeres, y Israel liberara a 200 prisioneros palestinos.

Pero el gobierno israelí dijo que a los gazatíes no se les permitiría viajar al norte hasta que se establecieran planes para la liberación de la civil israelí, Arbel Yehud. Hamas ha insistido en que está viva y será liberada la próxima semana.

Según el acuerdo, Hamas debía liberar civiles antes que soldados.

El sábado por la noche, mientras las multitudes se congregaban a lo largo de la carretera al-Rashid en el centro de Gaza para regresar a casa, se informó que se habían disparado tiros.

La agencia de noticias Reuters, citando al ministerio de salud dirigido por Hamas y medios palestinos, informó que una persona había muerto y algunas resultaron heridas.

Se pueden escuchar cuatro disparos en un video que al parecer muestra el incidente y que fue publicado en línea. BBC Verify ha autenticado la ubicación del metraje, pero la BBC no ha podido verificar de manera independiente los informes de una víctima.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que las tropas en el centro de Gaza habían disparado después de identificar “varias reuniones de docenas de sospechosos que representaban una amenaza para las fuerzas”.

“Contrariamente a los informes que han surgido en las últimas horas, todos los disparos en la zona fueron realizados con el propósito de alejar y no con la intención de herir. Queremos hacer hincapié en que en esta etapa, no se sabe de lesiones a los sospechosos como resultado de los disparos”.

Anteriormente el sábado, Muhammad Emad Al-Din fue uno de los miles que esperaban regresar a casa en el norte de Gaza.

“Sé que mi casa podría estar destruida, pero pondré una carpa sobre sus restos. Solo quiero volver”, dijo a la BBC por teléfono.

“Necesito reclamar mi trabajo. Soy barbero en Gaza y he estado tratando de encontrar la manera de reparar los daños en mi salón y volver a empezar mi negocio. Me he endeudado con tanta gente y no puedo permitirme comprar lo más mínimo para mis hijos”, agregó.

“Todo lo que deseo es que termine esta disputa entre Hamas e Israel y que se nos permita regresar a nuestros hogares en el norte. No hemos visto a nuestros seres queridos desde hace más de 15 meses”.

El Corredor de Netzarim es una franja de tierra de siete kilómetros controlada por Israel que separa al norte de Gaza del resto del territorio.

Lubna Nassar llegó con sus dos hijas e hijo en un carro tirado por un burro por la tarde, con la esperanza de regresar a su hogar y reunirse con su esposo, Sultan, a quien no ve desde hace 11 meses.

“Me quedaré aquí, lo más cerca posible del puesto de control israelí. Durante meses, mis hijas han estado esperando el momento de conocer a su padre. Quiero ser de las primeras en regresar a Gaza”, dijo.

Los mediadores cataríes y egipcios están avanzando en sus esfuerzos para permitir que cientos de miles de palestinos regresen al norte.

Pero los tanques israelíes siguen bloqueando la carretera costera por la que la gente debía entrar en el norte.

Los israelíes han pedido a los mediadores una prueba de vida de Hamas para la Sra. Yehud, y parece que Hamas se la ha proporcionado a los egipcios.

Cuatro soldados israelíes mujeres tomadas como rehenes por Hamas el 7 de octubre de 2023 fueron liberadas el sábado como parte del acuerdo de alto el fuego que también vio la liberación de 200 prisioneros palestinos.

Mientras tanto, muchos gazatíes observan ansiosamente cualquier avance que les pueda permitir regresar.

Para muchos, la esperanza de volver supera la realidad de lo que les espera: ruinas y destrucción.

Sin embargo, el sueño de recuperar sus vidas, reconstruir sus hogares y reunirse con sus familias mantiene vivo su espíritu.