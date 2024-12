El pueblo en Georgia donde todo el mundo debe tener una pistola.

El mismo año en que entró en vigor la ley de armas, nació el señor Weatherby, el jardinero de la iglesia. Recordó una infancia donde su papá le decía medio en broma: “No me importa si no te gustan las armas, es la ley”. “Me enseñaron que si eres un hombre, debes tener un arma”, dijo. Ahora tiene 42 años, tenía 12 años la primera vez que disparó un arma. “Casi se me cayó porque me asustó tanto”, dijo. El señor Weatherby llegó a tener más de 20 armas en un momento, pero ahora dice que no tiene ninguna. Las vendió a lo largo de los años, incluida la que su papá le dejó cuando murió en 2005, para superar tiempos difíciles. “Necesitaba gasolina más que armas”, dijo. Uno de los lugares a los que podría haber ido para vender sus armas de fuego es la Armería Deercreek ubicada en la calle principal de Kennesaw. James Rabun, de 36 años, ha estado trabajando en la armería desde que se graduó de la escuela secundaria. Es el negocio familiar, abierto por su papá y su abuelo, quienes todavía se pueden encontrar allí hoy; su papá en la parte de atrás restaurando armas de fuego, su abuelo en la parte delantera relajándose en una mecedora. Por razones obvias, el Sr. Rabun es fan de la ley de armas de Kennesaw. Es bueno para el negocio. “Lo bueno de las armas de fuego”, dijo con entusiasmo sincero, “es que la gente las compra para autodefensa, pero a muchas personas les gustan como obras de arte o como el bitcoin, cosas de escasez”. Entre las decenas y decenas de armas colgadas en la pared para la venta se encuentran escopetas de dos cañones de pólvora negra – similares a una mosquete – y algunos rifles Winchester de la década de 1800 que “ya no se fabrican más”.