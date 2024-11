El próximo iPhone SE será un estudio sobre sacrificio.

“

Estoy en búsqueda de un nuevo iPhone en este momento. Pero, ¿cuál debería elegir? El iPhone 15 y el iPhone 16 son ambas opciones atractivas, y actualmente hay algunas ofertas bastante buenas. Aun así… no será barato.

Si el dinero es el problema, ¿qué tal el iPhone SE enfocado en presupuestos de Apple? El modelo actual tiene dos años y medio de antigüedad y recibió críticas negativas cuando era nuevo. Sin embargo, se espera que un nuevo modelo de 4ta generación llegue al mercado la próxima primavera, con componentes y diseño actualizados, y un precio por debajo de los $500. Ante el alto precio de los modelos insignia, esta es una oferta tentadora. ¿Seguramente un nuevo iPhone SE solo puede ser una buena compra, no?

Esto plantea una nueva pregunta. ¿Debería posponer la compra del iPhone 16 y esperar por el iPhone SE de 4ta generación en su lugar? ¿Sabes qué? No creo que sea prudente. Porque entre más escucho sobre el próximo SE, más creo que nos esperan muchas decepciones.

Lo que sabemos hasta ahora

Los rumores nos dicen, de manera bastante consistente, que el próximo SE tendrá las dimensiones de un iPhone 14. El SE ha sido históricamente un teléfono compacto, pero parece que la era de estos teléfonos ha llegado a su fin. Tenían sus seguidores, pero Apple nunca estuvo satisfecho con las cifras de ventas del iPhone 12 mini y 13 mini.

Para la mayoría de los compradores, una pantalla de al menos seis pulgadas es un factor decisivo. Esto es comprensible, ya que muchas aplicaciones y sitios web simplemente no son divertidos de usar en algo más pequeño. Muchas aplicaciones web han sido optimizadas para pantallas más grandes y son apenas utilizables en algo del tamaño del iPhone SE de 2022.

Así que podemos esperar que el SE de 2025 cuente con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, aunque probablemente será un panel ligeramente más barato que el que se incluye en el iPhone 14. Y, por supuesto, tendrá un notch, lo que lo hará sentir anticuado y viejo. Y Apple también hará compromisos en otras áreas. El botón de Acción en el borde izquierdo, que Apple introdujo en el iPhone 15 Pro, faltará. El nuevo Control de Cámara en el borde derecho también seguirá siendo exclusivo del iPhone 16.

Control de Cámara: No para los compradores de iPhone SE.

Como parecen demostrar las fundas filtradas, el modelo de economía también solo tendrá una cámara, al igual que el iPhone XR, uno de los pocos teléfonos de 2025 en tener solo una cámara. Y mientras que el iPhone 16 viene en una variedad de colores, el nuevo SE probablemente se quedará con las mismas tres opciones: negro, blanco y rojo.

Finalmente, el actual iPhone SE es bastante asequible a $429, pero se espera un aumento de precio para el nuevo modelo. Mi suposición es de $499 para la versión básica con 128GB. Eso es más barato que el iPhone 16 de $799, por supuesto, pero no tan atractivo como el original iPhone SE de $399.

Lo viejo es nuevo

Con su pantalla pequeña y el botón de Touch ID anticuado, el iPhone SE actual sirve como una advertencia de que Apple no teme confiar en tecnología muy antigua para esta línea de teléfonos. El SE de 2da generación de 2020, por ejemplo, se basaba en gran medida en el iPhone 8, que salió tres años antes.

¿La razón de esto? Apple quiere que estos teléfonos se sientan antiguos. El iPhone SE está destinado a disuadir a los clientes más frugales de Apple de cambiar a un teléfono Android barato sin canibalizar las compras de los otros iPhones. Cuanto más caro sea un iPhone, más rentable es para Apple, por lo que la compañía no quiere vender demasiados SEs. Está destinado a ser un iPhone de economía que se ve como un iPhone de economía, no un símbolo de estatus.

Por supuesto, todavía hay un mercado para el SE. Es ideal no solo para clientes particulares conscientes del precio. Muchos compradores con limitaciones presupuestarias no quieren un dispositivo usado, desanimados por problemas con las baterías y el hecho de que el dispositivo ya haya tenido un propietario anterior. Para aquellos que quieren un nuevo iPhone aunque carezca de las últimas características y diseño, el SE es la elección correcta.

Pero lo que no van a obtener es emoción. Es más probable que sientan una sensación de déjà vu con un notch, una sola cámara y biseles gruesos.

El curioso caso de Apple Intelligence

El 4to iPhone SE tiene una característica realmente asombrosa en la manga, algo que podría hacerlo un éxito después de todo: soporte para Apple Intelligence. Si la nueva plataforma de AI de Apple es algo que estás ansioso por probar, el siguiente SE podría ser una opción genuina.

Varios informes han predicho que el próximo SE admitirá Apple Intelligence, pero esto apenas necesitaba ser dicho; esta es una característica que el iPhone asequible simplemente debe ofrecer. Incluso Apple en su forma más tacaña no lanzaría un nuevo iPhone en 2025 sin incorporar soporte para su propia AI. Y esto, a su vez, significa que el nuevo SE tendrá 8GB de RAM, y probablemente estará equipado con el procesador A18, el mismo que el iPhone 16.

El iPhone SE seguramente admitirá Apple Intelligence, ¿pero dónde deja eso al iPhone 14 y 15?

Incluso si no estás interesado en AI, el hecho de que el SE de 4ta generación esté diseñado para AI significa que ofrecerá el excepcional rendimiento general de un iPhone 16, y superará al iPhone 15, que cuesta $699. Pero ese teléfono tiene una mejor cámara y características a pesar de no tener la última AI insignia de Apple.

Todo es muy confuso para los compradores, así que tal vez Apple deje de vender el iPhone 14 y 15 antes de que las cosas vuelvan a la normalidad cuando el iPhone 17 llegue más adelante en el año.

Amor por lo bueno, convivir con lo malo

El próximo iPhone SE no será una alternativa real al iPhone 16; después de todo, eso no está en el mejor interés de Apple. Tendrá sus méritos y un precio más bajo, pero si el nuevo SE realmente emociona a alguien, Apple no habrá hecho su trabajo correctamente.

El SE de 4ta generación seguramente tendrá sus seguidores, pero la gran mayoría de los compradores de iPhone optarán por un modelo “mejor”. Y así es como le gusta a Apple que sea.

Michael Simon contribuyó a este artículo.

Este artículo apareció originalmente en nuestra publicación hermana Macwelt y fue traducido y localizado del alemán.

