El rapero de la India liderando las listas globales de hip-hop

Hanumankind, un rapero con base en India, ha causado gran revuelo con su música. En un corto periodo de tiempo, el rapero indio Hanumankind ha ascendido rápidamente como una figura destacada en la creciente escena del hip-hop del país. Su canción Big Dawgs no solo encabezó las listas globales, sino que también superó brevemente la canción de disolución de Kendrick Lamar, Not Like Us. La BBC explora el ascenso meteórico del rapero a la fama. En el video de Big Dawgs, Sooraj Cherukat, de 31 años y también conocido como Hanumankind, emana una energía inagotable. El tema, una colaboración con el productor Kalmi Reddy y el director Bijoy Shetty, ha obtenido más de 132 millones de reproducciones en Spotify y 83 millones de visitas en YouTube desde su lanzamiento en julio, catapultando a Cherukat a la fama mundial. Por fuera, la música de Cherukat sigue la plantilla del hip-hop al entregar historias de la vida callejera con letras explícitas y prosa cruda. Pero una inspección más cercana revela a un rapero que utiliza su música para abarcar sus identidades distintas. Nacido en el estado sureño de Kerala, Cherukat pasó su infancia recorriendo el mundo, principalmente debido a su padre que trabaja para una compañía petrolera líder, y ha vivido en Francia, Nigeria, Egipto y Dubai. Sin embargo, pasó sus años formativos en Houston, Texas, y fue allí donde su carrera musical tomó forma.