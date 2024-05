El próximo RPG de acción Zenless Zone Zero de HoYoverse llegará a PC, PS5 y dispositivos móviles en julio.

HoYoverse ha anunciado que Zenless Zone Zero se lanzará oficialmente en PC, PlayStation 5, iOS y Android el 4 de julio.

El esperado juego de rol y acción, que acaba de llegar a los 40 millones de preinscripciones, ha confirmado que contará con progresión cruzada y juego cruzado en su lanzamiento.

En diciembre, el desarrollador de Genshin Impact y Honkai: Star Rail confirmó que su último título de fantasía urbana gratuito llegaría en algún momento de 2024. Antes de que llegara el último anuncio, sin embargo, una filtración en la App Store indicaba que el juego se esperaba para el 3 de julio de 2024, pero que el “contenido podría cambiar sin previo aviso”.

Ahora que tenemos una fecha de lanzamiento oficial en verano, este será el último juego del estudio que incluirá un sistema gacha, un sistema similar a las cajas de botín que incita a los jugadores a gastar moneda del juego para recibir personajes e ítems limitados.

Aunque no es necesariamente de mundo abierto como Genshin Impact, Zenless Zone Zero está ambientado en un mundo postapocalíptico donde desastres sobrenaturales llamados “Huecos” han destruido la sociedad moderna. El principal centro de operaciones del juego se llama New Eridu, la última ciudad restante, donde los jugadores interactuarán con NPCs y pasarán la mayor parte de su tiempo antes de emprender misiones.

Jugarás como un Proxy, uno de un selecto grupo de supervivientes humanos encargados de extraer la tecnología de Ethereal. Los jugadores pueden esperar un sistema de combate rápido que “encuentra un equilibrio entre accesibilidad y complejidad”, con numerosos personajes desbloqueables cada uno con su propia habilidad única.

Zenless Zone Zero también tendrá un sistema de grupo, aunque a diferencia de Genshin Impact y Honkai: Star Rail, también tendrá elementos de rogue lite.

HoYoverse también señala que la última beta cerrada del juego, también conocida como Prueba Amplificadora, concluirá hoy (28 de mayo) antes de su lanzamiento oficial este verano.

