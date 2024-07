El rally de $18 billones del S&P 500 se está “ampliando”: Resumen de mercados.

“

(Bloomberg) — Las acciones alcanzaron máximos históricos a medida que las apuestas de que la Reserva Federal pronto comenzará a recortar las tasas impulsaron una oleada hacia sectores más arriesgados del mercado.

Wall Street extendió un patrón de dinero rotando hacia acciones pequeñas y fuera de las megacapitales “seguras” desde los datos de inflación débiles de la semana pasada. En las últimas cuatro sesiones, el Russell 2000 ha superado al Nasdaq 100 en casi un 12%, un logro que no se veía desde 2011. Una versión ponderada igualmente del S&P 500, donde empresas como Nvidia Corp. tienen el mismo peso que Dollar Tree Inc., superó al índice bursátil estadounidense. Ese índice es menos sensible a las ganancias de las empresas más grandes, brindando una visión de esperanza de que el repunte se ampliará.

“La rotación es el nombre del juego,” dijo Andrew Brenner en NatAlliance Securities. “Esto es consistente con la percepción aumentada de recortes de tasas.”

Brenner resaltó el hecho de que alrededor de las 4 a.m. hora de Nueva York, los futuros del Russell 2000 aumentaron, mientras que los contratos en el Nasdaq 100 bajaron. “Esto significa que el dinero extranjero, el dinero grande, hizo un intercambio de rotación muy grande durante la noche,” dijo.

Para Solita Marcelli, en UBS Global Wealth Management, si la Reserva Federal puede recortar las tasas de manera significativa en el contexto de un aterrizaje suave, habrá mejores perspectivas para una reaceleración en el crecimiento de las ganancias de segmentos de mercado de menor calidad y cíclicos. En Interactive Brokers, José Torres citó otra razón potencial para el repunte en empresas más pequeñas: tienden a estar orientadas al mercado doméstico y se perciben como beneficiar “disproporcionadamente” si Donald Trump gana las elecciones.

El S&P 500 subió a 5,667, su 38º récord este año. El Dow Jones Industrial Average subió un 1.85%. El Russell 2000 ganó un 3.5%, logrando su mayor racha de cinco días desde 2020. El Nasdaq 100 apenas se movió. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron siete puntos base a un 4.16%. El oro alcanzó un máximo histórico.

Los traders también lidiaron con las ganancias. Bank of America Corp. dio una previsión para los ingresos por intereses netos que superó las expectativas. Los traders de Morgan Stanley se sumaron a la fiesta en Wall Street en el segundo trimestre, incluso cuando el negocio de mayor riqueza de la empresa no cumplió con las expectativas. Charles Schwab Corp. advirtió que tendrá que reducirse para proteger las ganancias.

Aunque se ve como una señal positiva la ampliación del repunte en las acciones estadounidenses, la oleada de pequeñas capitalizaciones en tan poco tiempo está mostrando signos de sobrecalefacción. En solo cinco días, el Russell 2000 ha subido casi un 12%, alcanzando el nivel más sobrevendido desde 2017.

“Hoy se hizo historia ya que el Russell 2000 cerró 4.4 desviaciones estándar por encima de su MMS de 50 días,” según Bespoke Investment Group. “Ningún otro índice importante de EE. UU. (el Dow desde 1900, el S&P 500 desde 1928 y el Nasdaq desde 1971) ha cerrado en un extremo tan grande.”

Matt Maley en Miller Tabak dice que el indicador ha alcanzado el tipo de condición de sobrecompra que ha sido seguido por disminuciones en los últimos dos años.

“Por lo tanto, esto podría estar señalando que el sector de pequeña capitalización está listo para un tipo de descanso a corto plazo,” señaló. “Como mínimo, los inversores deberían tener cuidado al perseguir estas acciones a corto plazo.”

En tal caso, dice que será interesante ver si hay una reversión del movimiento de “rotación”. Las acciones tecnológicas están saliendo de su propia condición de sobrecompra, por lo que no hay garantía de que avancen durante una retirada en nombres de pequeña capitalización, dijo.

¿La conclusión? Si tanto las acciones tecnológicas como las pequeñas capitalizaciones caen al mismo tiempo, podría causar “algunos problemas para el mercado en general,” señaló.

El movimiento en el Russell 2000 es alcista, pero los inversores deberían estar preparados para una posible toma de ganancias o consolidación en las sesiones venideras, según Dan Wantrobski en Janney Montgomery Scott.

“El gráfico mensual a largo plazo en el Russell muestra una mejor imagen de su potencial,” señaló. “Creemos que el Russell 2000 puede regresar hacia sus máximos históricos a medida que la reversión a la media en la fuerza relativa resalta más margen para el sector contra el liderazgo de este año (tecnología/AI/Mag7).”

Wantrobski también señaló que la amplitud/participación del mercado más amplio ha estado mejorando desde el repunte del IPC de la semana pasada.

“La batalla entre los mercados más amplios y el liderazgo de 2024 está lista para continuar a corto plazo en nuestra opinión, ya que las disparidades de fuerza relativa entre estos grupos muestran el potencial de más rotación por delante,” dijo Wantrobski. “Esto no puede confirmarse como una tendencia/tema de inversión a largo plazo en este momento. Por lo tanto, seguimos tratando esto como una oportunidad de trading (movimiento de reversión a la media).”

Craig Johnson en Piper Sandler dice que es demasiado pronto para determinar si se puede mantener una rotación sostenible. Se necesitan más tiempo y evidencia técnica para confirmar que la participación ampliada sostenible que puede elevar el mercado está en marcha.

