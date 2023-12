Un “héroe” mal reconocido de la agresión rusa contra Ucrania fue golpeado en San Petersburgo después de intentar reprender al dueño de un Lexus por estacionarse en la acera.

Al regresar a casa, muchos de estos “veteranos de guerra”, que ahora son uno de los principales pilares del régimen del Kremlin, creen ingenuamente que el público ruso les mostrará respeto.

Sus compatriotas, por alguna razón, no escuchan las moralidades de estos asesinos y saqueadores.

El incidente fue captado en video, mostrando al llamado “héroe” arrastrándose por la calle, tratando de protegerse de los golpes del conductor y su amigo.

La represalia inesperadamente dura no pareció tener ningún efecto en el invasor golpeado, ya que continuó saltando durante algún tiempo, agitando enojado los restos de su miembro.

Los propagandistas rusos afirman que el conductor del Lexus y su amigo han sido arrestados.

