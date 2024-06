El Real Madrid vs. la UEFA es la rivalidad más amarga de la Liga de Campeones.

Real Madrid tenía las camisetas de celebración listas tan pronto como se aseguró su lugar en la final de la Champions League. Mientras los jugadores corrían hacia ellos mismos, exultando en otra victoria de infarto, los miembros del personal corrieron al campo después de ellos, asegurándose de que cada estrella estuviera vestida correctamente.

En la parte trasera de cada camiseta estaba el último lema aprobado por el club: A Por La 15. Para la 15ª. La abreviatura corría el riesgo de parecer arrogante: el 15º título de la Champions League del Real Madrid estaba a solo una victoria de distancia. Sin embargo, a nadie parecía preocuparse especialmente. La Champions League, según el equipo que la ha ganado dos veces más que cualquier otro, pertenece completamente al Real Madrid.

Esa creencia ha colocado al club español en el centro de una lucha de poder cuyas apuestas incluyen nada menos que el control sobre el futuro del fútbol europeo. Es una amarga pelea entre clubes adinerados y poderosos administradores sobre quién es más importante, quién debe fijar la agenda y, quizás lo más importante, quién debe beneficiarse de los miles de millones de dólares de ingresos de transmisiones y patrocinios que generan las competiciones más ricas del continente.

El enfrentamiento involucra a dos de las figuras más poderosas del fútbol mundial: el presidente sin escrúpulos del Real Madrid, Florentino Pérez, representando a la vieja guardia del fútbol europeo, contra el líder del organismo rector del continente, Aleksander Ceferin, quien ha ejercido influencia y amenazas para mantener su propia versión del estatus quo.

Y ha situado a la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo y la organización que realmente dirige la competencia, en una posición cada vez más incómoda al celebrar regularmente a un club que representa una seria amenaza para su autoridad.

La victoria contra el Borussia Dortmund de Alemania el sábado significaría que el Real Madrid ha sido coronado campeón de la competición insignia de la UEFA seis veces en la última década. Al mismo tiempo, el club está entrando en el tercer año de una amarga lucha legal, llevada a cabo en gran parte a través de intermediarios, diseñada si no para destruir la Champions League, al menos para llevar a cabo los cambios más significativos en su historia.

El estado preciso de esa batalla varía según la perspectiva de los combatientes. La semana pasada, un tribunal español emitió un fallo que el Real Madrid y sus aliados interpretaron como un fuerte respaldo a sus intentos de lanzar una Superliga rival: un sucesor de la Champions League que es propiedad y está operado por los clubes más grandes del fútbol, sin la supervisión de la UEFA.

“La era del monopolio ha terminado definitivamente”, dijo Bernd Reichart, presidente de A22, la firma de consultoría que sirve como el rostro público del proyecto respaldado por Pérez de la Superliga.

La interpretación de la UEFA de la situación fue notablemente diferente. “El tribunal no ha dado luz verde ni ha aprobado proyectos como la Superliga”, dijo en un comunicado. “De hecho, la jueza ha afirmado que el proyecto de la Superliga ha sido abandonado hace mucho y que no se puede esperar que ella decida sobre proyectos abstractos.”

Esto ha dejado a ambas partes, y a sus poderosos presidentes, atrapados en un punto muerto insatisfactorio.

Privadamente, la UEFA insiste en que no considera la actual encarnación de la visión de la Superliga de Pérez como ninguna amenaza. Al mismo tiempo, ha sido consistentemente incapaz de asestar un golpe decisivo, uno que pueda poner fin definitivamente al proyecto.

El efecto ha sido dificultar las relaciones entre la UEFA y el Real Madrid en general, y entre Pérez y Ceferin, en particular, cada vez más tensas y personales: En un conjunto de mensajes de WhatsApp filtrados en línea la semana pasada, se informó que Ceferin había descrito una vez a Pérez como “un idiota y un racista.” No ha desafiado la precisión del informe de una publicación en línea, The Objective.

Estos hombres estaban programados para reunirse nuevamente el viernes para una cena habitual que involucra a las delegaciones de los finalistas y la jerarquía de la UEFA. La última vez que habían compartido pan en tal ocasión fue en París en 2022, solo meses después de que la supernova que fue la corta y desafortunada vida de la Superliga terminara.

