El pronóstico del gobernador de Nebraska, Jim Pillen, es positivo después de haber sido arrojado de un caballo y haber sufrido lesiones en el bazo.

El gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, estaba en cuidados intensivos en un hospital el lunes para ser tratado por lesiones después de ser arrojado de un caballo mientras montaba con su familia el día anterior. Pillen, de 68 años, fue tratado en el Centro Médico de Nebraska en Omaha, Nebraska, donde se sometió a un procedimiento médico por un bazo lesionado que sufrió cuando fue arrojado de un caballo nuevo. Los médicos dijeron que el pronóstico de Pillen era positivo a pesar de siete fracturas de costillas, un pulmón parcialmente colapsado, una pequeña fractura en una de sus vértebras y una lesión renal leve que se espera que se cure por sí sola. Se espera que permanezca en el hospital por al menos otro día, pero se encuentra en condición estable. El gobernador se sometió a un procedimiento mínimamente invasivo llamado embolización profiláctica para la lesión del bazo. Los médicos pasaron un alambre por sus arterias cerca del bazo e insertaron bobinas para detener el sangrado, según el cirujano de trauma de Nebraska Medicine, Hillman Terzian. Terzian dijo que Pillen se desempeñó bien durante el procedimiento, que fue sedado. La operación duró menos de una hora y el Teniente Gobernador republicano Joe Kelly actuó como gobernador por el momento en una transferencia rutinaria de poder. El gobernador no sufrió daños en su sistema nervioso y no hubo signos de una lesión en su cabeza, cuello o canal espinal, según Terzian. Pillen ha estado motivado para levantarse de la cama y ya ha estado dando vueltas, señaló Terzian, notando que esto es “muy impresionante”. El médico dijo que estar en cuidados intensivos es normal para personas con una lesión de bazo similar a la de Pillen y con fracturas de costillas a su edad. Terzian dijo que el gobernador tenía “un muy buen pronóstico”. “No esperamos que alguien con sus lesiones esté corriendo un maratón al día siguiente, pero nos gusta que estén fuera de la cama, que nos muestren que pueden recoger objetos pequeños, ese tipo de cosas”, dijo Terzian. La mayor prioridad para el médico de Pillen en este momento es controlar su dolor. No se han planeado otras operaciones, aunque los médicos tienen opciones para tratar sus costillas, dijo Terzian. Pillen ha hecho arreglos para trabajar desde su habitación de hospital. La oficina del gobernador dijo que sus lesiones eran serias, pero no ponían en peligro su vida, y podrían haber sido mucho peores. Pillen fue elegido gobernador en 2022, postulándose en la elección a gobernador de ese año porque el exgobernador Pete Ricketts, también republicano, estaba limitado por mandato. El gobernador trabajó como veterinario y tenía una operación ganadera antes de ser elegido para el cargo más alto del estado. La Associated Press contribuyó a este informe.