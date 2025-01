El público británico no tiene simpatía por Elon Musk. Aun así, él puede influir en la política.

Mientras muchos de los posts del Sr. Musk, especialmente aquellos sobre bandas de grooming, se originaron en el ecosistema de blogueros y activistas de extrema derecha, también son tentadores para los políticos mainstream en busca de un bastón para usar contra sus oponentes. Y atraen a editores y presentadores en busca de una buena historia.

“La prensa británica y los presentadores, hasta cierto punto, se desvivieron por darle publicidad a Elon Musk”, dijo David Yelland, ex editor del tabloide de Rupert Murdoch, The Sun. “En la prensa impresa lo hicieron porque son extremadamente hostiles hacia Keir Starmer. Esto es simplemente un antiguo sesgo de Fleet Street”.

Claire Enders, una investigadora de medios con sede en Londres y fundadora de Enders Analysis, comparó al Sr. Musk con el Sr. Murdoch, el magnate mediático insurgente de Australia que revolucionó la industria de los periódicos londinenses en la década de 1970. “Simplemente tenemos un nuevo Murdoch”, dijo. “Es estadounidense, es multimillonario y está cerca de Trump”.

Sin embargo, el Sr. Musk no está interesado en tomar el control de la prensa británica tanto como en desacreditarla. Afirma que los medios de comunicación fueron cómplices en encubrir abusos contra jóvenes. La verdad es que los periódicos británicos de todos los espectros políticos cubrieron estos crímenes, si no de inmediato, entonces enérgicamente, a medida que la magnitud de los abusos se hizo evidente a finales de la década de 2000 y principios de la década de 2010. The Times of London publicó una importante investigación del escándalo y de la lenta respuesta de la policía en 2011.

“Ha estado en la portada de todos los periódicos y ha encabezado las noticias de las 6 durante años”, dijo Raheem Kassam, quien cubrió el escándalo como editor de la sucursal británica del medio de noticias de derecha, Breitbart News. “La idea de que haya un apagón mediático sobre esto y necesitáramos a Elon Musk para descubrirlo, es una tontería”.