En aquel entonces, navegaron por los protocolos previos al juego que se les requerían sin incidentes. Nada incómodo, como los intentos de Pérez de destruir la Champions League, se discutió en la mesa. Y la noche terminó con un sonriente Pérez presentando a Ceferin un modelo del renovado Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Sin embargo, la animosidad nunca está lejos de la superficie, y sirve como una amplia ilustración de lo fundamentalmente opuestas que siguen siendo sus posiciones.

Ceferin ve a la UEFA como la máxima guardiana del fútbol europeo, la cúspide de su pirámide. Para Pérez, la jerarquía del fútbol se extiende río abajo desde los clubes más poderosos del juego, y uno de ellos más que cualquier otro.

En 2021, cuando el Real Madrid, junto con A22 y 11 de los otros equipos élites de Europa, lanzaron la Superliga, el problema más discordante fue por qué, precisamente, deseaban dar fin a la Champions League. Después de todo, era la competición que impregnaba al club de Pérez con su sentido de identidad. Es el torneo que ha servido tanto para definir como para afianzar su presidencia.

Sin embargo, Pérez no veía la Superliga como un reemplazo de la Champions League. Sería, en cambio, poco más que una nueva iteración. Cuando, por uno de sus medios preferidos, le preguntaron si ganar la Superliga contaría para el creciente número de títulos europeos del Real Madrid, Pérez confirmó que sí. La Champions League, en su mente, es donde quiera que esté el Real Madrid.

Durante la última década, ha sido una visión difícil de desafiar. En 2013, el Real Madrid estaba albergando un profundo temor de que se había convertido en maldición en la competición. Había ganado la última de sus nueve copas en 2002; poner fin a su espera y reclamar un décimo título se había convertido en algo así como una obsesión.

Pérez había supervisado un gasto lujoso en esa búsqueda, reclutando estrellas como Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso y Karim Benzema, cuando, en 2013, pagó lo que entonces era una cuota récord mundial por Gareth Bale, un explosivo delantero galés. En su conferencia de prensa de presentación, Bale confirmó que ya había aprendido a decir una frase en español: La décima.

Su vocabulario se expandió solo un poco en los años siguientes, pero entonces no necesitaba hacerlo. El Real Madrid rompió su sequía la primavera siguiente, venciendo a su rival de la ciudad, el Atlético, en Lisboa. El título número 11, la undécima, llegó en 2016, y la duodécima en 2017.

Al año siguiente, la tredécima —título número 13— convirtió al Real Madrid en el primer equipo en casi medio siglo en ganar la competición tres veces seguidas. El Real Madrid despejó a Liverpool en 2022 para darle al club la decimocuarta (los números, admítanlo, se han vuelto menos pegajosos con el tiempo) y a Pérez la sexta corona europea de su presidencia.

Es el mismo número adquirido por Santiago Bernabéu, el presidente totémico de la era dorada del club, el hombre para quien lleva el nombre el resplandeciente estadio del Real Madrid. El sábado en Wembley, Pérez tiene la oportunidad de superarlo.

Para los clubes más grandes de Europa continental —Real Madrid, Barcelona, Juventus y el resto— la idea de la Superliga fue un último intento por parte de un grupo que temía que ya no podría competir con sus rivales en la Premier League de Inglaterra, repleta de ingresos de transmisiones y equipos como el Manchester City y el Paris St.-Germain que cuentan con el respaldo de Estados nacionales. Creían que era la única forma de mantener su prestigio.

En el caso del Real Madrid, esa lucha ya no parece tan apremiante. El club se encuentra en medio de un período de dominio sin parangón en la era moderna del fútbol. Tiene una plantilla bordada con algunos de los talentos jóvenes más brillantes del mundo, pronto para ser galardonados con unos cuantos más.

Que Pérez continúe avivando las llamas del proyecto de la Superliga sugiere que la causa ya no es una angustia existencial. Se ha convertido, en cambio, en una lucha por el control, una afirmación de poder, una prueba de fuerza.

Su opinión —que son los clubes que compiten en la Champions League los que le dan prestigio y atractivo al torneo, y por lo tanto son los clubes los que deberían estar a cargo— quizás fue mejor expresada en una reunión de los miembros del Real Madrid a finales del año pasado.

“Tal vez”, les dijo, ante el aplauso general, “la UEFA necesita que le recuerden qué es el Real Madrid.”