“La ampliación actual (y esperada desde hace mucho tiempo) de las ganancias de acciones es bienvenida, pero las valoraciones elevadas limitarán mayores ganancias del mercado en general a un bajo dígito único para el resto del año,” dijo Robert Teeter en Silvercrest Asset Management.

Para Lori Calvasina en RBC Capital Markets, la temporada de ganancias será una “prueba clave” para el comercio de rotación. Añadió que las valoraciones y posicionamiento han preparado el escenario para un cambio eventual hacia un nuevo liderazgo, pero ha habido varios comienzos falsos.

El desempeño relativo del Nasdaq versus el Russell 2000 ha sido un viaje salvaje desde 2020, con cada uno superando al otro en más de 40 puntos porcentuales durante diferentes períodos de tenencia de un año desde la crisis pandémica, según Nicholas Colas en DataTrek Research. La dramática superación de las pequeñas capitalizaciones solo ha ocurrido después de un crash de acciones tecnológicas o cuando los inversores minoristas crearon una burbuja de pequeña capitalización, dijo.

“Ninguna de estas configuraciones es relevante ahora. Creemos que el Nasdaq superará al Russell por su promedio de dos puntos de 2003 a 2019 en el próximo año,” señaló.

En cuanto a si el S&P 500 o el Russell 2000 superarán en lo que queda del año, su opinión es que ambos lo harán igual de bien ahora, pero no al mismo tiempo debido a su baja correlación.

“Por el momento, las pequeñas capitalizaciones tienen el mejor impulso porque los gestores de dinero no pueden permitirse seguir tan infraponderados como se les ha obligado a estar en los últimos 18 meses,” dijo Colas. “Una vez que hayan completado su reequilibrio, el S&P debería poder ponerse al día.”

El S&P 500 ha pasado 351 sesiones hasta el martes sin una caída del 2%. Si el índice bursátil alcanza las 352 al cierre del miércoles, será la racha más larga desde el inicio de la crisis financiera global en 2007. El índice pasó aproximadamente 950 sesiones de mayo de 2003 a febrero de 2007 sin tal deslizamiento.

La fortaleza del mercado de acciones ha sido respaldada por el optimismo de que la economía ha resistido lo peor del endurecimiento de la Fed. En este sentido, el informe de ventas minoristas mejor de lo estimado del martes fue un desarrollo “saludable”, según Bret Kenwell en eToro. Es mejor ver a la Fed recortar tasas ante la inflación en descenso que ver al banco central apresurándose a fortalecer una economía debilitada, señaló.

El Promedio Dow también tuvo un “día sobresaliente” con la esperanza de recortes de tasas y menores impuestos y regulaciones, que pueden estar en el horizonte, según Chris Zaccarelli en Independent Advisor Alliance. También citó la esperanza de que el repunte del mercado se amplíe desde un conjunto estrecho de acciones tecnológicas hacia “una variedad de empresas.”

Aspectos Destacados Corporativos:

Goldman Sachs Group Inc. y Wells Fargo & Co. se unieron a JPMorgan Chase & Co. en aprovechar el mercado de grado de inversión en EE. UU. después de informar ganancias del segundo trimestre.

PNC Financial Services Group Inc. anotó su primer aumento en los ingresos por intereses netos desde finales de 2022, preparándose para lo que espera sea un año récord de crecimiento de NII en 2025.

La inversión de Microsoft Corp. en Inflection AI será objeto de una investigación antimonopolio completa en el Reino Unido, después de que la autoridad dijera que era necesario examinar de cerca la contratación de ex empleados de la startup de inteligencia artificial.

Philip Morris International Inc. está expandiendo la producción de Zyn en EE. UU. a medida que el popular saquito de nicotina oral se vuelve cada vez más difícil de encontrar debido a la creciente demanda.

Starboard Value se convirtió en el tercer inversor activista este año en tomar una participación en Match Group Inc., la dueña de la aplicación de citas Tinder cuya base de clientes pagos ha disminuido durante seis trimestres consecutivos.

Adidas AG elevó su objetivo de beneficios anuales por segunda vez en tres meses, debido a la demanda creciente de zapatillas clásicas como la Samba y más ventas del stock cada vez más limitado de calzado Yeezy.

Eventos Clave Esta Semana:

CPI de la Eurozona, miércoles

Inicios de vivienda de EE. UU., producción industrial, miércoles

Libro Beige de la Fed, miércoles

Hablan Thomas Barkin de la Fed, miércoles

Decisión de tasas del BCE, jueves

Solicitudes de subsidio por desempleo iniciales de EE. UU., manufactura del Fed de Filadelfia, Conferencia Board LEI, jueves

Hablan Mary Daly, Lorie Logan y Michelle Bowman de la Fed, jueves

Hablan John Williams y Raphael Bostic de la Fed, viernes

Algunos de los movimientos principales en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0.6% a las 4 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 apenas se movió

El Dow Jones Industrial Average subió un 1.85%

El Índice Mundial MSCI subió un 0.4%

El Índice Russell 2000 subió un 3.5%

Monedas

El Índice del Dólar Bloomberg se mantuvo sin cambios

El euro se mantuvo sin cambios en $1.0901

La libra esterlina se mantuvo sin cambios en $1.2974

El yen japonés cayó un 0.2% a 158.39 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin subió un 2.2% a $65,153.51

Ether subió un 1.1% a $3,474.43

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó siete puntos base a un 4.16%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania cayó cinco puntos base a 2.43%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña cayó cinco puntos base a 4.05%

Materias Primas

El petróleo crudo West Texas Intermediate cayó un 1.3% a $80.87 el barril

El oro al contado subió un 1.9% a $2,468.56 la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la asistencia de Lu Wang, Esha Dey, Jessica Menton y Sophie Caronello.

