El regreso de Apple: Jobs promociona el retorno a la rentabilidadEl regreso de Apple: Jobs destaca el regreso a las ganancias

6 de enero de 1998: Después de hacerse cargo de una empresa al borde de la quiebra, Steve Jobs sorprende a los asistentes en la Macworld Expo de San Francisco al revelar que Apple es rentable de nuevo. ¡Un regreso de Apple está en camino!

Refiriéndose a la estrategia de la empresa desde que asumió como CEO interino en septiembre de 1997, el cofundador de Apple, recientemente regresado, dice: “Todo ha salido bien para nosotros.”

Pocos sabíamos lo sorprendente que sería el resurgimiento de Apple.

Regreso de Apple: un largo camino hacia la cima de la tecnología

Hoy, cuando Apple tiene más dinero en el banco que algunos países pequeños, es difícil recordar una época en la que la rentabilidad era un problema. Sin embargo, ciertamente lo era a finales de la década de 1990. Con la competencia de Microsoft continuando su ascenso hacia su punto máximo de valoración en 1999, Apple sufrió los efectos de los decepcionantes lanzamientos de productos y decisiones de gestión de la década anterior.

Jobs mismo no era ajeno a las pérdidas. Después de ser obligado a salir de Apple en 1985, dirigió dos compañías: Pixar Animation Studios y NeXT. Si bien la OPI de Pixar en 1995 lo convirtió en multimillonario, la división de hardware de su empresa informática NeXT resultó ser decepcionante desde el punto de vista financiero.

Poco después de regresar a Apple y asumir el cargo de iCEO, Jobs reportó un gran trimestre de pérdidas para Apple en 1997. La empresa perdió $161 millones en solo tres meses.

Regreso de Apple a la rentabilidad

Algunas cosas ayudaron a impulsar el cambio que Jobs mencionó en la MacWorld de enero de 1998.

Lo primero fue la reducción agresiva de costos de Jobs, que recortó productos fallidos, gastos en I+D y un número de empleados de Apple. Lo segundo fue el éxito de nuevos productos como la computadora beige Power Macintosh G3. Esa máquina tuvo un excelente rendimiento con los clientes, vendiendo 130,000 unidades contra una previsión de 80,000. (Para obtener más información sobre la historia del Power Mac G3 y su actualización de 1999, consulte la entrega de “Hoy en la historia de Apple” de ayer.)

Luego estuvo el éxito continuo de Mac OS 8, que en ese momento ofreció el rendimiento de ventas más exitoso de cualquier producto de software de Apple en la historia. Además, Cupertino se benefició de la adopción de Macs “construidos a pedido” y el aumento de negocios a través del sitio web de Apple. Para ambos éxitos, Jobs tomó una página del exitoso libro de jugadas de Dell, ya que Apple abrazó Internet como nunca antes.

En la Macworld, Jobs dijo que Apple esperaba informar ganancias netas superiores a $45 millones con ingresos de alrededor de $1.575 mil millones en el trimestre que terminó el 31 de diciembre. A raíz del sorprendente anuncio, las acciones de Apple subieron casi un 20% a $19 por acción. Antes de la declaración de Jobs, los analistas predijeron que la empresa seguiría perdiendo dinero.

No te sientas mal por no haber invertido todos tus ahorros en Apple a principios de 1998. A pesar de las noticias positivas del regreso de Cupertino, Wall Street seguía viendo a Apple como una empresa problemática.

“No cambia el sombrío panorama a largo plazo porque la empresa continúa encogiendo”, dijo Kurt King, analista de tecnología de Nations Bank Montgomery Securities en ese momento. “Sin recuperar la cuota de mercado, no tendrá un cambio”.

De hecho, Apple continuó perdiendo cuota de mercado, pasando de 13.7% en 1991 a solo 4.4% a finales de 1997.

iMac G3 al rescate

Jobs estaba ansioso por señalar que Apple estaba tratando de apretarse el cinturón mientras se enfocaba en grandes productos nuevos. No lo mencionó en ese momento, pero el más importante de estos nuevos productos fue el colorido iMac G3, que solidificó el renacimiento financiero y de crítica de Apple más tarde en 1998. Otros productos exitosos como el primer iBook también estaban en desarrollo.

“Quemaremos el aceite de medianoche … y trabajaremos para obtener un resultado que les haga sentir orgullosos de nosotros nuevamente”, dijo Jobs sobre el futuro de Apple.

¿Por qué diablos alguien dudaría de él?