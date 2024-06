El rediseño del Banco de Nueva York rompe lazos con una era de Wall Street en declive

Permanezca informado con actualizaciones gratuitas

Wall Street ha perdido otro de sus nombres de la “Era Dorada”, con la decisión de Bank of New York Mellon esta semana de eliminar “Mellon” de su marca y simplemente llamarse BNY.

Mellon fue fundado en 1870 y surgió como una de las marcas prominentes en finanzas durante los últimos años del siglo XIX, marcados por una expansión masiva respaldada por la industrialización de Estados Unidos. Un descendiente de la familia, Andrew Mellon, también se desempeñó como secretario del Tesoro de los Estados Unidos en el periodo previo a la Gran Depresión.

“Los nombres de la Era Dorada han ido desapareciendo desde los años 60”, dijo Gary Richardson, el ex historiador oficial del sistema de la Reserva Federal.

El periodo dio lugar a varias familias cuyos nombres siguen siendo prominentes en Wall Street hoy en día: John Pierpont Morgan, cuyo apellido es la base tanto de JPMorgan como de Morgan Stanley.

El nombre Warburg, hecho famoso por el papel de Paul Warburg en el establecimiento de la Reserva Federal en 1913, sigue siendo una presencia en Wall Street a través de la firma de capital privado Warburg Pincus, que fue cofundada por su sobrino. Y los nombres de Marcus Goldman y Samuel Sachs perduran a través de su firma homónima.

Pero otros, como Kuhn, Loeb y, más recientemente, Lehman Brothers, han caído en el olvido. Lehman Brothers colapsó en 2008 en lo que en ese momento fue la mayor quiebra corporativa, y lo que sobrevivió de ella ahora forma parte del banco británico Barclays.

La firma de corretaje PaineWebber, cuyo eslogan “Gracias PaineWebber” inspiró un sketch de Saturday Night Live en 1982, vio desaparecer su marca después de que UBS la adquiriera en 2000. PaineWebber ya había absorbido otro pilar de la Era Dorada en la firma de valores Kidder, Peabody.

La historia de Bank of New York se remonta más atrás que la de Mellon, al año 1784 cuando fue fundado por Alexander Hamilton. Con una oficina en Wall Street, fue la primera acción cotizada en la Bolsa de Nueva York. Hoy en día es el mayor banco de custodia del mundo, un papel que lo convierte en esencial para las finanzas globales pero que también es en gran parte invisible.

Adquirió Mellon en 2007. Su decisión esta semana de desechar la marca Mellon después de 17 años siguió una práctica común en Wall Street, donde las marcas a menudo se unen solo temporalmente después de fusiones. Kuhn Loeb compartió el protagonismo con Lehman Brothers por un tiempo después de que se fusionaran en 1977 para formar Lehman Brothers, Kuhn, Loeb, pero luego se eliminó el último nombre.

Aunque el nombre Mellon puede estar desapareciendo de Wall Street, seguirá siendo prominente en Pittsburgh donde la empresa tenía su sede y su nombre está asociado con la Universidad Carnegie Mellon, Mellon Square y Mellon Park.

Hoy en día, Forbes clasifica a la familia Mellon como una de las más ricas de América con un patrimonio neto de cerca de $14 mil millones. Timothy Mellon ha sido uno de los mayores donantes republicanos de Donald Trump y también ha ayudado a financiar la campaña presidencial de Robert F. Kennedy Jr., que tiene pocas probabilidades de éxito.

“En términos de familias de la Era Dorada en orden de importancia, colocaría sin duda a los Mellon entre las cinco primeras”, dijo Charles Geisst, historiador financiero y autor de Wall Street: A History.

BNY, cuyo nombre corporativo legal seguirá siendo The Bank of New York Mellon Corporation, dijo que la marca simplificada BNY era parte de su esfuerzo por “mejorar la familiaridad con quiénes somos y qué hacemos”. Hoy en día supervisa casi $50 billones en activos como parte de sus negocios de custodia, mercados y servicios patrimoniales.

BNY planea seguir utilizando el nombre Bank of New York Mellon en los carteles de Pittsburgh. También mantendrá la marca Mellon para su negocio de fondos de índice pasivos.

“Este trabajo en realidad se basó no solo en la evolución de nuestro negocio, sino también en la retroalimentación de los clientes a nivel mundial”, dijo Natalie Sunderland, jefa global de marketing de BNY, a Financial Times. “BNY es un término abreviado de lo que ya somos conocidos, no un nombre completamente diferente”.

El cambio de marca también añade un brillo más moderno a una empresa que a veces ha sido vista como anclada en el pasado.

Durante años, el chiste contado en el Bank of New York era que, mientras su fundador Hamilton se marchaba a su duelo fatal con Aaron Burr en 1804, les dijo a los empleados que no cambiaran nada hasta que volviera.

Esta historia ha sido modificada para corregir el número de años desde la fusión.